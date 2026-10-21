Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффа

Война в Украине затянется на месяцы, а то и годы из-за уступок Трампа Путину, считает политический аналитик Петр Олещук.

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Переговоры, в том числе беседа Путина и Виткоффа, – это имитация и цирк, которые никоим образом не способствуют миру, подчеркнул Олещук / Коллаж: Главред

Пока США демонстративно блокируют поддержку Украины, а Трамп, которому "неприятно смотреть", как Россия наносит удары баллистикой по многоэтажкам в Киеве, обвиняет не Путина, а Зеленского в продолжении войны, спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф лично посетил Константиновский дворец Путина в Петербурге, чтобы поблагодарить за "дизельную сделку", назвать российского диктатора "гуманистом" и сделать пару сомнительных заявлений о перспективах завершения войны в Украине. Политолог Петр Олещук в эксклюзивной колонке для Главреда разобрал по полочкам этот трехчасовой сеанс кремлевского гипноза и взаимных российско-американских реверансов.

"Встреча Путина и Виткоффа не заслуживает особого внимания, хотя, конечно, пройти мимо того, что спецпредставитель Трампа назвал российского диктатора "гуманистом", сложно. Конструктивных результатов эта встреча не могла принести и не принесла, поскольку стала продолжением игры Путина, который искусно манипулирует американцами. видео дня

Трамп заглотил наживку Москвы. И "червяком" для Трампа стали мир и деньги (прибыль и контракты). Путин дергает удочку, как хочет, и американцы ведутся. Очевидно, Трамп рассчитывает, что быстро достигнет формального соглашения о завершении войны в Украине (неважно, на каких именно условиях) и сразу же заключит сделку с Путиным о закупке нефтепродуктов.

Но с точки зрения Украины и завершения войны все это ни о чем. И трехчасовой разговор Виткоффа с Путиным – просто очередная болтовня. Эти разговоры будут продолжаться и в дальнейшем. Трамп будет рассказывать, что Зеленский должен подписать "соглашение". Какое "соглашение" – никто не знает, ведь оно существует только в голове Трампа. Уиткофф будет жевать посикунчики (небольшие мясные пирожки, блюдо русской кухни, – ред.) и уверять, что Путин – "гуманист". Постепенно будут всплывать новые детали того, что еще Кремль пообещал американцам.

Ситуация может измениться после выборов в Конгресс США, на которых, скорее всего, победят демократы. Они начнут таскать республиканцев по комитетам и комиссиям, где будут допрашивать их на предмет государственной измены. Это неизбежно приведет к конфронтации между Трампом и Конгрессом. В итоге возникнет серьезное противостояние внутри США, которое отвлечет внимание Трампа от его "гениальных" миротворческих проектов.

Пока что переговоры, в том числе и беседа Путина с Уиткоффом, – это имитация и цирк, которые никак не способствуют приближению мира. Однако этот цирк очень выгоден России: Москва пообещала Вашингтону быстрые результаты, в обмен на это Трамп перекрыл поставки оружия Украине и вместе с Маском отключил Starlink, проще говоря, подрывает обороноспособность Украины. На протяжении всей войны, а не только сейчас, Кремль использует переговоры не как способ завершить войну, а как способ получить тактические преимущества на фронте путем манипуляции партнерами Украины. Россияне обещают быстрый мир, те ведутся на это, идут на уступки, которые РФ использует для укрепления своих позиций.

Заявления, прозвучавшие на встрече Уиткоффа и Путина, не имеют никакого смысла. Например, спецпредставитель Трампа сказал, что уже есть основания для прекращения огня в Украине. Уиткофф вообще не слишком разбирается в том, чем занимается. У него и у Трампа своеобразное "магическое" мышление: они любят ставить участников переговоров перед фактом, который имеет мало общего с реальностью, но надеются, что все бросятся выполнять сказанное. Именно так они заявляли о заключении "энергетического соглашения" и энергетическом перемирии, хотя на самом деле никакого соглашения не было. Уиткофф неоднократно заявлял о каком-то "прогрессе" и "достигнутых договоренностях", и что? Каждый раз Путин "навешивает ему лапшу" о первопричинах конфликта, учтете российских интересов и т. д., а он трактует это как готовность Путина к соглашению. Потом выясняется, что никакой готовности остановить войну на самом деле нет, ведь Россия запасается баллистикой, дронами и планирует всю зиму терроризировать Украину. У Путина нет никакой мотивации соглашаться на прекращение огня.

