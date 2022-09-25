Можно взять ядерное оружие напрокат у Израиля, чтобы в Москве не ныли

Коллективный путин оказывается в ситуации одиночного Гитлера, считает Климовский/ Фото УНИАН

Кремль, объявив мобилизацию без объявления войны и начав ускоренную аннексию части территории Украины, перешёл две роковые для себя линии, чем запустил процессы, ведущие к ликвидации РФ как третьей российской империи. В Кремле это осознают и боятся, что не смогут долго ходить по лезвию ножа. Поэтому постарались создать себе возможность для отступления и очередное объявление войны Украине совместили в один день со знаковым обменом пленными.

Объявленная мобилизация – это первая роковая линия, которую пересекли рашисты из Кремля. Угроза массовой мобилизации была тем фактором, который полгода удерживал руководство Украины от принятия решения о нанесении ответных и превентивных ударов по территории РФ. Руководство Украины старалось максимально избегать их, несмотря на все провокационные обстрелы пограничных районов армией РФ, не имеющие никакого военного смысла. Избегало, несмотря на регулярные варварские ракетные удары устрашения, которые рашисты наносили по украинским городам и объектам их жизнеобеспечения. Методичные обстрелы жилых кварталов Харькова и Николаева, удары по плотинам на реках Ингулец и Оскол – наиболее резонансные примеры.

Союзники предоставляли Украине полную свободу выбора, как на них реагировать. Если США рекомендовали воздерживаться от ответных и превентивных ударов по территории РФ, то Великобритания, наоборот, неоднократно заявляла: все военные объекты в РФ являются законными целями для украинской армии. Руководство Украины, опасаясь вызвать такими действиями массовую мобилизацию и новый всплеск военной истерии и украинофобии в РФ, от них воздерживалось.

Подрыв репутации властей Украины в глазах её граждан был одной из основных целей таких обстрелов и сознательным выбором генштаба и властей РФ. Этот план предполагал вызвать чувство обречённости и бесполезности сопротивления агрессии у граждан Украины и подтолкнуть их к давлению на правительство заключить мир любой ценой. Ракетные обстрелы, методичное разрушение Харькова, угрозы взрыва ЗАЭС и радиационного заражения – это те психологические атаки, которые должны были, по мнению генштаба РФ, в кратчайшие сроки принудить руководство Украины к капитуляции. В Кремле и его генштабе были уверены на 101%, что этот план выполним, особенно в контексте дезавуирования бравурных заявлений руководства Украины накануне вторжения.

Но Кремль и его генштаб фатально ошиблись – регулярные соцопросы показывают, на переговоры о капитуляции согласны были в разные месяцы не больше 18-10% украинцев. У Кремля есть возможность проверить эти цифры, и объявленная 21 сентября мобилизация в РФ доказывает – они соответствуют реальности. План Кремля по деморализации Украины провалился, так же, как и план захвата Киева за три дня, и объявленная им мобилизация – признание этого факта.

В Кремле, когда окончательно осознали этот провал, а также то, что штатная росармия не может победить Вооружённые силы Украины, ни в этом году, ни в следующем, выложили три своих последних "козыря" – массовую мобилизацию, аннексию захваченных районов и одной области Украины, и угрозу начать ядерную войну. Всё, никаких других "козырей" у кремлёвцев в запасе не осталось, а Североатлантический и Рамштайнский Альянсы даже не начинали ходить со своих "козырей".

Украина тоже ещё не достала резервный "козырь" в виде забытого в Карпатах ядерного оружия, о чём говорил перед вторжением Зеленский, и что ему обидчиво припомнил путин в речи 21 сентября. Зеленский сказал это, забыв, что он президент, а не актёр "95 квартала", но как говорится – "Нет худа без добра". Теперь Зеленский может уверенно ответить: "Я же тебя предупреждал, что в Украине что-то осталось. Если русская пушка выстрелит снарядом с ядерной боеголовкой, то мы ответим тем же. Подумай, я тоже не блефую". Под Белгородом есть АЭС в 40 км от границы, что вполне досягаемо даже для советских ракетных систем. Мало ли чего там может случиться и не лучше ли уже ввести на неё украинский спецназ для защиты станции от террористов, а их на россии немеряно. Даже лавров не сможет обвинить Украину в нарушении Будапештского меморандума, поскольку сам с весны 2014 г. твердит, что это пустая бумажка никого и ни к чему не обязывающая. Где найдёт Украина ядерное оружие – значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля, чтобы в Москве не ныли о НАТО, и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР.

