Судьба принцев путинской России

Сын Сечина умер при странных обстоятельствах - оторвался тромб. Знакомый диагноз для сокрытия убийства в путинской России.

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Путин и Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Их было "три принца" путинской России с огромным будущим, трое блестящих сыновей ближайших друзей Путина- Иванова, Сечина, Патрушева.

Но, десять лет назад, в 2014 году в возрасте 38 лет неожиданно погибает (утонул на пляже) в ОАЭ Александр Иванов – сын могущественного Главы администрации президента РФ Путина. Отец Иванов был в шоке от загадочной смерти сына и больше политикой не занимался.

Сегодня, 20 февраля 2024 года в Москве, в возрасте 35 лет неожиданно умирает "второй принц" – Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти, мультимиллиардера, могущественного и многолетнего друга президента Путина. Сын Сечина умер при странных обстоятельствах - оторвался тромб. Знакомый диагноз для сокрытия убийства в путинской России.

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После смерти любимого сына честолюбивый Иванов перестал претендовать на большую власть и ушел в глубокую депрессию. Вероятно, после смерти 35 летнего единственного сына, могущественного Сечина, тоже не будет радовать его огромная власть при Путине и накопленные тяжким трудом миллиарды долларов.

Остался живым только Дмитрий Патрушев , третий принц путинской России. Это сын Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ, близкого друга Путина и сторонника политики преемника Путина как формы мирного политического транзита России. Естественно, на место преемника Путина Николай Патрушев видит своего сына Дмитрия Патрушева

Если и у него оторвется тромб или авиакатастрофа (месть Вагнера), то сама идея о преемнике в окружении Путина потеряет свою привлекательность из-за высокой опасности для претендентов. Поэтому Путину и его окружению придется вернуться к идеи создания коллективного органа власти- типа Политбюро, ибо всем ясно, что после Путина никто из его окружения не должен обладать абсолютной властью.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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