Украина либо подыграет Байдену, либо пусть пеняет на себя: разбор речи президента

Джо Байден очертил план ответа русским в случае вторжения в Украину / Reuters

"Вторженческое" выступление Джозефа Байдена 15 февраля очень напомнило его июльские тезисы аккурат перед эвакуацией из Афганистана. Звучал он также пафосно, но немного оправдательно.

Основная идея сказанного вчера сводилась к следующим тезисам:

1. США готовы и хотят прагматичного диалога с РФ, отказываться от него они не намерены. Это "привет" всем тем, кто считал, что раз Штаты и Россия не договорились в январе в Женеве, то вся эта затея провалилась.

2. На случай военного обострения у Штатов есть план реакции на неё. Правда, он не включает Украину, а "красные линии", которые этот план затриггерят включают лишь нападение на американских граждан или компании или полномасштабное вторжение, которое будет угрожать безопасности союзников по НАТО.

Читайте такжеДоговоренности ценой интересов Украины, или почему визита Байдена в Киев не будет3. План-ответка США на "вторжение" России достаточно ограничен и за последнее время не стал больше. Это расширенные санкции против российского финсектора (SWIFT всё ещё под вопросом), ограничения против "Северного потока-2", усиление восточного фланга НАТО и увеличение военной помощи Украине на $ 500 млн. Условие: вторжение РФ.

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4. США сделали всё за последние 7 лет, чтобы Украина подготовилась к вторжению сама и могла себя защищать. Дальше - не проблема Штатов, украинцы должны воевать сами.

5. США готовы к взаимному компромиссу с Россией, но не по всем вопросам, и тем более не по фундаментальным и принципиальным проблемам европейской системы безопасности. Идеальный вариант - договориться по техническим и менее существенным вопросам, которые не будут Штатам ничего стоить - это разоружение, неразвёртывание систем вооружения и компромисс по Украине в рамках Минска-2 или чего-то другого.

6. Впервые озвучена возможность достигнуть компромисса с РФ в письменном виде, чего и требовала Москва в ноябре-декабре 2021 года.

7. Вторжение РФ ещё может произойти, а значит информационно-психологическая накачка продолжится.

Что из этого всего нам надо понять.

Во-первых, я надеюсь, что это выступление окончательно развалит миф о "стратегических союзниках", которые любой ценой будут нас защищать и решать наши проблемы, учитывая все наши интересы. Как мы видим, это не так, и у всех есть свои интересы, которые ставятся на первое место. Нам нужно под это подстраиваться.

Читайте такжеЗачем Байден играет в новый Карибский кризис с УкраинойВо-вторых, Байден четко дает понять, что будет двигаться в своей логике, которая проистекает из китае-центричной внешней политики и внутриполитических проблем в США. Украина либо принимает эту логику и подыгрывает, либо отказывается, но дальше будет пенять на себя.

В-третьих, компромисс с РФ реально возможен, это не фантастика. Будет он или нет, мы рассматриваемся сторонами как предмет торга. Это должно продемонстрировать, что вмешательство внешних игроков в конфликт не всегда усиливает нашу переговорную позицию, а иногда создает дополнительные проблемы.

В-четвёртых, "вторжение" РФ будет оставаться главным виртуальным конструктом, с помощью которого нас будут склонять к компромиссу в рамках Минска-2. Усиливаться это давление будет ассиметричными действиями России, которая подыгрывает нагнетающему нарративу Запада своими учениями на море и на суше, нанося постоянный экономический ущерб Украине (закрытие неба, блокада портов, отток капитала, уменьшение инвестиций, психологическое давление и панические настроения в обществе).

В-пятых, у США нет цельной стратегии по Украине, есть тактические шаги, с помощью которых они пытаются реагировать на геополитический вызов России, сохраняя лицо и избегая больших растрат, которые могут ухудшить и без того шаткое положение Байдена внутри США, где у него множество вызовов, которые он должен решить к выборам в Конгресс.

Я считаю, что никакой трагедии здесь нет. Кризис с безопасностью 2021-2022 года нам прекрасно указал на наше реальное место в мире и в игре между крупными игроками, а это дает возможность трезво взглянуть на международные отношения и на нашу внешнюю политику, а также на мотивацию разных внешних сил, их реальные позиции и проблемы.