Украина получит ракеты AIM-9: что нужно знать

В случае с AIM-9 речь идёт конкретно о MIM -72A/M48 Chaparral.

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Рамштайн / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Википедия

Как известно, по итогам Рамштайн-16 мы получим ракеты AIM-9.

AIM-9 - это ракеты класса "воздух-воздух", которые применяются авиацией в ближнем радиусе действия. И именно это натолкнуло на мысль, что данные ракеты будут применяться в перспективе F-16, что было бы логично, либо их удалось интегрировать для МиГ-29.

В нынешних условиях эти ракеты не столько средство борьбы с вражеской авиацией в воздухе, сколько средство перехвата дронов-камикадзе Shahed-131/136 и крылатых ракет, дозвукового типа, Х-101/555 и КРМБ "Калибр".

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Но Ллойд Остин сделал заявление, которое многих поставило в тупик. AIM-9 передаются для ПВО. Для ПВО? Авиационная ракета?

На самом деле ничего удивительного и это обычная практика, когда авиационные ракеты применяются в средствах ПВО. А в случае с AIM-9 речь идёт конкретно о MIM -72A/M48 Chaparral.

Данная система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997 полностью выведена из состава Армии США. В свою очередь, у США на вооружении было 600 ПУ, с боекомплектом более 5 300 ракет.

Не удивлюсь, если эти системы тоже в скором времени окажутся в Украине. И даже не смотря на свою архаичность, как средство перехвата вышеупомянутых целей на расстояниях до 5 км, они вполне эффективны.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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