glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

У Путина намечаются большие проблемы

Максим Миронов

Профессор финансов, доктор Чикагского университета

19 декабря 2022, 06:32
Введение военного положения и отмена выборов может ещё больше подорвать желание его же ядерного электората ему подчиняться.
Владимир Путин
Владимир Путин / сайт Кремля

Путин боится провести пресс-конференцию, боится обратиться с посланием к Федеральному собранию. Я не понимаю, как он через год собирается идти на выборы. Ведь ситуация и на фронте, и в России будет только хуже.

Есть мнение, что Путин может легко отменить выборы, хоть через военное положение, хоть как-то еще. Я не согласен. Мы видели, что возможности его репрессивного аппарата крайне ограничены. За 20 лет он выстроил очень мощную машину, но узконаправленного действия. Конкретнее, он научился эффективно запугивать "вшивых интеллигентов", или образованный городской средний класс, которому есть что терять.

Машины репрессий, чтобы запугивать остальных, у него нет, и он вряд ли успеет ее построить. Посмотрите, сколько контрактников с начала войны отказались идти воевать в Украину, и сколько, когда их выводили на отдых, отказывались возвращаться. И какие репрессии были применены против этих бунтарей, кто воткрытую восстал против режима? Сколько уголовных дел было возбуждено против уклонистов от мобилизации? Мы видим, что у Путина явные проблемы с управлением своим ядерным электоратом.

Введение военного положения и отмена выборов может ещё больше подорвать желание его же ядерного электората ему подчиняться. А ничего сделать с глубинным народом, если тот просто пошлет его на хер, Путин не может. Да и элиты совсем не факт, что захотят выполнять приказы. Путин и так им уже жизнь изрядно попортил. Короче, если даже Путин попытается отменить выборы и назначить себя пожизненным президентом, совсем не факт, что он сохранит управляемость страной. Вернее я думаю, что не сохранит. Народ и элиты перестанут ему подчиняться. Без особого бунта. Просто перестанут

Источник

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:35

ВСУ проводят операции на территории России: в разведке рассказали детали

07:27

Встреча Лукашенко и Путина: в ISW оценили риски вступления Беларуси в войну против УкраиныВидео

07:12

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

07:00

Гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Рыбам – компромиссы, Львам – поездки, а Тельцам – работа

06:33

Кремль планирует масштабное наступление на Украину в 2023 году - ISW

Реклама
06:32

У Путина намечаются большие проблемымнение

06:20

Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

06:00

Гороскоп таро на неделю 19-25 декабря: Овнам – сложный выбор, Козерогам – праздник

06:00

День Святого Николая 2022: история праздника, приметы и запреты дня

05:43

Атака дронов на столицу: в Киеве прогремела серия мощных взрывов - что известно

05:16

Как поздравить с Днем адвоката: лучшие пожелания в картинках, стихах и прозе

05:00

Ждать ли украинцам массированной атаки перед Новым годом: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

05:00

Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Водолеям – чувственность, а Весам – расставание

04:00

Шикарное дерево простоит много лет: как выбрать хорошую искусственную елкуВидео

03:05

Украину атакует резкое потепление: синоптик удивил неожиданным прогнозом с аномалиейВидео

02:37

Военный эксперт спрогнозировал, изменит ли снарядный "голод" у врагов течение войныВидео

02:06

Пышнотелая Искра Лоуренс снялась в кружевном белье в знак протеста против диетВидео

01:35

Угроза нового наступления РФ: генерал Маломуж оценил шансы российской армииВидео

00:50

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

00:34

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2022: Львам – решение проблем, Скорпионам – недооценность

Реклама
00:20

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

00:07

Играл разведчика "тиктокеров": ВСУ мастерски "демилитаризовали" главного героя фильма "Ванька"

18 декабря, воскресенье
23:20

В Украине ожидается значительный дефицит электроэнергии из-за снижения температуры - УкрэнергоВидео

22:47

Провал оккупантов под Бахмутом усилил раскол в армии РФ – ISWВидео

22:30

"Генштаб РФ серьезно просчитался": в ГУР сообщили, что Путин трижды откладывал наступление на УкраинуВидео

22:00

Брэд Питт влюблен, как мальчишка - инсайдер раскрыл подробности нового романа актера

21:53

"Не брезгуют никакими методами": в РФ заявили, что Запад унижает Россию из-за порно

21:02

"Все изменения в РФ и мире - к лучшему": Путин обратился к российским детям с циничным заявлениемВидео

20:56

Пьяный Григорий Лепс нашел себе новую подружку - певца поймали на горячем

20:28

ФИФА решила быть глухой: в пабах льется пиво, в Украине льется кровьмнение

20:14

Новое наступление на Киев: эксперт подробно объяснил, почему у оккупантов ничего не получитсяВидео

20:08

"Ни одного хита": Игорь Кондратюк обхаял Нацотбор на Евровидение-2023 и победителей - группу Tvorchi

19:56

Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мираВидео

19:37

Зеленский провел срочное заседание Ставки: особое внимание уделили ситуации в БеларусиВидео

19:30

Победить орду: как гражданские люди становятся военнымимнение

19:16

"Он потерял адекватность": Зеленский жестко высказался о нежелании говорить о мире с ПутинымВидео

19:09

"Эту войну надо срочно закончить": глава Европарламента призвала предоставить Украине больше оружияВидео

18:44

Как правильно заряжать повербанк: 9 правил, которые спасут ваше устройство от поломок

18:42

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

18:37

Как почистить чеснок за 30 секунд: простейший лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

Реклама
18:27

Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году - ЗеленскийВидео

18:21

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

18:14

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

17:58

"Паника нарастает": военный ВСУ сообщил, что россияне начали бежать из Крыма и минировать пляжиВидео

17:54

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

17:15

Муж Бритни Спирс рассказал, что думает про голые фото супруги в Сети

17:12

"Вместо "звезды смерти" "мирная четверка": астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-мВидео

17:00

"Компромиссов в пользу убийц РФ не будет": в ОП поставили условие по завершению войныВидео

16:44

"Это говорит алкоголь": Зеленский высмеял никчемные угрозы россиян из-за систем Patriot для УкраиныВидео

16:41

"Язык на клавиатуре перепутал?": Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять