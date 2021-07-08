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Убийство президента Гаити и грустные аналогии с Украиной

Борислав Береза

народный депутат Украины VIII созыва

8 июля 2021, 22:06

Президент Гаити превратился в диктатора, и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.

Моиз
Жовенеля Моиз убили / Reuters

Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет. А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.

А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году. Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.

Читайте такжеНа Гаити поймали вероятных убийц президента страны МоизаНо не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити. В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро. На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне честолюбивого человека, которого избрали президентом.

Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.

Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?

гаити убийство
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