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Трамп способен помочь Украине единственным способом

Петр Олещук
6 марта 2025, 19:10
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В ближайшей перспективе нам нужно готовиться жить без американской помощи. Поэтому нужно мобилизовать европейских партнеров.
Трамп способен помочь Украине единственным способом
Европе и Украине придется научиться жить без помощи США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Как это принято у Дональда Трампа, за громким анонсом выступления в Конгрессе США появилось нечто такое, что явно не соответствовало заявленной значимости. Стандартная речь, в которой он восхвалял себя, а об Украине было сказано буквально несколько фраз. В частности, о письме от президента Зеленского, которое оказалось не письмом, а опубликованным в сети X обращением.

Чего-то особенного ждать по итогам этой речи не стоит, ведь, как подтверждено, американская администрация прекращает поставки оружия Украине и не планирует их возобновлять, пока не увидит от украинской власти желание к мирному урегулированию. Как именно они будут определять это желание - сказать трудно.

Честно говоря, от американской администрации Трампа Украине ничего хорошего ждать не стоит. Единственное, что они реально могут сделать для нас полезного - это продолжать разрыв с европейскими партнерами. Маск поддерживает инициативу выхода из НАТО.

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В Daily Mail вышла публикация о том, что Трамп рассматривает вариант если не выхода из НАТО, то полного перекладывания всех расходов на европейцев. Если это произойдет, европейцев поставят перед необходимостью ремилитаризации, возрождения собственных вооруженных сил и в целом защиты от российской угрозы. И это может создать для Украины дополнительные возможности участвовать в этом процессе и получать больше помощи именно от европейцев. По крайней мере, деятельность Мерца, который еще не является канцлером Германии, но в ближайшее время им станет, дает определенный осторожный оптимизм. Вроде бы он уже договорился с Шольцем о разблокировании трех миллиардов евро военной помощи для Украины. В Германии также якобы достигнута договоренность о рекордных расходах на "оборонку".

От американцев мы ничего хорошего не дождемся, но есть осторожные надежды, что ситуация, в которую они загоняют европейских партнеров, может быть успешно использована Украиной. Это позволит направить европейские возможности, в том числе и на оборону Украины, ведь европейцы реально в этом будут заинтересованы.

Что же касается подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, то это произойдет в достаточно короткой перспективе. Трамп хочет еще доработать соглашение и сделать его еще более "сильным". Что это означает в его понимании - мы не знаем, но выглядит так, что это просто банальное затягивание времени. Скорее всего, это соглашение с точки зрения администрации Трампа не несет какой-то самостоятельной ценности. Это, скорее, информационное прикрытие для переговоров с Россией и, соответственно, соглашения о завершении войны, которое они планируют принять вместе с россиянами, а затем поставить Украину перед фактом.

Очевидно, они хотят, чтобы это соглашение о редкоземельных металлах (или шире - об украинских ресурсах) шло в пакете с соглашением по Украине. Это выглядит как способ, которым американцы пытаются гарантировать свои экономические интересы в Украине перед россиянами.

С другой стороны, тарифная политика уже приводит к падению фондового рынка, создавая кризисные явления в американской экономике. Когда это даст масштабный эффект - сказать трудно, но очевидно, что Трамп ведет курс на авторитаризацию власти: чистки в администрации, государственной службе, армии, увольнение нелояльных людей.

Все это выглядит довольно красноречиво. Трамп настроен на существенное изменение американского политического устройства, и далеко не в сторону демократизации. В США это может встретить серьезное сопротивление, поэтому в ближайшее время страну, вероятно, будет ждать серьезный политический кризис. Это повлияет на роль США в международных отношениях. Не исключено, что они будут настолько сосредоточены на внутренних вопросах, что внешняя политика отойдет на второй план.

Поэтому в ближайшей перспективе нам нужно готовиться жить без американской помощи. Это наиболее реалистичный сценарий, поэтому нужно мобилизовать европейских партнеров, продвигать идею создания Европейской армии, добиваться роста европейских расходов на оборону и объяснять, что американцы на помощь не придут.

Конечно, ничего приятного в этом нет. Но лучше признать эту реальность сейчас и готовиться к ней сейчас, чем надеяться на изменение американской политики или разблокирование помощи.

США не настроены серьезно помогать Украине. Они хотят "снять" украинский вопрос, который, по их мнению, мешает восстановить отношения с Россией. И такое "восстановление" не будет выгодным для Украины. Более того, Зеленский в своем обращении намекнул, что он знает об условиях, которые россияне обсуждают с американцами: это изменения в украинскую Конституцию, пересмотр территориальных вопросов, сокращение Вооруженных сил Украины. Но даже если США и РФ об этом договорятся, Украина выполнять это не будет. Соответственно, и разрыв с США будет неизбежным.

Кто такой Николай Олещук

Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Петр Олещук, эксперт аналитическогоцентра "Объединенная Украина", специально для Главреда

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