Турбулентность в элитах России: что нам об этом нужно знать

Тема транзита власти в РФ, несмотря на заявления самого Путина, является табуированной.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Аналитический центр Деловая Столица провел исследование "Преемники Путина. Кто и как готовится к транзиту власти в РФ". В элитах России начинаются определенные турбулентные процессы, связанные с уменьшением финансового пирога, беспрецедентным в новейшей истории переделом имущества и лавинообразным расширением круга тех, кого могут посадить уже сегодня (неприкосновенными остались только 20 человек из окружения Путина, среднее и высшее звено ФСБ и ФСО). Конечно, завтра никакой смены власти в России не будет, но процессы, которые запущены, вселяют определенный оптимизм.

Ниже - очень короткое резюме.

Итак, главные выводы из исследования:

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* Тема транзита власти в РФ, несмотря на заявления самого Путина, является табуированной, В то же время элиты уже начали мыслить и действовать в логике транзита (подготовки к транзиту).

* Ключевыми факторами, которые ускорили транзитную логику, являются уменьшение бюджетного пирога и развертывание массовой национализации/реприватизации, которая в денежном эквиваленте масштабнее приватизации 1990-х годов.

* Важно отметить, что ключевой фигурой в национализации является генеральный прокурор Краснов. Но при этом, Краснов не получил политической субъектности.

* На сегодня можем четко говорить, что армия не приобрела субъектности и перспективы приобретения этой самой политической субъектности минималистичны.

* Крупный бизнес окончательно потерял политическую субъектность и все больше превращается в просителя дотаций из госбюджета.

* В ФСБ де-факто существует двоевластие, когда первый замглавы ФСБ Королев напрямую выполняет задачи, поставленные Путиным, в обход своего непосредственного руководителя Бортникова. При этом ФСБ сохраняет свою главную роль в репрессивной системе РФ. На сегодня своего кандидата в президенты в службе просто не существует. И, исходя из позиции Путина по дуумвирату, в среднесрочной перспективе такого кандидата может и не появиться. Если все будет развиваться по такому сценарию, мы будем видеть борьбу разных групп влияния в ФСБ на стороне тех или иных групп - участников транзита.

* На сегодня выстраивается система, в которой весомую политическую силу имеет лишь несколько групп влияния: это тандемы Патрушев-Чемезов, Ковальчуки-Кириенко и, вероятно, Игорь Сечин.

* Семья Путина не оформлена в какую-то политическую группу, но с большой долей вероятности мы можем предположить, что первый электоральный цикл транзита власти пройдет под слоганом "Мы продолжаем курс Владимира Путина", а потому семья будет важной частью этого самого транзита.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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