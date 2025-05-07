Ударит ли Россия "Орешником" по Киеву

Угрожая "Орешником", Путин играет на россиян и иностранную публику. Применение этой ракеты будет иметь для России катастрофические последствия.

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Если Путин ударит "Орешником", он на годы сделает невозможным любые договоренности о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, Главред

По информации российских СМИ, Путин дал приказ российскому минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником". Но следует заметить одну важную вещь: "Орешник" не стоит на вооружении армии Российской Федерации. Это экспериментальное оружие. И, по данным иностранных спецслужб, таких ракет было всего пять: две из них были собраны полностью, три – разобраны. Так чем Путин собирается бить по Киеву?

"Орешник" россияне применили против Украины один раз – по Днепру. Да, интересная вещь, но не точная. Впрочем, использование "Орешника" и не предполагает точность, потому что эта ракета призвана нести ядерный боезаряд. А для чего здесь точность? Она просто накрывает территорию, а заряды разлетаются вокруг, чтобы их нельзя было перехватить.

Вторая ракета "Орешник" якобы взорвалась после запуска в воздухе над Россией.

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Остальные три россияне не могли собрать до конца, потому что у них не было нужных деталей. Возможно, Россия смогла докупить детали и собрать эти ракеты.

Впрочем, есть нюанс. "Орешник" – это стратегическое оружие. Поэтому перед его применением Москва должна предупредить США о том, что планирует запуск баллистической ракеты, проводит испытания, и что эта ракета не летит в сторону Штатов, поэтому американцы не должны ничего запускать в сторону России. Когда РФ запускала "Орешник" по Днепру, она предупреждала о запуске США, но не говорила, куда именно будет лететь эта экспериментальная ракета. В противном случае, если Штаты зафиксируют выход баллистической ракеты, которая может быть носителем ядерного оружия и которая движется, грубо говоря, в космос, они будут вынуждены дать ответ.

Если вдруг Путин прибегнет к применению "Орешника" сейчас, он перечеркнет любые возможные будущие инициативы по прекращению огня, не говоря уже о перспективах подписания каких-то соглашений в ближайшие годы.

Поэтому все эти попытки Путина впечатлить и напугать "Орешником" направлены исключительно на российскую аудиторию и иностранных гостей, которые приедут в Москву. Другим способом он просто не может обеспечить спокойное проведение парада 9 мая, связанных с 80-й годовщиной победы и "победобесием". Путин надеется, что после угроз "Орешником" украинцы испугаются, не будут рыпаться, и 9 мая пройдет спокойно. Это цирк.

Поэтому Путин просто играет на россиян и иностранную публику. Поскольку последствия реального применения этой ракеты для России будут катастрофическими. То есть это просто страшилка.

Путин, конечно, может нанести удары по Киеву другим вооружением. И целью может быть что угодно, например, какой-то несчастный завод на окраинах города, но это будет подано как ликвидация Россией мощного военного объекта.

Виктор Ягун, бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса, специально для Главреда

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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