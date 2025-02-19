Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Трамп включил турборежим: почему Киев ждут непростые времена

Андрей Золотарев
19 февраля 2025, 09:56
431
Украинцам в ближайшем будущем придется столкнуться с ультимативными требованиями США.
Переговоры РФ и США
Переговоры РФ и США не слишком касались Украины / Коллаж Главред, фото - скриншот, ua.depositphotos.com

Главным итогом переговоров в Саудовской Аравии между США и Россией стало восстановление полноценного дипломатического представительства как в Москве, так и в Вашингтоне. Второй ключевой результат — стороны договорились довоговариваться. Переговоры длились 5 часов, и обе стороны оценивают их позитивно, ищут точки соприкосновения и наводят мосты.

Конкретики относительно возможной встречи Путина и Трампа пока нет. Однако, судя по утечкам информации, в том числе с Fox News, обсуждается трехступенчатая формула: готовность заморозки боевых действий и прекращение огня, чтобы это обеспечило отмену военного положения и проведение выборов в Украине, и уже потом полноценный мирный договор.

Этот план неприемлем для Киева. Поскольку Зеленский уже выразил негативное отношение к любым переговорам без участия Украины, это означает, что украинскому президенту предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Судя по тому, что Трамп включил турборежим, а в Киев приедет Келлог, США будут форсировать события.

видео дня

Такая форсировка, как у министра финансов США, который привез явно колониально-кабальный проект договора о полезных ресурсах… А там не только полезные ресурсы — там инфраструктура, порты. То есть: "Отдайте это нам". Но это похоже на ситуацию при Ост-Индской кампании, а теперь, получается, Вест-Украинская, на кабальных условиях и без гарантий.

Понятно, что подобного рода соглашения неприемлемы, но это показывает характер тех ультимативных требований, с которыми Киеву придется столкнуться. В сложившихся условиях Зеленский, вероятно, попытается выиграть время. Однако это чревато не только прекращением военной помощи со стороны США, но и отключением разведданных со спутников, прекращением работы Starlink, а также усиленным аудитом американской поддержки. У Вашингтона довольно много рычагов давления на Киев.

Уступать ультимативным требованиям Вашингтона было бы не самой разумной позицией, но и большой свободы маневра у нас нет. Поэтому, судя по всему, в марте-апреле можно ожидать встречи Путина и Трампа.

Отложенная до 10 марта поездка Зеленского в Саудовскую Аравию может быть связана с охлаждением отношений США с Киевом и европейскими столицами. Кроме того, с одной стороны, для Трампа Украина не представляет весомой ценности (как и прогнозировалось). С другой стороны, существует ледяная стена отчуждения между Трампом и Зеленским. Несмотря на заявление Трампа о том, что он дал свой номер телефона и сказал: "Звони", это, тем не менее, не отменяет факта отсутствия доверительных отношений между ними.

А это приводит к тому, что в Киев прибывают посланцы с определенными предложениями. Посмотрим, с чем приедет Келлог. Кстати, его позиция ближе к нам: он считает, что не должно быть односторонних уступок Российской Федерации и что необходимо сохранять давление на Кремль. В этом он ближе к старым республиканцам. Посмотрим, чем это обернется, но, скорее всего, Трамп сначала встретится с Путиным, а не с Зеленским.

Тем более, что влияние Келлога на Трампа ограничено. Он не входит в основной круг переговорщиков и воспринимается скорее как лоббист американского ВПК. Кремль также относится к нему негативно. Ключевые решения принимают другие советники, такие как Уиткоф, который пользуется большим доверием Трампа и его мнение для президента США является более весомым. Переговоры в Саудовской Аравии в основном касались двусторонних отношений между США и Россией, а украинский вопрос не был в центре внимания. В делегации отсутствовали военные и представители спецслужб, что подтверждает приоритет двусторонней дипломатии над обсуждением конфликта в Украине.

Возвращаясь к предмету переговоров, то пока, вероятно, пока обсуждались в основном двусторонние отношения. Думаю, в обсуждение Украины, учитывая состав участников, не углублялись. Лавров и Ушаков — главные внешнеполитические советники Путина. Однако среди присутствующих не было военных, представителей спецслужб и тех, кто глубоко разбирается в политических аспектах, связанных с Украиной. Это говорит о том, что Украина не была ключевым вопросом обсуждения — в центре внимания оставались именно двусторонние отношения.

