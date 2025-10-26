Укр
Украина становится частью американских выборов 2026 года

Вадим Денисенко
26 октября 2025, 11:28
Это, наверное, первые выборы за много лет, где мы можем от этого выиграть.
И республиканцы, и демократы вынуждены поддерживать Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

1. Санкции Трампа стали неким спусковым крючком, который будет задавать тренд украинского вопроса на следующий год. Трамп уже не сможет откатиться выборы состоятся в начале ноября-2026 и это та дата до которой Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война.

2. Стоит обратить внимание на то, что сразу после введения санкций, один из главных игроков республиканской партии и один из главных авторов "антироссийской законодательной архитектуры" Линдси Грэм встретился с украинским послом в Вашингтоне Ольгой Стефанишиной. И это часть избирательной кампании республиканцев, которые не могут не понимать: если 73% избирателей-республиканцев за полную поддержку Украины, значит нужно поддерживать Украину. Отдельно, здесь важно также обратить внимание на то, что наше посольство становится важным игроком в этой предвыборной истории.

3. Но при этом, складывается такая ситуация при которой демократы также вынуждены (из-за позиции избирателей) поддерживать Украину. И это впервые за последние три избирательных цикла, когда Украина консолидирует обе американские партии, а не становится частью импичмента Трампа или скандалов с сыном Байдена.

видео дня

Выборы только стартовали. И для нас сверхважно, чтобы мы не стали частью каких-то межпартийных скандалов. Я хочу обратить особое внимание на то, что такой сценарий (рассорить партии руками Украины) будет обязательной задачей для российских спецслужб. И здесь мы должны помнить одну старую истину: большая часть внешних проблем Украины является частью внутренних скандалов и работы полезных идиотов в Киеве. Просто, чтобы стало понятнее: все самые сложные решения для нас, которое принимал МВФ, были придуманы в Киеве (поднятие цены на газ в два раза и тому подобное).

Россияне не смогут создать проблему, которую мы сами не создадим и главное, сами же не раскрутим.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

