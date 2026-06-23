Удары по Воронежу и Дубне: Копытько о том, как Украина бьет по ядру российского ВПК

Космос, наравне с АЭС – главная великодержавная экспортная позиция России для незападных стран.

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Воронеж / Колаж: Главред, фото: скриншот t.me/exilenova_plus

На фоне усиления украинских ударов по объектам военно-промышленного комплекса России все большее внимание привлекает их долгосрочное влияние на производственные и стратегические возможности страны-агрессора. В этой колонке военный и политический аналитик Алексей Копытько рассматривает значение атак на предприятия микроэлектроники в Воронеже и центр космической связи в Дубне, которые играют немаловажную роль в обеспечении российского ВПК и спутниковых коммуникаций. Автор объясняет, почему оценивать такие удары следует не только по масштабу разрушений, но и по их стратегическим последствиям. Публикуем его мнения на языке оригинала.

Воронеж. Дубна. Дабы иметь ориентиры при восприятии новостей. видео дня

1. Воздушные Силы Украины в рамках совместной операции с другими структурами Сил обороны Украины нанесли ракетный удар по одному из военных заводов в Воронеже, где производится электроника для ОТКР "Искандер" (КР "Искандер-К"), ракет Х-101 и ЗРПК "Панцирь С-1". Попадание жирное. Стоит уточнить пару моментов.

В сети началась путаница с названиями предприятий – звучали "ВЗПП-Микрон" и "ВЗПП-С". Что неудивительно, ибо по сути – это сообщающиеся сосуды, проходная которых выглядит так, как на картинке 1.

"Воронежский завод полупроводниковых приборов – Микрон" является частью корпорации "Элемент" (более 30 высокотехнологичных предприятий), которая до недавнего времени была аффилирована с АФК "Система", но в 2026 году долю "Системы" выкупил "Сбербанк". Список предприятий – впечатляющий, в орбите - известные с советских времён площадки в Зеленограде (воронежский "Микрон" - дочка зеленоградского), Новосибирске, Томске, Казани и т.д.

Нюанс в том, что в 2024 г. данная группа показала чистую прибыль 8,3 млрд руб. Но уже в 2025 г. – чистый убыток 2 млрд. руб. Одна из причин: на 29% сократилась выручка в ключевом секторе – электронной компонентной базе. Что связано с провисанием гражданской промышленности.

"ВЗПП-Микрон" - это одна из главных "кремниевых фабрик" в корпорации "Элемент" (и России в целом). Завод как раз специализируется на ЭКБ для микроэлектроники и силовой электроники, делает кремниевые пластины. В т.ч. – незаконно импортируя часть необходимого с Тайваня. За что оказался под санкциями.

Однако в 2025 г. корпорация "Элемент" на фоне общего спада показала рост в секторе точного машиностроения (на 122%) и электронных блоков и модулей (на 33%). В этом сегменте сидит ВПК.

Сосед "Микрона" - "Воронежский завод полупроводниковых приборов – Сборка" (формально отпочковался в 2002 г.) как раз и занимается производством "блоков и модулей" для армии.

С августа 2022 г. этот завод под санкциями США (также под украинскими, австралийскими, японскими…). Именно сюда и прилетело. Т.е., Украина ввела кинетические санкции против известных миру злодеев.

Посмотрите на картинку 2. Заявления о том, что "завод разрушен" неверны. Как и любой оборонный завод – это большой комплекс. Разрушено одно из зданий. Насколько это болезненно – мы узнаем со временем. Но то, что ущерб значительный – однозначно. Операция суперуспешная...

Кстати: карта пожаров NASA показывает тепловую аномалию не там, где она на самом деле, а чуть в стороне. Это к тому, что надо спокойно относиться к некоторой погрешности, проверять, а не подозревать везде фейки…

В целом мы привыкли воспринимать Воронеж как город-мем, который принято бомбить в любой непонятной ситуации. На самом деле Воронеж – это город-миллионник, хоть и поменьше Харькова в лучшие годы, такой как Днепр или Одесса. В Воронеже сконцентрирован эпический научно-технический и производственный потенциал, начиная от авиации и заканчивая всякой электроникой. Туда ещё летать и летать…

2. Центр космической связи "Дубна" начал возводиться в 1974 г., формально - для обслуживания Олимпиады-1980 в Москве. Является структурой Федерального государственного унитарного предприятие "Космическая связь" (ГП КС).

На "Дубну" замыкаются десятки наземных площадок, обслуживающих российскую орбитальную группировку связи, в т.ч. – обеспечивающую телерадиовещание. Это один из 6 подобных телепортов в России.

Посмотрите на картинку. Гореть там особо нечему, поэтому пожар будет не очень наглядным. Всякий подобный центр обладает многоуровневой системой резервирования. Поломать там всё с одного раза – крайне сложно. Но обозначить тенденцию – крайне полезно.

Ибо космос, наравне с АЭС – главная великодержавная экспортная позиция России для незападных стран. Даже если вынести за скобки обслуживание войны, утрата объектов типа ЦКС "Дубна" – это стратегические риски в отношениях с немногими партнёрами, типа Алжира и Ирана…

И, да, в Дубне ещё много до ужаса интересного.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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