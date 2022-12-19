У Путина намечаются большие проблемы

Введение военного положения и отмена выборов может ещё больше подорвать желание его же ядерного электората ему подчиняться.

Владимир Путин / сайт Кремля

Путин боится провести пресс-конференцию, боится обратиться с посланием к Федеральному собранию. Я не понимаю, как он через год собирается идти на выборы. Ведь ситуация и на фронте, и в России будет только хуже.

Есть мнение, что Путин может легко отменить выборы, хоть через военное положение, хоть как-то еще. Я не согласен. Мы видели, что возможности его репрессивного аппарата крайне ограничены. За 20 лет он выстроил очень мощную машину, но узконаправленного действия. Конкретнее, он научился эффективно запугивать "вшивых интеллигентов", или образованный городской средний класс, которому есть что терять.

Машины репрессий, чтобы запугивать остальных, у него нет, и он вряд ли успеет ее построить. Посмотрите, сколько контрактников с начала войны отказались идти воевать в Украину, и сколько, когда их выводили на отдых, отказывались возвращаться. И какие репрессии были применены против этих бунтарей, кто воткрытую восстал против режима? Сколько уголовных дел было возбуждено против уклонистов от мобилизации? Мы видим, что у Путина явные проблемы с управлением своим ядерным электоратом.

Введение военного положения и отмена выборов может ещё больше подорвать желание его же ядерного электората ему подчиняться. А ничего сделать с глубинным народом, если тот просто пошлет его на хер, Путин не может. Да и элиты совсем не факт, что захотят выполнять приказы. Путин и так им уже жизнь изрядно попортил. Короче, если даже Путин попытается отменить выборы и назначить себя пожизненным президентом, совсем не факт, что он сохранит управляемость страной. Вернее я думаю, что не сохранит. Народ и элиты перестанут ему подчиняться. Без особого бунта. Просто перестанут

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