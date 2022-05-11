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Удар по Одессе и новое наступление на Киев – чего ждать от третьей фазы войны в Украине

Олег Постернак

политтехнолог, руководитель Центра политической разведки

11 мая 2022, 19:33

Беларусь и Приднестровье осуществляют мероприятия лишь для отвода глаз и сковывания потенциала ВСУ. Ключевая цель РФ – иная.

Американская разведка рисует наиболее эскалационный сценарий войны в Украине
Россия может повторно двинуть танки на Киев / Reuters

Война вступила в фазу статичной инерции. Одновременно и пугающей, и обнадеживающей. Тот случай, когда боевая парадигма войны еще доминирует, а политическая парадигма еще пока не способна ее заменить.

Позиционной войну нынче назвать нельзя, но заметно, что гражданское население уже привыкло к военным будням, пытаясь приобщать свой быт к новой реальности.

РФ много надежд связывала со вторым этапом, превратив его в артиллерийскую битву на Донбассе, но пока россияне так и не смогли добиться наступательного перелома. Украина заняла позицию мобильной обороны и уже тренируется маневренными контрударами. Так или иначе в сухом остатке ВСУ добивается изнеможения российской армии.

Впрочем, второй этап еще не закончился. РФ предпринимает отчаянные попытки наступать в сторону Северодонецка и Лисичанска. И, наверняка, перед третьим этапом понадобится оперативная пауза, так как россияне растянули фронт на 1300 км, и на некоторых его участках уже есть бреши и уязвимости, которые понадобятся нам для осуществления нашего стратегического контрнаступления.

Теперь многие задаются вопросом – что дальше? Каким будет третий этап горячей войны двух держав? Для этого важно собрать воедино два информационных пазла.

Первый пазл – информация Эврил Хейнс, главы национальной разведки США, предоставленная в ходе слушаний в сенатском комитете.

По ее мнению, в скором времени Путин объявит военное положение в РФ и развяжет войну на территории Приднестровья. Он готовится к затяжному конфликту, его ключевая цель – захват буферной зоны от украинского побережья Черного моря до Приднестровья.

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Руководитель разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер на сенатских слушаниях вчера заявил, что ни одна из сторон не побеждает. Ситуация будет двигаться по более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории.

По его мнению, высока вероятность, что Россия может объявить полномасштабную войну, военное положение и всеобщую мобилизацию. Поскольку и Украина, и Россия верят в то, что они могут добиться коренного перелома, дипломатическое решение не кажется возможным в краткосрочной перспективе.

Да, в публичных заявлениях разведки есть всегда намек на их специальность и целенаправленность. В чем смысл обнародования аналитических расчетов? Возможно, в том, чтобы показать, что США в полном курсе военных маневров РФ, как бы упреждают события и демонстрируют, что они находятся на шаг впереди.

Есть еще в публичных заявлениях и оттенок внутриполитического контекста – расширение информационного поля украинской войны, объяснение гражданам, что она надолго, и Путин будет повышать ставки.

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Есть ли в этом предвыборный лейтмотив (8 ноября в США выборы в Палату представителей и треть Сената)? Возможно, ведь рейтинг демов на нисходящей траектории, а из истории украинского военного успеха к ноябрю можно сделать неплохую электоральную картину. Вот поэтому периодически в медиа сливается инфа о том, что уничтожение крейсера "Москва" и боевых генералов российской армии не произошло бы без американских разведданных.

Но важно понять и другой момент. Путин действительно до фанатизма отдает предпочтение неожиданным актам поведения и вероломству, поэтому любит все эти "гэбэшные" мероприятия камуфлирования потенциального расчета. О том, что война начнется 24 февраля, например, не знал даже министр иностранных дел Лавров.

Однако, к американской разведке стоит прислушаться. Хотя бы потому, что она до войны оказалась весьма информативной и содержательной. Сегодня она рисует наиболее эскалационный сценарий. К слову, есть информация о сосредоточении дополнительных батальонно-тактических групп в Белгородской области с целью не дать украинским войскам выйти к границе.

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Сейчас мы видим активное артиллерийское давление РФ в сторону Запорожья, поэтому можно предположить, что верхним ударом из-под Харькова россияне теоретически могли бы попробовать реализовать свою идею-фикс – зажать в "боевые клещи" группировку ООС на Донбассе. Очень маловероятно, конечно, что у них это получится.

Второй пазл – нагнетание военной истерии в соседней Беларуси в отношении мнимой угрозы со стороны Польши, Литвы и Украины как оправдание проверки боеспособности армии РБ и стягивания сил спецопераций к украинско-белорусской границе.

Любая белорусская военная активность на северной границе Украины является незакрытой потенциальной угрозой для города Киева и прилегающих областей. В Украине сейчас многие полагают, что неучастие Лукашенко и его армии в украинско-российской войне – это уже однозначно решенный вопрос.

Это ошибочное представление при всей кажущейся рациональной реальности (непопулярность идеи войны в Украине среди личного состава, глухое неприятие в общественной среде, отсутствие боевого опыта военнослужащих Беларуси), но недооценивать Путина в желании "додавить" Лукашенко также не стоит.

Первый этап проверки боеспособности армии РБ был объявлен именно после телефонного звонка Лукашенко и Путина 4 мая. К тому же, недавно анонсировалась новая встреча двух диктаторов, приуроченная проведению саммита ОДКБ. На данный момент вероятность провокаций, спровоцированных искусственно, на украинско-белорусской границе сохраняется.

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В попытке объяснить и совместить в одно понимание эти два пазла напрашивается два связанных между собой вывода.

Первый вывод – мы имеем дело с подготовкой к новой третьей фазы горячей войны, которая будет включать военное положение в приграничных областях России, объявлении военной мобилизации, расконсервации Россией новых очагов столкновения: удар армии Беларуси по Полесью и Киев, удар приднестровской группировки по Одессе и югу Одесской области, новый удар российских батальонно-тактических групп по Сумщине и Харьковщине.

Второй вывод – Беларусь и Приднестровье осуществляют мероприятия лишь для отвода глаз и сковывания потенциала ВСУ. В таком случае ключевая цель РФ – растягивать условный и реальный фронт войны, не дать украинской армии сконцентрироваться в битве за Донбасс и освобождении Херсонской области и юга Запорожской области.

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Пока большинство обстоятельств указывает на второй вывод, но все мы помним ту логическую ловушку, в которую попали украинские аналитики в январе-феврале, считая очень маловероятным полномасштабное вторжение РФ в Украину и атаку на Киев.

Одной из причин такого положения являются успешные информационные мероприятия России в украинском медиапространстве, направленные на подавление бдительности и нейтрализации тех, кто указывал на возможность большой войны.

Олег Постернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки

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