В таком контексте коллективный путин оказывается в ситуации одиночного Гитлера, которого Великобритания и США категорично предупредили, если он применит химическое оружие, в том числе и на Восточном фронте, то немцы об этом сильно пожалеют. В условиях господства англо-американской авиации в небе над Германией это было более чем серьёзное предостережение. Коллективного путина уже дважды или трижды публично предупреждали не тянуть руки к "красной кнопке" и неизвестно, сколько таких предупреждений он получил непублично. В случае её нажатия не удастся свалить всё на трясущиеся руки одного путина от болезни Паркинсона или ещё чего-то.

Кремль, объявив с 21 сентября массовую мобилизацию на "священную войну" с Украиной, избавил её руководство и население от страха перед ней, поскольку нет смысла бояться того, что уже произошло. Объявив 20 сентября аннексию через сверхскоростные "референдумы", он совершил свою вторую роковую ошибку, так как поставил Украину перед фактом, что возвращать оккупированные территории придётся военным, а не дипломатическим путём. Москву не раз предупреждали, что аннексия исключит всякую возможность переговоров, но она сама 20-21 сентября отрезала себе дорогу к ним, пусть и не окончательно, как думают в Кремле.

Эти псевдо-референдумы можно назвать действительно сверхскоростными в сравнении с просто высокоскоростным псевдо-референдумом 2014 г. в Крыму. Решение о нём огласили 27 февраля, а голосование провели уже 16 марта. Спецоперация ФСБ "референдум в Крыму" заняла всего 17 дней. Показательно, ни одного голоса не было подано против присоединения Крыма к РФ это графа просто отсутствовала в бумажке. Сейчас на такую спецоперацию дали три дня – решение принято 20 сентября, а голосование начато 23 сентября. Референдум за три дня – сверхзвуковая скорость. Русские опять демонстрируют талант к извращениям любых слов и процедур в назидание всем. Субъекты РФ могут последовать этому примеру и тоже за три дня отмежеваться от неё как от опасного соседа.

Демарши Кремля 20-21 сентября - это комплексный шантаж Украины в трёх направлениях. Первое – сейчас аннексирует территорию, если не хотите сами её отдать, и попробуйте после этого её вернуть, мы пошлём против вас полумиллионную армию. Если вы её уничтожите, то мы нанесём удар ядерным оружием, но сами пока не знаем куда. Но нанесём, не блефуем.

Кремль, пригрозив аннексией, вторжением полумиллионной армией и ядерным ударом, рассчитывает, что Украина испугается, предложит переговоры и согласится на его условия. Кремль готов торговаться на них и отказаться от правобережной части Херсонской области и пока оккупированных районов Харьковской области взамен на признание собственностью РФ остальной оккупированной территории и прибавление к ней районов Бахмута, Славянска и Краматорска. Энергодар и Запорожскую АЭС отдавать не хочет, поскольку планирует так снабжать электроэнергией аннексированные районы и частично продавать её Украине, чтобы иметь рычаг давления.

Не все "башни" Кремля разделяют мнение, что этот план в таком виде вообще реализуем, и полагают, было бы разумней закопать поглубже бренд "путин" и начать пока не поздно переговоры с Украиной и Рамшайнским альянсом о возврате к отношениям до 20 февраля 2014 г. как даты начала оккупации Крыма. Некоторые из них считают, чем раньше сделать это, тем лучше. Но в ночь с 20 на 21 сентября в Кремле победили сторонники плана шантажа. О колебаниях и борьбе в нём можно судить по переносу выступления путина, недоступности пескова, который по статусу должен был сообщить о переносе, и обмене 215 украинцев и иностранцев на Медведчука и ещё 54-рёх с ним. Пропорция 1 к 4 невиданная в обменах с РФ и это показатель желания части "башен" Кремля оставить дверь к переговорам полуоткрытой.

