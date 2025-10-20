Трамп дал Путину последний шанс остановиться

Кремль пугает привлечением в армию резервистов, но даже это не изменит ход войны.

Путин, Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

После переговоров с Зеленским он четко очертил рамку: Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры. Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет - Россия получит еще более сильные удары по ВПК и экономике.

Параллельно Индия уже сокращает закупки российской нефти, а Европа не отступает - поддержка Украины стала стратегической необходимостью.

Российская экономика на грани.

"Вундервафли" у РФ не существует. Китай не будет спасать Москву от последствий санкций.

Если Будапешт станет точкой, где Путин наконец признает реальность - это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

