Трамп поругался с Маском: красиво, но не важно

Важно кому звонил американский президент и на что договорился.

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Дональд Трамп и Илон Маск / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Итак, в украинских СМИ активно обсуждают публичный конфликт между Трампом и Маском. Логично. Это эмоции, это интересно и это, в конце концов, красиво. Но мы забываем, что и один и второй "за словом в карман не лезут". При этом резкая риторика для них является лишь способом вести диалог.

А вот действительно важное для нас событие прошло в категории "иное". Речь идёт о звонке Дональда Трампа Си Цзиньпину и анонсированный визит в КНР. Да, в игре нервов первый раунд остался за Китаем. Но ключевым для нас является другое. А именно:

1. Трамп в начале своей каденции говорил о возможной роли Китая в завершении российско-украинской войны.

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2. Но потом попытался навязать своё видение и получить свои бонусы от процесса. Кстати, частично получил. Как от Украины (договор по ресурсам) так и от России (консультации по линии Дмитриева и возможный выход на контуры договорённостей к концу лета)

3. Но мирный процесс или процесс завершения войны не начался. Да! Российско-украинские переговоры всего лишь тактический ход Кремля по разделению переговорных треков - отдельно Украина, отдельно США, отдельно (возможно чуть позже) ЕС. И ближайшие месяцы регулярные встречи будут, но они будут безрезультатны.

4. Си во время визита в Москву сделал ряд заявлений о готовности КНР вступить в процесс урегулирования. И это нашло достаточно положительную реакцию Трампа.

Но это не означает, что США отдают инициативу КНР. Логика иная. Вашингтон в преддверии глобальных переговоров с Пекином пытался продемонстрировать эффективность своей политики и расставить "межевые флажки" зоны влияния. В частности, отнеся Восточную Европу к безусловно своей зоне. Но самостоятельно США не нашли рычагов продавливания своего плана.

Далее процесс переходит в иную плоскость. Формат, модальность, контуры завершения войны в Украине (в том числе пределы компромиссов сторон) будут производными от результатов переговоров США-КНР. Где две супердержавы попытаются создать рамки своего относительно бесконфликтного существования. И, в зависимости от результатов (договорились, сохранили экономическую войну, перешли к угрозам военной силы (но без войны) или оставили неопределённость) будут различные варианты давления на Украину и, что очень важно, на Россию. И это уже создаёт поле сценариев. Среди которых, кстати, есть и "Грузинский".

Этот процесс я описал ещё в декабре 2024 года в прогнозе для Украины. Ссылку на документ дам в комментариях - там схемы и подробное описание логики.

Тут же кратко по срокам. Прогресс в вопросах завершения войны будет достигнут ПОСЛЕ встречи Трампа и Си. Если таковая будет запланирована на июль, то определённых подвижек (но не результатов) стоит ожидать к сентябрю. Тут вопрос в контурах договорённостей США и КНР а так же в том, что обе стороны будут оценивать ступень успешности летней кампании обеих сторон.

И, если уж ссылаться на прогноз (ещё раз повторю - ссылка в комментариях), то из множества сценарных линий резко увеличивается вероятность либо "договорняка" супердержав либо перехода не к экономической войне, а к формату экономика+угроза силой. Потому что оставлять ситуацию "как есть" - а это формат до 2022 года или формат неопределённости с пошлинами который имеем сейчас - не выгоден ни Си ни Трампу. Тем более, что первый имеет дело с глобальными перестановками в НОАК (а это либо сам пытается усилиться либо его пытаются "подвинуть" (второе менее вероятно)). А второй вошёл в конфликт с частью своих партнёров. И тут размолвка с Маском лишь вершина айсберга. Суть - и один и второй должны продемострировать динамику и результативность своей внешней политики для усиления собственных позиций. Оставить как есть - расписаться в неспособности реагировать на вызовы.

Соответсвенно, выводы для нас в виде роста вероятности сценариев:

1. "заморозка"- просто заморозка конфликта в случае эксаллации отношений США и КНР. Тогда обе супердержавы постараются убрать фактор риска, который может привести к вооружённому противостоянию - к этому не готовы ни США ни КНР - значит этого надо не допустить.

2. некий аналог "Минска-3" на что пытается ставить РФ выводя отдельный переговорный трек с Украиной. Он возможен в формате когда наступление России не успешно, но Украина так же не способна перехватить инициативу. А вот взаимопонимание Трампа и Си есть по результатам летнего саммита.

3. "Грузинский сценарий". Который, кстати, может стать "корейским" (с резким ростом потенциала Украины) или "финским" (с вынужденным отказом от территорий) в зависимости от успешности летней кампании как для Украины так и для РФ. Внешняя база сценария - наличие общего видения формата завершения войны у США и КНР.

Но это лишь сценарии. Причём их реализация возможна не ранее осени (с выходом на договорённости либо в конце 2025 либо уже в 2026). Но ситуация динамична, поэтому вероятность продолжения войны, изменения форматов поддержки Украины, выхода на более позитивные для нас сценарии остаётся достаточно высокой. При условии активизации со своей позицией третьих сил. В первую очередь ЕС и Турции.

Источник

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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