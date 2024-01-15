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У Путина нарисовался серьезный конкурент

Александр Невзоров
15 января 2024, 06:54
России явно нравится, что ею самочинно рулит параноик, одержимый войной и лузгающий жизни, как семечки.
У Путина нарисовался серьезный конкурент
Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У путина нарисовался серьезный конкурент. Согласно повестке Давосского форума - ожидается пришествие загадочной, но смертоносной пандемии "Х", способной укокошить в "20 раз больше людей, чем Ковид".Уже и ВОЗ предупредил, что "да, все серьезно".Если по части организации массовых убийств и замора населения путин долгое время был "первый, после Ковида", то "Х" может передвинуть кремлевского маньяка на третье место. Это существенно понизит рейтинг путина.

России явно нравится, что ею самочинно рулит параноик, одержимый войной и лузгающий жизни, как семечки. Народец тащится от блатной крутизны своего вождя.Все понимают, что всякий там "нацизм" и "история" - болтовня для отвода глаз. Чистая бутафория. А истинная причина войны - вечная потребность россии грабить и убивать соседей. Но путин не только грабитель и смертоносец. Он, как никто, способен обеспечить и в самой россии срач и разруху.Этот фактор удесятеряет народную любовь к нему, ибо создает русским комфортную среду обитания.А вот новая убийственная пандемия может и людей убить больше, чем путин, и страну засвинячить сильнее, чем он.Чтобы не утратить народного обожания, путину предстоит доказать своим людям, что он гораздо страшнее, чем любые пандемии.

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Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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Владимир Путин
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