Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Трамп поругался с Маском: красиво, но не важно

Игар Тышкевич
8 июня 2025, 06:00
278
Важно кому звонил американский президент и на что договорился.
Трамп поругался с Маском: красиво, но не важно
Дональд Трамп и Илон Маск / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Итак, в украинских СМИ активно обсуждают публичный конфликт между Трампом и Маском. Логично. Это эмоции, это интересно и это, в конце концов, красиво. Но мы забываем, что и один и второй "за словом в карман не лезут". При этом резкая риторика для них является лишь способом вести диалог.

А вот действительно важное для нас событие прошло в категории "иное". Речь идёт о звонке Дональда Трампа Си Цзиньпину и анонсированный визит в КНР. Да, в игре нервов первый раунд остался за Китаем. Но ключевым для нас является другое. А именно:

1. Трамп в начале своей каденции говорил о возможной роли Китая в завершении российско-украинской войны.

видео дня

2. Но потом попытался навязать своё видение и получить свои бонусы от процесса. Кстати, частично получил. Как от Украины (договор по ресурсам) так и от России (консультации по линии Дмитриева и возможный выход на контуры договорённостей к концу лета)

3. Но мирный процесс или процесс завершения войны не начался. Да! Российско-украинские переговоры всего лишь тактический ход Кремля по разделению переговорных треков - отдельно Украина, отдельно США, отдельно (возможно чуть позже) ЕС. И ближайшие месяцы регулярные встречи будут, но они будут безрезультатны.

4. Си во время визита в Москву сделал ряд заявлений о готовности КНР вступить в процесс урегулирования. И это нашло достаточно положительную реакцию Трампа.

Но это не означает, что США отдают инициативу КНР. Логика иная. Вашингтон в преддверии глобальных переговоров с Пекином пытался продемонстрировать эффективность своей политики и расставить "межевые флажки" зоны влияния. В частности, отнеся Восточную Европу к безусловно своей зоне. Но самостоятельно США не нашли рычагов продавливания своего плана.

Далее процесс переходит в иную плоскость. Формат, модальность, контуры завершения войны в Украине (в том числе пределы компромиссов сторон) будут производными от результатов переговоров США-КНР. Где две супердержавы попытаются создать рамки своего относительно бесконфликтного существования. И, в зависимости от результатов (договорились, сохранили экономическую войну, перешли к угрозам военной силы (но без войны) или оставили неопределённость) будут различные варианты давления на Украину и, что очень важно, на Россию. И это уже создаёт поле сценариев. Среди которых, кстати, есть и "Грузинский".

Этот процесс я описал ещё в декабре 2024 года в прогнозе для Украины. Ссылку на документ дам в комментариях - там схемы и подробное описание логики.

Тут же кратко по срокам. Прогресс в вопросах завершения войны будет достигнут ПОСЛЕ встречи Трампа и Си. Если таковая будет запланирована на июль, то определённых подвижек (но не результатов) стоит ожидать к сентябрю. Тут вопрос в контурах договорённостей США и КНР а так же в том, что обе стороны будут оценивать ступень успешности летней кампании обеих сторон.

И, если уж ссылаться на прогноз (ещё раз повторю - ссылка в комментариях), то из множества сценарных линий резко увеличивается вероятность либо "договорняка" супердержав либо перехода не к экономической войне, а к формату экономика+угроза силой. Потому что оставлять ситуацию "как есть" - а это формат до 2022 года или формат неопределённости с пошлинами который имеем сейчас - не выгоден ни Си ни Трампу. Тем более, что первый имеет дело с глобальными перестановками в НОАК (а это либо сам пытается усилиться либо его пытаются "подвинуть" (второе менее вероятно)). А второй вошёл в конфликт с частью своих партнёров. И тут размолвка с Маском лишь вершина айсберга. Суть - и один и второй должны продемострировать динамику и результативность своей внешней политики для усиления собственных позиций. Оставить как есть - расписаться в неспособности реагировать на вызовы.