Первая часть этого плана с шантажом аннексией была изначально обречена на провал по всем пунктам. Если стояла задач спровоцировать неподготовленные наступления ЗСУ, то это не произошло. На следующей неделе Кремль будет решать проблему: Госдуме объявить об аннексии или подождать месяц, может быть Украина предложит начать переговоры. Кремль может начать их и после объявления Госдумой аннексии и назвать возврат Херсона "жестом доброй воли", если будут приняты другие его условия. Всё, что путин наговорил 21 сентября об Украине и референдумах не имеет никакого значения. Лавров на переговорах тихо скажет: "Путин ху....ло, слушайте меня" и начнёт торговаться.

Месяц выжидания – это тот срок, который нужен ультраимперцам, перехватившим в ночь на 21 сентября бразды правления в Кремле, чтобы влить мобилизованных в армию вторжения и перейти ко второй части плана – начать наращивать наступательные действия. Вторая часть будет включать не только попытку захватить любой ценой Бахмут, Славянск и Краматорск, но и продвинутся по другим направлениям. Вполне вероятно, ультраимперцы строят планы блицкрига-2 и продвижения если не до Одессы, то до Николаева. Вопрос в том, насколько они будут реально готовы к их реализации. Проверку начнут с середины октября с серии локальных наступлений, роста числа обстрелов Сумской, Черниговской и Харьковской областей, а также боестолкновениями на украинско-белорусской границе. Организовывать материально-техническое обеспечение блицкрига-2 был назначен 24 сентября "сириец" – генерал Михаил мизинцев, известный как "мариупольский мясник" и "любимец путина". Это назначение 10%-ая гарантия провала.

Смысл всех этих действий добиться впечатляющего разгрома ЗСУ до начала декабря, принудить Украину к капитуляции, отказу от части территории и попытаться до нового года официально закончить войну. Неофициально РФ продолжит войну и после официального её завершения на переговорах, если они состоятся. Кремль паникует и спешит, так как военную зиму он и РФ переживут с большим трудом, если вообще переживут. Поэтому поставлена цель – попытаться разбить армию Украины раньше, прежде, чем она разобьёт армию РФ. Для её достижения решили никаких ресурсов не жалеть, что не всем в Кремле нравится, и даже не дать на этот раз воинству лукашенко отсидеться в стороне.

В этот план неудачно для Кремля вклинивается 7 октября как юбилей путина. Юбилей планируется скромным в связи с тем, что маленькая спецоперация превратилась в большую войну с мобилизацией, которая неприятно ударила по имиджу юбиляра. Аннексия земель Украины, объявить о которой Дума думает 30 сентября, призвана, кроме всего прочего, исправить и это неудобство. Похоже, что между пышными похоронами и скромным юбилеем кремлёвцы выбирают второе, если не переиграют всё в оставшиеся две недели. Такой вариант ещё остаётся возможным, а с ним отмена мобилизации и других русских "чудес".

Юбилей планируется скромным, но затратным, поскольку юбиляр должен швырять деньги в народ, как это бывало на царских коронациях. Поэтому в Госдуме витает идея выплатить по 300 тыс. "деревянных" каждому мобилизованному в виде одноразовой премии. По крайней мере, обещать их выплатить, а там как выйдет. Премии в 10-15 тыс. нужно дать пенсионерам, многодетным семьям и кому-нибудь ещё, чтобы сгладить общее уныние от мобилизации, войны и санкций. Ситуация такова, что юбиляр обязан раздать всем подарки, а не наоборот.

Не буду анализировать уязвимые места всего этого плана, особенно его военной части, некоторые из них уже очевидны, а другие вскоре станут очевидными. Отмечу лишь то, что Кремль объявлением войны, мобилизации и аннексии земель Украины сам санкционировал удары по территории РФ. Украина и вся Рамштайнская коалиция тоже заинтересованы в том, чтобы побыстрее закончить войну, но на своих условиях, а не на условиях агрессора, и это ещё вынудит кремлёвцев пересмотреть свои захватнические планы.

Источник