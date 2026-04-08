Украине придется искать новые подходы: Виктор Андрусов о мобилизации

Война в Украине

Пока Украина продолжает искать баланс между потребностями фронта и общественными настроениями, дискуссия о подходах к мобилизации становится все острее. В своей колонке политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусов размышляет о последствиях нынешней системы и рисках, которые она может создать для государства в будущем, а также предлагает несколько спорных, но практических вариантов выхода из ситуации. Публикуем его рассуждения на языке оригинала.

Патовая мобилизация Что ж раз расценки ТЦК уже в публичности – давайте поговорим о мобилизации. Я был последовательным противником "бусификации" с 2022 года. Я отмечал, что подобная мобилизация создаст колоссальные проблемы на будущее. И сейчас мы пожинаем только первые плоды этого ужаса. видео дня

Но давайте по порядку. По состоянию на сегодняшний день мы уже не сможем изменить мобилизацию и ее форму. Война не берет паузы, и как только мобилизация остановится – фронт сразу начнет проседать. Поэтому это ужасная ситуация, созданная ошибочными решениями, но здесь не может быть резких движений.

Надо принять тот факт, что все решения по мобилизации делятся на плохие и еще хуже. Любое послабление вредит фронту и возмущает военных, любое ужесточение вызывает негодование общества и закладывает бомбу в будущее. Это патовая ситуация. В то же время единственное в чем нет сомнений, это в необходимости что-то менять. Иначе дальше будет только хуже.

Сейчас многие ломают голову, как можно выйти из этой патовой ситуации. И у меня есть пару мыслей на этот счет. Опять же все идеи так или иначе кому-то не понравятся.

1. Легализация коррупционных потоков. После публикации расценок о выходе из ТЦК все могут представить эти масштабы. Начальник одесского ТЦК подозревается в отмывании 140 млн. грн., и это только то, что известно. Фактически за эти средства можно было нанять роту колумбийцев в год службы.

Поэтому необходимо внести официальную возможность оплатить отсрочку в год. К примеру, 10 тысяч долларов в год, если не хочешь служить. Это равно коррумпированной сумме выхода из ТЦК. За средства, собранные с отсрочок, можно будет нанять немало иностранцев, бразильцев, колумбийцев и т.д. Я понимаю, что кто-то хочет сейчас сказать, что-то в стиле "то что воевать должны бедные"? Но если человек может заплатить 10 тысяч долларов, то он либо заплатит их военкому в карман, либо официально в бюджет, из которого можно нанять иностранцев. Потому выбирайте, что лучше.

2. Общая военная подготовка всего населения. Об этом много говорилось, но мало что делалось. Дело в том, что самый большой барьер в мобилизации – это страх. Человек, который пройдет элементарную подготовку по тактике, управлению дроном или НРК – ломает этот барьер. Мы должны понимать, что мы поколение войны, и она навсегда оставит свой след. Поэтому у каждого взрослого украинца должны быть базовые военные навыки. Это и повысит готовность украинцев присоединяться к войску.

3. Женщин нельзя мобилизовывать. Однако можно мотивировать. Женский пакет в виде единовременной выплаты 1 млн грн и далее 100 тысяч грн в месяц в год - может мотивировать их присоединяться к войску. В ВСУ много примеров сильных женщин – воинов. Женщина, управляющая fpv, может быть столь же эффективной и даже больше, чем мужчина. Если женщины будут добровольно присоединяться к армии – это значительно усилит нашу обороноспособность. Напоминаю, что в Израиле женщины мобилизуются наравне с мужчинами.

Что нельзя делать, чтобы не сделать хуже:

1. Усиление наказания для уклоняющихся. Например, блокировка счетов, ограничение прав и т.д. Наказание никогда не стимулирует, оно еще больше порождает агрессию и обиду. Необходимо искать стимулы.

2. Оправдывание насилия и жестокости при мобилизации. Я напомню, что даже против меньшего произвола беркута – мы вышли на Майдан. Украинцы никогда не примут противозаконного произвола, какие бы благие цели стоят за этим.

То, что сегодня происходит с мобилизацией – это бомба замедленного действия. Нужно понимать, что рано или поздно мужчины, которых жестоко похищают на глазах у жен и детей, вернутся домой. Война обязательно закончится, потому что это законы истории и, наконец, физики. И вот это оскорбление, унижение – не останутся забытыми.

А нам всем вместе еще нужно восстанавливать страну.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

