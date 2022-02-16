Украине пора начинать подсчет убытков

Экономику Украины ожидает период стагнации / Фото Reuters

Чтобы понять происходившее в Украине на протяжении последних четырех месяцев в связи с якобы угрозой "вторжения России" и началом широкомасштабной войны, нужно сделать несколько предварительных замечаний.

Развитие государств в условиях рыночной экономики, т.е. в условиях свободного движения товаров, капиталов и рабочей силы между странами и свободной конвертации валют, решающим образом основывается на доверии инвесторов, кредиторов и вообще бизнеса, а также граждан, к сохранению политической стабильности в стране и доверии к экономической политике властей. Это происходит потому, что при названных условиях каждый субъект экономической деятельности самостоятельно оценивает риски своих экономических потерь и самостоятельно принимает решения о целесообразности продолжения этой деятельности в условиях возрастающих рисков. Поэтому государства с рыночной экономикой, к которым относится и Украина, крайне уязвимы к проведению против ними так называемых информационных войн, нацеленных на изменение поведения субъектов экономической деятельности и подрыв экономики страны. В известном смысле, "информационные войны" стали заменителем традиционных войн, особенно в случаях, когда сторонами конфликта являются ядерные державы.

Особенность ситуации в Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, - те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами". Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины. При этом руководство России с той же регулярностью опровергало подготовку к "вторжению" в Украину.

Это имело тяжелые экономические и другие дестабилизационные воздействия. Президент Владимир Зеленский в своем недавнем видеообращении заявил, что в течение января на фоне заявлений о возможном вторжении РФ, которые звучали на Западе, из Украины "сбежало" 12,5 миллиарда долларов капиталов, начал падать курс украинской гривны. При этом и украинская разведка, и украинский президент, министр обороны почти ежедневно утверждали, что по объективным данным наблюдения никакой угрозы нападения России нет - не формируются соответствующие ударные группы, нет подвоза боеприпасов, размещения войск и так далее. То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики.

Зеленский в целом правильно поступил, когда публично не согласился с заявлениями Байдена и других лидеров иностранных государств и призывал не паниковать. И в связи с этим большой паники в Украине и не было - люди не толпились у банкоматов, а в магазинах не выметали остатки продуктов. То есть люди не поверили заявлениям Запада, но так как в эти заявления поверили представители западного бизнеса и кредиторы, то ущерб для Украины был и еще будет весомым и долгосрочным.

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Вполне возможно, что происшедшее было средством политического давления на Зеленского с целью вынудить его выполнить Минские соглашения в полном объеме. И у Украины нет выхода - лидеры Германии, Франции, США уже неоднократно вслух заявляли, что альтернативы "Минску" нет и Украина обязана его выполнять, потому что на этом же настаивает и РФ. Поэтому затягивание принятия решений Украиной вызвало вот такую форму, по сути, западных санкций, когда нам показывали, что если мы будем непослушными, нас просто обанкротят.

И я бы не удивился, если бы оказалось, что вся эта информационная война против Украины и искусственно нагнетаемая угроза войны с Россией были согласованной между Россией и Западом акцией по принуждению украинского руководства к выполнению "Минска". Косвенно это подтверждается недавним заявлением канцлера Германии Олафа Шольца после личной встречи с президентом Зеленским о том, что Зеленский уже готов внести в Раду законопроекты, нацеленные на выполнение политической части минских договоренностей.

Главное, конечно, происходит не вокруг Украины и от нас скрыто. Мир переживает расцвет тайной дипломатии. Продолжается геополитический передел мира. Для Запада жизненно важно, чтобы не состоялся намечающийся военно-политический союз между Китаем и Россией, чтобы Россия не передала или не продала Китаю технологии производства гиперзвукового оружия и других вооружений, в которых Россия является мировым лидером. Тут интересы Украины для Запада не важны. Украина – всего лишь подконтрольный объект, которым можно торговать, усиливая переговорные позиции Запада в переговорах с Россией. А вот для России Украина крайне важна. И ради того, чтобы Украина не вступила в НАТО и Евросоюз, чтобы она стала, как минимум, нейтральной и внеблоковой, своего рода "буферной зоной" между Западом и Россией, Россия готова на серьезные уступки Западу.

Поэтому не случайно недавнее заявление президента Зеленского о том, что некоторые страны Запада хотели бы, чтобы Украина сама отказалась от претензий на членство в НАТО. Как не случайным было и заявление посла Украины в Великобритании В.Пристайко в интервью радиостанции BBC о том, что для предотвращения войны c Россией Украина может отказаться от членства в НАТО.

