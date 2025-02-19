Трамп включил турборежим: почему Киев ждут непростые времена

Украинцам в ближайшем будущем придется столкнуться с ультимативными требованиями США.

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Переговоры РФ и США не слишком касались Украины / Коллаж Главред, фото - скриншот, ua.depositphotos.com

Главным итогом переговоров в Саудовской Аравии между США и Россией стало восстановление полноценного дипломатического представительства как в Москве, так и в Вашингтоне. Второй ключевой результат — стороны договорились довоговариваться. Переговоры длились 5 часов, и обе стороны оценивают их позитивно, ищут точки соприкосновения и наводят мосты.

Конкретики относительно возможной встречи Путина и Трампа пока нет. Однако, судя по утечкам информации, в том числе с Fox News, обсуждается трехступенчатая формула: готовность заморозки боевых действий и прекращение огня, чтобы это обеспечило отмену военного положения и проведение выборов в Украине, и уже потом полноценный мирный договор.

Этот план неприемлем для Киева. Поскольку Зеленский уже выразил негативное отношение к любым переговорам без участия Украины, это означает, что украинскому президенту предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Судя по тому, что Трамп включил турборежим, а в Киев приедет Келлог, США будут форсировать события.

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Такая форсировка, как у министра финансов США, который привез явно колониально-кабальный проект договора о полезных ресурсах… А там не только полезные ресурсы — там инфраструктура, порты. То есть: "Отдайте это нам". Но это похоже на ситуацию при Ост-Индской кампании, а теперь, получается, Вест-Украинская, на кабальных условиях и без гарантий.

Понятно, что подобного рода соглашения неприемлемы, но это показывает характер тех ультимативных требований, с которыми Киеву придется столкнуться. В сложившихся условиях Зеленский, вероятно, попытается выиграть время. Однако это чревато не только прекращением военной помощи со стороны США, но и отключением разведданных со спутников, прекращением работы Starlink, а также усиленным аудитом американской поддержки. У Вашингтона довольно много рычагов давления на Киев.

Уступать ультимативным требованиям Вашингтона было бы не самой разумной позицией, но и большой свободы маневра у нас нет. Поэтому, судя по всему, в марте-апреле можно ожидать встречи Путина и Трампа.

Отложенная до 10 марта поездка Зеленского в Саудовскую Аравию может быть связана с охлаждением отношений США с Киевом и европейскими столицами. Кроме того, с одной стороны, для Трампа Украина не представляет весомой ценности (как и прогнозировалось). С другой стороны, существует ледяная стена отчуждения между Трампом и Зеленским. Несмотря на заявление Трампа о том, что он дал свой номер телефона и сказал: "Звони", это, тем не менее, не отменяет факта отсутствия доверительных отношений между ними.

А это приводит к тому, что в Киев прибывают посланцы с определенными предложениями. Посмотрим, с чем приедет Келлог. Кстати, его позиция ближе к нам: он считает, что не должно быть односторонних уступок Российской Федерации и что необходимо сохранять давление на Кремль. В этом он ближе к старым республиканцам. Посмотрим, чем это обернется, но, скорее всего, Трамп сначала встретится с Путиным, а не с Зеленским.

Тем более, что влияние Келлога на Трампа ограничено. Он не входит в основной круг переговорщиков и воспринимается скорее как лоббист американского ВПК. Кремль также относится к нему негативно. Ключевые решения принимают другие советники, такие как Уиткоф, который пользуется большим доверием Трампа и его мнение для президента США является более весомым. Переговоры в Саудовской Аравии в основном касались двусторонних отношений между США и Россией, а украинский вопрос не был в центре внимания. В делегации отсутствовали военные и представители спецслужб, что подтверждает приоритет двусторонней дипломатии над обсуждением конфликта в Украине.

Возвращаясь к предмету переговоров, то пока, вероятно, пока обсуждались в основном двусторонние отношения. Думаю, в обсуждение Украины, учитывая состав участников, не углублялись. Лавров и Ушаков — главные внешнеполитические советники Путина. Однако среди присутствующих не было военных, представителей спецслужб и тех, кто глубоко разбирается в политических аспектах, связанных с Украиной. Это говорит о том, что Украина не была ключевым вопросом обсуждения — в центре внимания оставались именно двусторонние отношения.

И хотя у нас предпочитают обсуждать квадратные километры территории — сколько и чего останется, — на кону стоит нечто большее. А именно политическое влияние: в чьей орбите останется Украина? Будет ли это на паритетных началах? Или по модели Германии, например, в пропорции 80 на 20? Эти вопросы наверняка будут подниматься. Но пока на этот счет стороны хранят молчание. Примечательно, что США уже сделали несколько шагов авансом навстречу России:

Прекращение финансирования организаций и лиц, признанных в России иноагентами – тех, чью деятельность трактуют как враждебную к Кремлю.

Сокращение военного присутствия в Европе. Возможен вывод войск из стран Балтии, но с усилением контингента в Польше.

Украина в этих условиях должна сосредоточиться на обеспечении статуса-кво на поле боя, чтобы избежать негативного развития событий — таких как потеря крупных населенных пунктов или прорыв линии фронта. Тогда появится шанс хотя бы частично компенсировать американскую военную помощь за счет поставок из стран-партнеров Украины.

Однако роль Европы в переговорах пока остается неопределенной – она еще не оправилась от шока после выступления Вэнса на Мюнхенской конференции, которое можно сравнить с резонансным выступлением Путина там же в 2007 году. Похоже, действительно происходит кардинальный перелом и пересмотр базовых позиций взаимоотношений Соединенных Штатов и их европейских союзников.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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