Кроме того, на встрече с Уиткоффом Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры, то есть с участием США, РФ и Украины, в 10-х числах ноября. Но даже если эти переговоры действительно возобновятся, это будет продолжением "старой песни" ни о чем. Это – своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах.

Администрация Трампа почему-то убеждена, что Путин растрогается, если США пойдут на уступки. Но с Россией это не работает: для Путина большое количество уступок – это мотивация не заканчивать эту войну. Получив уступки и деньги, он понимает, что крах откладывается, а значит, можно продолжать войну. Поэтому все "телодвижения" Трампа в течение последних недель затянули войну на месяцы, а то и на годы.

Поэтому даже если трехсторонние переговоры действительно возобновятся, это не будет иметь никакого значения и точно не принесет никакой пользы. Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, ведущиеся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, поскольку стороны будут пытаться выбороть более выгодные позиции.

Мой вывод и мой прогноз. До ноября истерика Трампа точно продлится. После выборов в Конгресс США это может измениться, поскольку есть основания ожидать, что республиканцы на них проиграют, причем провалятся с треском. Если республиканцы потерпят сокрушительное поражение, это запустит соответствующие процессы в Республиканской партии против Трампа, поскольку его, очевидно, будут обвинять в этом поражении и искать способы перезагрузить партию к президентским выборам. Поэтому авторитет Трампа существенно снизится, и он не сможет в дальнейшем диктовать что-либо Республиканской партии. При этом Конгресс начнет жестко контролировать его, и бюджет будет приниматься с большими трудностями.

Поэтому позиции Трампа существенно пошатнутся. В связи с этим весьма вероятно, что в дальнейшем Украина сможет рассчитывать если не на поддержку, то на нейтралитет США. В любом случае пророссийскую позицию Трампа будет уравновешивать Конгресс. Собственно, от Штатов нам нужны лишь три вещи: спутниковый интернет Starlink, разведданные и возможность покупать у них ракеты для систем ПВО. В случае победы на выборах демократов обеспечить это будет возможно.

Как бы то ни было, за последние два года Украина адаптировалась к ведению войны без активного участия США. Тем более что американцы никогда не были заинтересованы в украинской победе, всегда больше беспокоились об отсутствии эскалации и о том, чтобы война не вышла за пределы Украины. Поэтому нет особых причин тосковать по американцам: они нам сильно не помогали и помогать не будут.

Более того, все последние "телодвижения" Трампа могут убедить Путина в том, что Запад слаб как никогда. Если США не протащат нужное Кремлю соглашение, Путин может в очередной раз обидеться на Трампа и начать демонстративную военную кампанию против стран НАТО. Недаром в некоторых странах Европы уже появляются публикации, в которых размышляют над вопросом: "Есть ли смысл начинать ядерную войну ради Литвы, Латвии или Эстонии?". У Путина вполне может созреть план наказать Европу, пользуясь слабостью США и тем, что Трамп – очень жадный и не слишком умный человек. Кстати, не слишком верю в то, что Трамп – агент Москвы: агенты всегда очень систематичны, а Трамп – это сплошной хаос, который сам себе постоянно создает проблемы, а затем пытается хоть как-то их решить, как правило, создавая себе еще большие проблемы. Например, скорее всего, ему бы сейчас не грозило поражение республиканцев на выборах, если бы он не начал войну на Ближнем Востоке. Именно на жадности Трампа постоянно играет Путин: он еще ничего ему не дал и просто водит перед его носом "морковкой", но Штаты уже идут на уступки".

Петр Олещук, политолог, специально для Главреда

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук – политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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