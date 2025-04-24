Трамп и Ко несут солидарную с Путиным ответственность за последние атаки по Украине

Кстати, для людей, которые советуют президенту и другим украинским топ-чиновникам меньше говорить о преступлениях россиян и о попытке преступного сговора Трампа и Путина, у меня тоже есть совет.
Ну то есть тем, кто советует спокойно лечь и умереть, предварительно подписав все, что подсовывает нам рыжая обезьяна. Потому что "Трамп - это ОГОГО, а мы шо?"
Завалите свои, пожалуйста, потому что ваши советы не стоят слезинки киевской собаки.
И давайте зафиксируем одну важную вещь: Трамп и Ко несут солидарную с Путиным ответственность за последние атаки по украинским городам.
Готовность сожрать любые действия Путина, "мы лучше понимаем российскую позицию по Украине" от Рубио, заявления о готовности вести бизнес на крови и весь прочий бред - это о том, что Путин может делать что угодно без ответственности.
Да, иногда слова убивают. Слова Трампа, Рубио и Ко - убили украинских детей и взрослых.
Это то, что мы должны запомнить навсегда.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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