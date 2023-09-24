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Теперь Крыму будет тяжелее Донбасса

Виктор Небоженко
24 сентября 2023, 19:52
Удар в Севастополе - это довольно бодрый и решительный сигнал ВСУ Украины, что она не отказывается о своей цели освободить все оккупированные земли.
Штаб ЧФ РФ в Севастополе после удара
Штаб ЧФ РФ в Севастополе после удара / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кремль страшно боялся возникновения "второго фронта", кроме российско-украинской войны, которая пожирает все силы путинской России. Поэтому Россия стала сдавать свои позиции в Сирии и Иране - Китаю, на Южном Кавказе -Турции.

Вся российская пропаганда выдает это геополитическое поражение Кремля как проявления победы и мудрости президента Путина.

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Теперь, когда путинская Россия легко сдала Карабах и Армению альянсу Турция-Азербайджан, Кремлю будет легче "вернуть" Крым и Донбасс Украине. России лучше сейчас, до конца года, самостоятельно закончить войну и вывести свои войскам с территории Украины, чем получить в недалеком времени неустранимые проблемы для будущего российского государства.

Сенсационный, по своей военной-политической эффективности, ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, в то время, когда президент Зеленский тяжело сражается на дипломатическом фронте в Америке, это явно не стратегия "истощения", на который рассчитывал Кремль. Это довольно бодрый и решительный сигнал ВСУ Украины, что она не отказывается о своей цели освободить все оккупированные земли.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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Виктор Небоженко
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