Соответсвенно, выводы для нас в виде роста вероятности сценариев:

1. "заморозка"- просто заморозка конфликта в случае эксаллации отношений США и КНР. Тогда обе супердержавы постараются убрать фактор риска, который может привести к вооружённому противостоянию - к этому не готовы ни США ни КНР - значит этого надо не допустить.

2. некий аналог "Минска-3" на что пытается ставить РФ выводя отдельный переговорный трек с Украиной. Он возможен в формате когда наступление России не успешно, но Украина так же не способна перехватить инициативу. А вот взаимопонимание Трампа и Си есть по результатам летнего саммита.

3. "Грузинский сценарий". Который, кстати, может стать "корейским" (с резким ростом потенциала Украины) или "финским" (с вынужденным отказом от территорий) в зависимости от успешности летней кампании как для Украины так и для РФ. Внешняя база сценария - наличие общего видения формата завершения войны у США и КНР.

Но это лишь сценарии. Причём их реализация возможна не ранее осени (с выходом на договорённости либо в конце 2025 либо уже в 2026). Но ситуация динамична, поэтому вероятность продолжения войны, изменения форматов поддержки Украины, выхода на более позитивные для нас сценарии остаётся достаточно высокой. При условии активизации со своей позицией третьих сил. В первую очередь ЕС и Турции.

Источник

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Илон Маск
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

06:30Синоптик
Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в Харькове

Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в Харькове

23:44Украина
Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

22:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

Последние новости

07:10

В изображении собаки спрятана фигура: кто сможет ее отыскать за 7 секунд

06:30

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

06:00

Трамп поругался с Маском: красиво, но не важномнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении единорога за 23 секунды

05:03

Гороскоп на завтра 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
04:35

Почему не стоит использовать слово "дедлайн": учитель объяснилаВидео

03:30

Бунт в Москве или дворцовый переворот: неожиданный сценарий смены власти в РФ

03:00

Ссора Трампа и Маска: президент США жестко обозвал миллиардера

02:30

Подкормка томатов от А до Я: как получить роскошный урожайВидео

Реклама
07 июня, суббота
23:44

Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в ХарьковеФото

23:23

Ссора Трампа и Маска: нам нужно радоваться или переживать?мнение

22:27

Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

22:10

"С метастазами в печень и кости": звезда украинского телевидения сообщила о раке

22:03

Процесс был сорван: на когда перенесли обмен телами погибших и пленными

21:16

Десятки раненых, "тяжелые" лежат на земле: жуткие детали атаки на ХарьковФотоВидео

21:14

"Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"

19:52

"Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии

19:38

За дорогую еду в аэропорту не придется платить - правило, о котором знают единицы

19:32

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

18:59

Угроза переброски десятков тысяч военных: прогноз нового наступления из Беларуси

Реклама
18:56

Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру ХарьковаФото

18:52

В РФ горит склад с деталями для БпЛА - в небо поднимается огромный столб дымаВидео

18:32

"Мы не знаем": врачи назвали прогнозы больному путинисту Киркорову

18:22

F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express

17:56

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

17:16

Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборьеВидео

17:09

Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции ПаутинаВидео

16:48

Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

16:38

Цены взлетели на 13% за неделю: в Украине резко дорожает популярный продуктФото

16:35

От машины ничего не осталось: в Днепре взорвали авто прокурора

16:28

"Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит

16:16

Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

15:50

В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

15:30

РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

15:23

"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

15:23

Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикетаВидео

14:58

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

14:47

Может ли РФ воевать "вечно": появился неожиданный прогноз сроков окончания войныВидео

13:55

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

13:43

Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ за ночь: в ВСУ объяснили, к чему готовиться

Реклама
13:42

Слышат ли нас умершие люди: священник ответилВидео

13:33

Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

13:02

"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

12:33

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

12:27

"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

12:00

Сколько животных на рисунке: только люди со "зрением орла" угадают за 7 секунд

11:55

Двойное убийство: в Бельгии зарезали жену и дочку бойца ВСУ

11:49

"Празднуем вторую годовщину": бывшая жена Комарова удивила признанием

11:40

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

11:22

Что можно сделать из сливы на зиму без консервации

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять