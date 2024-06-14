Украинцам следует подкрутить прицел и перестать стрелять в себя

Давайте я один раз напишу. Вы похейтите. И дальше будем делать все для фронта опять без политики.
Зеленский инициировал договоры по безопасности с сильнейшими странами мира - "фу, позор, лучше бы посадил Ермака".
Зеленский инициировал саммит мира, чтобы иметь дополнительный рычаг давления на Россию - "фу, позор, лучше бы построил фортификации".
Чтобы ни делал Зеленский - все не так. Чтобы не делала власть - она плохая. Чтобы не делал президент (я не голосовал за Зеленского) - это плохо, потому что это не наш президент.
Извините, но посмотрите вокруг. Вы ничего не замечаете? Нам не хватает буквально всего. У нас критическая ситуация буквально во всем. И нам, как никогда, нужно одно простое понимание.
И звучит оно так: этот президент будет президентом до конца войны. Это НЕ изменить. И именно с этим президентом и властью мы будем побеждать Россию. Потому что выборов во время войны не будет.
Значит надо победить. И надо учиться помогать вопреки своим политическим взглядам. Плохо? Предлагай решение. Плохо? Заходи на должность и рули. Плохо? Помоги исправить. Попробуй. И когда не получится - попробуй еще.
С коррупцией надо бороться всеми силами. Я хочу это подчеркнуть и поддержать коллег, которые делают расследования. Всеми силами воевать, потому что коррупция убивает.
Но всеми силами воевать с тем, что есть в интересах Украины (а именно соглашения по безопасности и саммит мира) - это воевать против самих себя. Просто и тупо бить в собственные ворота!
Я знаю, что вы не согласны. Я знаю, что хочется найти виновного. Я знаю, что "все просто и очевидно". И можно на меня также надеть любой удобный ярлык.
Но я не представляю, как мы победим, если вообще потеряем здравый смысл и начнем уничтожать здоровые клетки вместе с пораженными.
Вот это - плохо, вот это - хорошо, вот это - плохо, вот это - хорошо.
Это просто. Если мы действительно хотим победить Россию, а не ждем со счастливой улыбкой идиота, чтобы "у Зеленского не получилось", надо подкрутить прицел и перестать стрелять в самого себя.
Еще раз: бить туда, где плохо. Не трогать то, что в интересах Украины, даже если рядом с этим фамилия политика, который вам не нравится.
Доклад закончил.
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