Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россию

Трамп ищет основания для снятия санкций с России, но не сможет этого сделать, пока продолжается российское наступление.

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Россия согласится на прекращение огня только тогда, когда сможет диктовать свою волю / Коллаж: Главред

Разговор Трампа и Путина мало что изменит. Российская сторона выбрала путь затягивания времени и для этого использует переговоры, которые могут длиться годами. Ничто не указывает на то, что Путин готов к прекращению огня. Наоборот, Путин подготовился к летней наступательной кампании, мобилизовал все ресурсы для этой цели и не хочет все это потерять ради непонятных преимуществ, заключающихся в каких-то обещаниях какого-то сотрудничества с Соединенными Штатами. Но самое главное – Путин не заинтересован в том, чтобы население Российской Федерации восприняло его позицию как слабую, а согласие России на прекращение огня – как поражение в войне. И этого Путин не допустит.

Разговор Путина и Трампа замедляет процесс урегулирования ситуации и дает определенную надежду в риторическом смысле, но эта надежда лишь усиливает неуверенность и нерешительность наших союзников – США и Европы. К тому же Европа в вопросах безопасности оглядывается на позицию США.

Единственный, условно говоря, положительный аспект для нас здесь заключается в том, что Трамп не выходит из переговорного процесса, как он и члены его команды это неоднократно декларировали. Вероятным был вариант, когда бы Трамп сказал, что договориться не получается, виноваты обе – и Россия, и Украина, а он сделал все, что мог. Для нас это было бы плохо, потому что мы бы остались один на один с проблемой. Но пока Трамп решил к такому варианту не прибегать.

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Поэтому в ближайшее время прекращения огня, даже временного, не будет. Никаких кардинальных решений Москва принимать не будет.

Конечно, всегда есть определенная вероятность чуда, поэтому мы не можем полностью исключать вариант того, что все, что происходило с момента инаугурации Трампа, было спектаклем, разыгранным по сложной драматургии, а на самом деле стороны уже давно договорились о завершении войны и сейчас просто формируют для этого дипломатически-информационные декорации. Но эта вероятность крайне низкая, не более 5-10%.

Кроме того, после общения с Путиным Трамп заявил, что не будет вводить жесткие санкции против России, потому что, по его словам, "есть шанс на прогресс". Конечно, для нас это создает большие проблемы в период большого наступления России, когда Путин планирует достичь своих главных преимуществ. То, что в это время РФ не испытывает больших трудностей ни с финансированием, ни с политической изоляцией, ослабляет позиции Украины в наиболее ответственный момент этой войны.

Хорошо, хоть сохранены уже введенные санкции. Чтобы снять санкции с РФ, Трампу нужны большие основания, и он упорно их ищет. Трамп маневрирует, чтобы наконец-то оказаться в такой ситуации, когда он сможет наконец-то снять эти санкции и начать бизнес с россиянами. Но пока что такой момент не наступил. И пока Россия наступает на фронте, такой момент для Трампа и не наступит. Так что американская администрация возьмет паузу в этом процессе.

Европа теперь, конечно, попытается действовать более жестко и принципиально. Но в целом, думаю, что европейцы довольны тем, что Трамп излучает оптимизм и говорит, что ситуация будет меняться к лучшему. Для Европы это хороший пас, чтобы продолжать свою прокрастинацию, ссылаясь на то, что еще не все потеряно, что есть шанс и тому подобное.

Поэтому переговоры будут бесконечными, это очевидно. У России большой опыт в таких делах, и она всегда действует по стандартным схемам. Приднестровский, минский и другие форматы остаются в арсенале Москвы. Но все это станет возможным только тогда, когда будет сделан первый шаг – прекращение огня. Здесь тот же алгоритм, как в истории о 12 стульях – "утром деньги, вечером стулья".

Поэтому сейчас ключевая позиция – прекращение огня, и Россия на это рано или поздно согласится. Но только тогда, когда она сможет полностью диктовать свою волю, когда Украина не будет иметь никаких козырей и будет соглашаться на все условия. По крайней мере, так эту перспективу видят в Москве.

Учитывая последние события, можно сказать одно. Восстановление территориальной целостности и исчезновение опасности нового российского нападения станут возможными только после того, как в России сменится режим или формат государства. То есть только после свержения режима Путина или распада РФ у нас появится такая перспектива. Которая, кстати, тоже не является необратимой. После 1991 года мы увидели, что это монстр может оживать.

С одной стороны, желаемые для нас события могут произойти очень быстро, если произойдет экономический коллапс в России, с другой – все это может затянуться на десятилетия, если США помогут России, как в 30-х годах Америка протянула руку Советскому Союзу и помогла ему стать индустриальной империей.

Пока что Россия сконцентрировала весь свой военный, ресурсный и идеологический потенциал, чтобы в течение 2025 года добиться успеха. Поэтому в краткосрочной перспективе все будет зависеть от того, насколько ей удастся реализовать свой план.

Максим Розумный, политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко, специально для Главреда

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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