Важно, что все стороны сумеют сохранить свое лицо: Запад в очередной раз продемонстрирует свою обычную "непреклонную решимость" в поддержке Украины и "не уступит требованиям агрессора". Украина, в свою очередь, и не подумает отказываться от претензий на вступление в НАТО и не будет вносить изменения в свою Конституцию, а просто перенесет это вступление, например, с нынешнего 22 года на следующий 22 век. Россия же удовлетворится "всего лишь" выполнением Украиной Минских соглашений, запуском Северного потока-2 и превращением Украины в буферную зону.

Подтверждением возможности именно такого хода событий являются последние новости: Россия объявила о завершении очередных плановых учений на западе страны и возвращении войск в места постоянной дислокации. Министр иностранных дел Украины Д.Кулеба объявил о крупном успехе мощной украинской дипломатии, которая при поддержке западных партнеров вынудила Путина отказаться от "вторжения". Госсекретарь США Блинкен объявил о предоставлении Украине гарантий США на сумму 1 миллиард долларов по очередному западному кредиту, валютная паника стихла и курс гривны начал отвоевывать позиции.

Президент США Байден и западные разведки тоже умеют сохранить лицо: западные СМИ начинают трубить о крупной победе Байдена и Запада в целом, которые сумели на протяжении четырех месяцев информационной войны запугать Россию "адскими санкциями" и предотвратили крупнейшую войну в Европе. Байден лично, на сегодня, становится, пожалуй, главным претендентом на Нобелевскую премию мира за 2022 год. Ну если, конечно, на ту же премию не будет претендовать Д.Кулеба (это – шутка). Кроме того, список западных лидеров-претендентов на премию, достаточно большой - тех, кто летал в Москву и уговаривал Путина "не вторгаться".

Возможно, главным фронтом завершающейся информационной войны был экономический - под весь этот шум нагнетаемых фейков о грозящей войне, Украине интенсивно "впаривали" огромные объемы всяких вооружений. И не бесплатно, а в кредит, мы покупали и покупаем оружие, в том числе бывшее в употреблении, в том числе бывшее советсткое, в том числе с истекшими или истекающими сроками хранения, и оставшееся от Афганистана.

Вроде и отказаться неудобно было, да и "не патриотично", потому что о нас "заботятся". Поэтому уже с оплатой в счет любезно предоставленного Британией кредита заказаны и военные корабли у Великобритании на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, и в счет турецкого кредита - корветы у Турции, не говоря уже об интенсивных поставках других вооружений.

В общем-то, Запад решает этим свои проблемы - в частности, как только Евросоюз принял решение о предоставлении кредита Украине в 1,2 миллиарда евро, так сразу же прагматичный и энергичный французский президент Макрон приехал в Киев и уговорил Зеленского купить на 900 миллионов евро тепловозов производства французской компании Alstom, от покупки которых недавно отказалась Аргентина. Притом, что Украина имеет все компетенции, опыт и производственные мощности для производства собственных тепловозов. Потому полученные кредиты Украина не сможет использовать для развития собственной экономики или увеличения госзаказов для украинской промышленности.

Читайте такжеЗапад, не будьте трусами и предателями!Украине пора садиться за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Полеты самолетов в Украину теперь возобновятся. Западные дипломаты, вероятно, еще не успевшие распаковать свои чемоданы во Львове, уже сегодня начнут возвращаться в Киев. Но вот инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится. Скорее всего, инвесторы предпочтут инвестировать в страны, над которыми не проводятся столь жестокие эксперименты. Экономика Украины понесла и еще будет нести большие потери, но стабилизируется.

Но нам всем еще предстоит анализировать далеко идущие политические последствия происшедшего. Потому что Запад своими действиями подорвал основной нарратив украинской официальной пропаганды последних лет – утверждение, что Украина ведет войну с Россией. Теперь выяснилось, что Россия еще только собиралась напасть на Украину, но Запад это предотвратил. Логически получается, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, а значит, это внутренний украинский конфликт. Так Запад вместе с Россией стремится усадить украинское руководство за стол прямых переговоров с лидерами так называемых ОРДЛО. Скорее всего, украинской власти и дальше придется выполнять условия Запада, потому что Украина не может одновременно противостоять и России, и Западу.

Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению. В том числе - за счет Украины.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда