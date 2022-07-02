У нас начинаются изменения только там, где все заканчивается

Бутусов: Быть украинцем - большая честь / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

У нас начинаются перемены только там, где все заканчивается. Заканчиваются люди - и начинается подготовка.

Заканчиваются войска - и куда-то исчезают политические приспособленцы и ответственность берут на себя настоящие командиры, которые овладевают созданным до них хаосом и беспорядком.

Заканчиваются силы - и остаются только решительные люди, которые действуют по приказу и с усмешкой смотрят на тех, кто летит в тыл.

Заканчиваются деньги - и начинают считать целесообразность расходов.

Читайте такжеТекст из армии для тех, кто в тылуЗаканчивается терпение и люди начинают критически относиться к обещаниям и лжецов.

Мы уникальные люди, которые способны побеждать, когда все против нас, и кажется, что нет шансов. Все наносное не дает нам возможности действовать, но именно на войне очень часто на самых опасных направлениях наступает момент истины. Когда остаются только несокрушимые, которые радостно приветствуют друг друга - они рады работать в одной пожарной команде, где уже нет никаких чинов и статусов, а есть одно только великое боевое братство.

Холодное благоразумное ожидание неминуемого боя и смертельный риск соединяет нас вокруг цели, и стальной блеск глаз тех, кто сражается ради чести и своих собратьев, становится общим паролем.

Быть украинцем - это просто быть готовым брать всю ответственность на себя. Это просто честь.

Очень высокая честь.