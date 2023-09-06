Три способа решить вопрос зерна в Украине

Судя по встрече в Сочи, приоритетным остается второй сценарий - переговоры с возможным выходом на компромисс.

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У Эрдогана очевидно предпочитают тот вариант зерновой сделки, который был / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

По поводу встречи Эрдогана и Путина в Сочи.

Во-первых, никаких соглашений там не должно было быть подписано. Я не понимаю, откуда такие ожидания. По этой причине, оценивать встречу как "провальную" для кого-то из них неверно.

Во-вторых, Эрдоган в данной истории играл роль посредника, а не субъекта переговоров о зерновой сделке. Решение об ослаблении санкций против РФ в качестве компромисса по возобновлению зернового договора должны принимать не в Турции или ООН, а в ЕС и США, и именно с ними разговаривает Путин через Анкару.

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В-третьих, у Эрдогана очевидно предпочитают тот вариант зерновой сделки, который был. Судя по его словам, Турция выступает либо за возвращение к статусу-кво, либо за расширение сделки за счёт участников и номенклатуры товаров. Но для этого нужен компромисс, и Эрдоган тут играл роль месенджера, предлагая альтернативы, согласовывая их то с Москвой, то с Вашингтоном/Брюсселем. Создание коридоров без РФ Турция не поддерживает, и Эрдоган об этом четко заявил.

В целом, вопрос зернового соглашения может быть базово решён одним из трёх способов:

1) Силовое давление на Россию. Создание им прямой военной угрозы для их портовой инфраструктуры в Чёрном море, что заставит их вернуться к сделке, дабы не подрывать собственную торговлю. Но для такого давления пока нет ресурсов, а Турция не желает втягиваться в войну с РФ на море.

2) Компромиссное соглашение. Но это значит, что стороны должны пойти на уступки.

3) Создание альтернативных коридоров без РФ. Но здесь проблема в гарантиях безопасности таких коридоров и в том, кто их обеспечит. У Украины нет таких ресурсов на данный момент, а Турция не готова брать на себя такую ответственность + не факт, что это убедит международных страховщиков.

Судя по встрече в Сочи, приоритетным остается второй сценарий - переговоры с возможным выходом на компромисс. По крайней мере, Турция выступает именно за такой вариант, параллельно прорабатывая дополнительные альтернативы, типа импорта зерна на переработку и экспорт муки в Африку на деньги Катара.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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