Украинская трагедия: казаться патриотом гораздо легче, чем им быть

Знаете в чем главная трагедия этой войны? Потому что она начиналась как война свободы и тирании, цивилизации и варварства, света и тьмы. В феврале 2022-го это было настолько очевидно, что мир стал черно-белым. И моральное превосходство над грубыми оккупантами стало нашим основным оружием. Слова "посередине" и "компромисс" казалось умерли в Мариуполе, Буче и Ирпене в марте 2022-го...

Но когда война стала новой нормальностью, оказалось, что вне безусловной логики международного права, которое было и остается на нашей стороне, вне естественного морального превосходства жертвы над насильником, мы оказались похожими на россиян гораздо больше, чем нам бы того хотелось и чем мы готовы признать.

Такое же (или еще больше) неэффективное государство, такие же шумные коррумпированные чиновники, такой же критический недостаток стратегического мышления, такое же желание конвертировать чужие трагедии в собственное состояние, такая же готовность воевать чужими жизнями до победного конца, такая же пропасть между официальной идеологией и реалиями жизни.

В этом очень трудно признаться, но за 2,5 лет войны общий с рф-ией гнилой советский ДНК стал проявляться в украинцах настолько ярко, что этот факт уже невозможно ингорировать. Главный его признак - государствоцентричность. Человек для государства (независимо от качества последнего), а не государство для человека. И этим мы радикально отличаемся от Европы, куда так декларативно стремимся.

По иронии судьбы, этот общий с россиянами ДНК даже способствует нам на фронте. Бескомпромиссность и знакомое с моего детства "мы за ценой не постоим" помогают совершать чудеса героизма и достигать невозможного. Причем это невозможное далеко не всегда целесообразно.

И естественно, что все это сущностное сходство с русскими мы прикрываем внешней манифестацией нашей инаковости. Отсюда парад топонимических переименований, канселинг русскоязычной литературы (в том числе и той, что писали украинцы), попытки переписать историю в ключе извечной борьбы украинского народа за освобождение от российского имперского ига et cetera, et cetera, et cetera, et cetera...

Наиболее непримеренные зелоты, как правило, неофиты. Потому что именно им надо постоянно и агрессивно доказывать, что они не запятнаны ересью москвофильства. Интересно, сможет ли Олег Кипер процитировать что-то на память из Стуса, знает ли он, кто такой Анатоль Лупинис, читал ли "Малоросейку" Шевелева, чтобы исследовать корни "имперскости" части украинской культурной элиты?

Вот в Ковеле давно уже улица Гагарина стала улицей Клима Савура, ул. Михаила Глинки - улицей Елены Левчановской, а ул. Василия Сурикова - улицей Николая Михновского. Конечно есть там и улицы Степана Бандеры, Евгения Коновальца и Тараса Боровца (основателя УПА). Что отнюдь не помешало ковельцам фактически взять в осаду ТЦК, освобождая здоровых парней от отправки на фронт - спасать от московских агрессоров Украину. А этнический украинец Сергей Луцюк, бывший глава Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, брал взятки не хуже своего одесского коллеги этнического русского Евгения Борисова. Хотя в Ривном давно вычистили все остатки имперской и советской топонимики.

Казаться украинским патриотом гораздо легче, чем им быть. Усвоить айдентику гораздо легче, чем практиковать этику. Говорить на изысканном украинском где-то в Тернополе или Львове легче, чем вопить на суржике и матом где-то в шанцах в Донецкой области.

Это не значит, что не надо учить украинский или оставлять памятник Екатерине в центре Одессы. Это означает, что часто за украинской вышивкой скрывается тот самый "советский человек" - ничтожный, жадный, лживый и сервильный. И чем громче он кричит "Слава Украине!!!", тем внимательнее нужно смотреть за его руками.

Чтобы не получилось, что вывески мы поменяем, а сущность нет...

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

