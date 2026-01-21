Таможенники на всякий случай не пропускают в страну вообще ничего.

У России появились проблеми с БПЛА / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

После операции "Паутина" Путин и его люди очень сильно боятся новый атаки беспилотниками, поэтому они приняли решение создать максимально сложные условия для ввоза в Россию этих самых БПЛА.

В результате российские импортёры и Z-волонтёры сталкиваются с огромными трудностями при ввозе в Россию китайских беспилотников. В своих постах они жалуются, что остро необходимые на фронте аппараты простаивают на таможне месяцами или просто конфискуются ею. Это натурально стало большой проблемой.

Но самая прикольная часть заключается в том, что таможня регулярно отчитывается о передаче в войска самого разного оборудования, "конфискованного у контрабандистов". То есть начальство российской таможни набивает себе политические очки, грабя Z-лохов.

видео дня

Расстроенные "волонтёры" на этом фоне постепенно сворачивают свою деятельность, поскольку просто не могут ничего завезти в Россию.

При этом там все понимают, что ситуация сложилась странная. Однако никто ничего не может — да и не хочет — делать. Все понимают, что если украинцы снова завезут в Россию свои дроны, то та таможня, которая их пропустила, будет казнена в полном составе. Поэтому таможенники на всякий случай не пропускают в страну вообще ничего.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

