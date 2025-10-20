Трампу плевать на поствоенное будущее: почему Путин и дальше будет 'петлять'

Если правдой является то, что Путину до сих пор носят палочки с планами обвалить украинскую оборону до конца года, он будет петлять до последнего.

https://opinions.glavred.info/trampu-plevat-na-postvoennoe-budushchee-pochemu-putin-i-dalshe-budet-petlyat-10707647.html Ссылка скопирована

Для Трампа важна заминка войны, и не более / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Я трижды перечитал фразу Трампа, которая меня зацепила: "Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и на этом поставить точку".

Дело в том, что воюющие украинцы и так находятся дома, на своей земле. Если бы путинская орда "вернулась домой", это действительно означало бы полноценное завершение войны.

Но пока это лишь обманчивые мечты.

видео дня

Из событий последней недели следует одно: мы находимся в очередной фазе обострения внимания к нам. И требования к нам могут быть больше, чем те, которые публично провозглашены Трампом. Потому что для Путина важна не просто фиксация замороженной линии, одновременно он хочет перезапуск внутриукраинских процессов, которые будут способны сломать уставшее от войны общество. Это и признание русского как официального, и статус русских попов, и допуск пророссийских партий на выборы. А также амнистия определенных политических персон.

Потенциальное гражданское противостояние внутри страны на фоне потенциальных выборов и огромного количества оружия на руках - вот где план "Б" у Путина. Поэтому он и настаивает на идеологических подходах к завершению войны, потому что знает, что этим он откроет смертоносный "ящик Пандоры".

Так же Трамп пребывает в иллюзиях, относительно личной нелюбви Зеленского и Путина. А она - эта любовь - между президентами РФ и Украины разве в принципе возможна, если Москва и в дальнейшем будет стремиться обратить Киев в лоно своей возрожденной империи? Я очень сомневаюсь, что Путин даже Януковича любил - со всей его пророссийской лояльностью. Наоборот, относился к нему как к чему-то неполноценному, которому больше нравились цацки и хонки, чем вверенная ему обществом территория. Что уж говорить о "любви" Путина к Ющенко, Порошенко и теперь Зеленскому.

Краткий вывод: Трампу действительно плевать на все эти нюансы, ему нужен результат "остановки". Он верует, что в Будапеште путин просто не сможет сказать ему что-то другое, чем "я согласен на мирный договор". Но так было перед Турцией, перед Аляской и сейчас это уже третий поход по кругу. Потому что после фразы "я согласен" всегда идет "но".

Если правдой является то, что Путину до сих пор носят папки с планами обвалить украинскую оборону до конца года, он будет петлять до последнего. И, возможно, в намеченные даты никакого Будапешта не произойдет, если американцы проявят не давление на переговорах руководителей внешнеполитических ведомств, а заигрывание.

И бог с теми Томагавками. Есть немало видов других ракет, которые летают хоть и на меньшие расстояния, но могут быть достаточно эффективными уже сейчас. Вопрос: где они?

Тот же вопрос и к Европе. Которая, похоже, снова зависла в нерешительности: то ли еще надо что-то делать, или уже можно выдыхать и возвращаться в состояние до 2022-го? Странные люди, странные поступки, странные выводы...

Источник

О персоне: Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред