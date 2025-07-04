Уникальный случай в мировой истории: как Путин унизил Трампа

Интересно, насколько ещё хватит ущемлённого эго Дональда Трампа это терпеть?

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Трамп и Путин / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Массированный комбинированный удар по Киеву был нанесён аккомпанементом с телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и владимиром путиным.

Дональд Трамп выразил разочарованием этим разговором, заметив, что он не видит желания путина завершить войну. Разительное изменение риторики, с учетом, что ещё буквально недавно Трамп говорил обратное, мол, путин желает завершения войны.

Думаю, фотографии и видео затянутого смогом Киева, после ударов российских оккупантов, должны стать пояснительным фактажом для Трампа, чего хочет на самом деле путин. Тем более что массированный, концентрированный удар по Киеву это плевок путина в лицо Трампу! Мол, хочешь опять поговорить о мире? Ну, давай, давай.

видео дня

Это форма давления и даже унижения. Уникальный случай в мировой истории, когда над президентом США настолько показательно пытаются доминировать и принижать. Интересно, насколько ещё хватит ущемлённого эго Дональда Трампа это терпеть?

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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