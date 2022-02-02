Украина пытается освободиться от крючка, на котором висит

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал к переподписанию Минских соглашений / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в одном из недавних интервью заявил, что выполнение Украиной минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению страны и поэтому необходимо провести новые переговоры, где и подписать новый документ.

Первостепенная причина таких заявлений в том, что Запад давит на Украину с целью исполнения Минских соглашений, поскольку ряд стран преследует в этом личный интерес. Украина, которая понимает, что отказаться от них не может, поскольку это международный договор (хотя он не ратифицирован парламентом и необязателен к исполнению) оказывается перед выбором - либо их выполнять, либо настаивать на их переподписании, переворачивая доску и возвращаясь к выполнению Будапештского меморандума - гарантий безопасности, который также подписывали США и Великобритания.

Потому логика понятна, так как этим Украина может и далее оттягивать время. Ведь Зеленский вряд ли решится, так как понимает, что у него есть большие риски дестабилизации власти. Потому что базовый вопрос - вопрос безопасности - до сих пор не решен, да и 300 голосов в парламенте, необходимых для внесения изменений в Конституцию, тоже нет.

Но пока Украина будет пытаться сменить фокус, в этот момент у России могут сдать нервы и она может признать "ЛДНР", после чего Минские соглашения потеряют свою силу и тогда Украина освободится от крючка, на котором висит. Тем более, что эти две "республики" Россия и так постепенно интегрирует в свою систему, то издавая указы о "социальной помощи", то давая им возможность предприятиям на неподконтрольных территориях принимать участие в тендерах и т.д.

Россия, как и Запад, будет против переподписания, потому что они хотят, чтобы в случае выполнения "Минска, в Украине появились предпосылки для развала государства, и одновременно причины для снятия санкций с РФ.

Читайте такжеМир с Россией невозможенНо после того, как в Украину массово начались поставки вооружения и сформировалась коалиция союзников, вероятность давления со стороны России резко снизилась и массового вторжения, которым Россия могла бы попытаться заставить Украину выполнить условия Минских соглашений, пока не будет. Тем более, что Россия осознает, что в таком случае гробы пойдут косяками в РФ, а к таким глобальным жертвам не готовы ни сами россияне, ни их армия.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда