Украинцам следует подкрутить прицел и перестать стрелять в себя

Нам не хватает буквально всего. У нас критическая ситуация буквально во всем. И нам, как никогда, нужно одно простое понимание.

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Владимир Зеленский / Фото: ОП

Давайте я один раз напишу. Вы похейтите. И дальше будем делать все для фронта опять без политики.

Зеленский инициировал договоры по безопасности с сильнейшими странами мира - "фу, позор, лучше бы посадил Ермака".

Зеленский инициировал саммит мира, чтобы иметь дополнительный рычаг давления на Россию - "фу, позор, лучше бы построил фортификации".

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Чтобы ни делал Зеленский - все не так. Чтобы не делала власть - она плохая. Чтобы не делал президент (я не голосовал за Зеленского) - это плохо, потому что это не наш президент.

Извините, но посмотрите вокруг. Вы ничего не замечаете? Нам не хватает буквально всего. У нас критическая ситуация буквально во всем. И нам, как никогда, нужно одно простое понимание.

И звучит оно так: этот президент будет президентом до конца войны. Это НЕ изменить. И именно с этим президентом и властью мы будем побеждать Россию. Потому что выборов во время войны не будет.

Значит надо победить. И надо учиться помогать вопреки своим политическим взглядам. Плохо? Предлагай решение. Плохо? Заходи на должность и рули. Плохо? Помоги исправить. Попробуй. И когда не получится - попробуй еще.

С коррупцией надо бороться всеми силами. Я хочу это подчеркнуть и поддержать коллег, которые делают расследования. Всеми силами воевать, потому что коррупция убивает.

Но всеми силами воевать с тем, что есть в интересах Украины (а именно соглашения по безопасности и саммит мира) - это воевать против самих себя. Просто и тупо бить в собственные ворота!

Я знаю, что вы не согласны. Я знаю, что хочется найти виновного. Я знаю, что "все просто и очевидно". И можно на меня также надеть любой удобный ярлык.

Но я не представляю, как мы победим, если вообще потеряем здравый смысл и начнем уничтожать здоровые клетки вместе с пораженными.

Вот это - плохо, вот это - хорошо, вот это - плохо, вот это - хорошо.

Это просто. Если мы действительно хотим победить Россию, а не ждем со счастливой улыбкой идиота, чтобы "у Зеленского не получилось", надо подкрутить прицел и перестать стрелять в самого себя.

Еще раз: бить туда, где плохо. Не трогать то, что в интересах Украины, даже если рядом с этим фамилия политика, который вам не нравится.

Доклад закончил.

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