И хотя у нас предпочитают обсуждать квадратные километры территории — сколько и чего останется, — на кону стоит нечто большее. А именно политическое влияние: в чьей орбите останется Украина? Будет ли это на паритетных началах? Или по модели Германии, например, в пропорции 80 на 20? Эти вопросы наверняка будут подниматься. Но пока на этот счет стороны хранят молчание. Примечательно, что США уже сделали несколько шагов авансом навстречу России:

  • Прекращение финансирования организаций и лиц, признанных в России иноагентами – тех, чью деятельность трактуют как враждебную к Кремлю.
  • Сокращение военного присутствия в Европе. Возможен вывод войск из стран Балтии, но с усилением контингента в Польше.

Украина в этих условиях должна сосредоточиться на обеспечении статуса-кво на поле боя, чтобы избежать негативного развития событий — таких как потеря крупных населенных пунктов или прорыв линии фронта. Тогда появится шанс хотя бы частично компенсировать американскую военную помощь за счет поставок из стран-партнеров Украины.

Однако роль Европы в переговорах пока остается неопределенной – она еще не оправилась от шока после выступления Вэнса на Мюнхенской конференции, которое можно сравнить с резонансным выступлением Путина там же в 2007 году. Похоже, действительно происходит кардинальный перелом и пересмотр базовых позиций взаимоотношений Соединенных Штатов и их европейских союзников.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Саудовская Аравия Андрей Золотарев мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:42Мир
Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

10:10Украина
"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

10:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Последние новости

11:32

Нет смысла: Подоляк раскритиковал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

11:26

Украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии: при каких условиях и когда

10:49

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Драконам - беспокойство, Тиграм - паранойя

10:42

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:17

Закончить войну до Пасхи: полковник спецназа оценил шансы

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
10:10

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя ТрампаВидео

10:01

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по ОдессеФото

09:59

"Просто не забывай": Влад Яма публично обратился к жене

09:56

Трамп включил турборежим: почему Киев ждут непростые временамнение

Реклама
09:45

Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации

09:37

Перекрывает путь в США: Трамп заморозил прием заявок на иммиграцию для украинцев

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

09:15

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Шабунин, НАБУ и ВАКС освоили за год десятки миллионов долларов, контролируя друг друга, - эксперт

09:00

Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – ЗагороднийВидео

08:49

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ, вспыхнул пожар

08:45

США не отменят санкции против РФ: при чем здесь заключение мирного соглашения с Украиной

08:27

Настя Каменских сделала заявление о личном - как отреагировал Потап

08:10

Россия провалилась на Покровском направлениимнение

07:49

На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

Реклама
07:15

Чем отличаются 2 женщины в саду: только люди со "зрением орла" найдут ответ

06:49

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и теплаВидео

06:10

Конфликт с США заставит Европу "проснуться"мнение

05:58

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

05:11

Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать

05:00

Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:30

ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели

04:04

Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

03:54

Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу

03:32

Чем заменить пищевые дрожжи: опытные хозяйки поделились секретами

03:00

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

02:42

Двухнедельный шторм подходит к концу: Украину скоро атакует новая магнитная буря

02:30

При какой температуре замерзает бензин в авто: предупреждение для водителей

02:05

"Зеленского поддерживает 4% украинцев": Трамп выдал циничное заявление о переговорах

02:00

19 февраля: церковный праздник, приметы, день ангела и что нельзя делать

01:30

Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас

01:22

Как обойтись без мерного стакана и посчитать граммы и миллилитры: лайфхак

01:08

Войны можно было закончить несколько дней назад: Трамп выдал циничное заявление по Украине

00:39

"Да, детка!": 87-летний Джек Николсон впервые за несколько лет вышел в светВидео

18 февраля, вторник
23:53

В Одессе раздаются взрывы, начался пожар: город под массированной атакой ШахедовВидео

Реклама
23:51

Миротворцы могут появиться в Украине: Нидерланды и Франция приняли решение

23:29

Молодуха Петросяна рассказала, как втерлась к нему в доверие: "Было непросто"

22:57

Переговоры РФ и США: Путин хочет получить контроль над Украиной

22:54

"Почетная капитуляция": Горбач раскрыл опасность для Украины на переговорах с РФВидео

22:33

Богатство и удача придут на целый год: что нужно сделать 19 февраля

22:30

Как быстро избавиться от изжоги в домашних условиях: исчезнет за считанные минуты

22:24

"Как земля носит?": главная фанатка Винника "извинилась" за его русские песни

22:17

"Какая разница": Ольга Сумская рассказала об отношениях с родной сестрой

22:00

Переговоры между США и Россией и их последствия: главные новости Украины (дайджест)

21:35

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять