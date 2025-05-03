Трамп вышел из переговоров: что это значит

Следующее переговорное окно возможностей появится не раньше окончания летнего наступления.

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Трамп и переговоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что означает выход Трампа и США из переговоров.

1. Из негативного - заявление Вэнса, где он настаивает, что дальше должны быть прямые переговоры Украина-Россия. Вообще сейчас информационная линия США сводится к тому, что США сделали все возможное, виноваты обе стороны, Украине надо думать, потому что она слабее.

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2. Наша важнейшая задача объяснять почему прямые переговоры с РФ - это ловушка. И стоит помнить - заявление Вэнса это объяснение для внутренней аудитории позиции Трампа, а не принуждение нас к таким переговорам. Это две кардинально разные вещи.

3. Из позитива: Трамп вышел из переговоров после сделки о минералах и символического выделения оружия на 50 млн долларов. Проще говоря, выход из переговоров не предполагает прекращения помощи.

4. Как я и говорил много раз - для нас главными переговорами являются пепеговоры Европа - США, где мы являемся одним из трех базовых вопросов (пошлины, зонтик НАТО над Европой и война в Украине). От этих переговоров будет зависеть дальнейшая финансовая и военная (за которую заплатит Европа) помощь Украине. Поэтому повторю еще раз: наша главная цель не ссориться с США и быть частью безопасности и экономического периметра переговоров Европа-США.

5. Следующее переговорное окно возможностей появится не раньше окончания летнего наступления.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что пока заявления делал Вэнс и чиновники рангом пониже. А значит, завтра все еще может измениться)

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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