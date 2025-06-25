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Трампа ждет новая беда

Александр Кочетков
25 июня 2025, 08:10
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Фордо остается ключевым центром создания иранской ядерной бомбы.
Трампа ждет новая беда
Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

Ядерная программа Ирана продолжается?

Пока не нахожу в СМИ сообщений, что радиационный фон вблизи иранского ядерного объекта Фордо повысился. Как ни парадоксально, это плохо.

В Фордо под землей расположен цех финального обогащения урана. Там же может происходить создание реального ядерного заряда, который можно использовать в боевых действиях.

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Если упрощенно, то центрифуга для обогащения урана235 - это такая вертикальная труба диаметром 30-40 см и высотой 3-4 метра. В середине нее - радиоактивное сырье в газовой форме, и центрифуга круглосуточно вращается со скоростью до 90 тыс. оборотов в минуту. Во время этого и происходит сепарация изотопов урана - схоже с производством масла из молока, только с ураном235 процесс длится годами.

Понятно, что ни один механический подшипник такого не выдержит, поэтому центрифуги вращаются на весьма чувствительных электро-вакуумных подвесах. В цехе обогащения центрифуг тысячи.

Если американские супербомбы пробили каменный потолок над цехом обогащения, то по крайней мере часть центрифуг должна была вылететь из подвесов и существенно повредиться. Поэтому незначительная, но заметная даже со спутников утечка радиации должна была бы произойти - через вентиляцию, входы-выходы и др. А ее не фиксируют: была бы - обязательно отчитывались бы.

Скорее всего, ядерный объект Фордо уцелел. И я не уверен, что обогащенный уран из него вывезли: вполне возможно, что это была отвлекающая операция, потому что вряд ли Иран смог тайно построить еще один защищенный объект и незаметно установить там необходимое оборудование.

То есть, Фордо остается ключевым центром создания иранской ядерной бомбы. Поэтому его надо атаковать дальше. При повторении атак Иран гарантированно будет отвечать по американским базам. Все это означает существенно расширение конфликта, куда могут быть втянуты и европейские страны.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приводит к распылению ресурсов и уменьшению внимания к агрессии России против Украины. О росте цен на нефть, что в пользу агрессора, все тоже понимают.

Да и агрессивно сюсюкающий Д. Трамп не получит своей заветной Нобелевки - вот беда так беда!

Самая плотная тьма - перед восходом солнца. Прорвемся! Тем более, что поток желающих на контракт в российскую армию по их же данным уменьшился вдвое. А это - симптом.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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