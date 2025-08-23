Недавняя атака на объекты "Дружбы" вызвала настоящую истерику в Будапеште.

Украинские беспилотники нанесли очередной удар по узловой станции нефтепровода "Дружба". Силы обороны Украины систематически атакуют это щупальце путинского режима, с помощью которого он фиксирует своих ключевых союзников в Европе — Венгрию и Словакию, чьи правительства зависят от российских энергоносителей.

Недавняя атака на объекты "Дружбы" вызвала настоящую истерику в Будапеште. В который, кстати, любит звонить за "советами" президент Дональд Трамп и получать очередную порцию антиукраинских тезисов, приготовленных в интересах Москвы. Но самое примечательное другое: Венгрия и Словакия решили жаловаться, обратившись в ненавистный Орбану и Фицо "брюссельский обком".

Главы МИД этих стран направили письмо верховному представителю ЕС по внешней политике Кае Каллас, посетовав на третий за последние девять дней удар по российскому нефтепроводу. "Мы считаем действия Украины, которые серьёзно угрожают энергетической безопасности Словакии и Венгрии, абсолютно неприемлемыми. Мы призываем Комиссию немедленно… гарантировать безопасность поставок государств-членов", — пишут министры.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Орбан и Фицо строят всю свою политику на противостоянии Брюсселю, обвиняя его в лишении суверенитета и подрыве традиционных ценностей. При этом они регулярно выторговывают у ЕС всё новые и новые финансовые пакеты. На этом фоне писать в Брюссель жалобы на то, что Киев подрывает основы российской энергетической коррупции в Европе, — шаг, мягко говоря, неожиданный. Хоть бы гордость какую-то сохранили.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

