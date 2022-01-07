Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 году

Кризис промышленности, энергетики, инфраструктуры – это далеко не все кризисы, с которыми в 2022 году столкнется Украина / dengi-info.com

В уходящем 2021 году заложены предпосылки для углубления и обострения социально-экономического и политического кризиса в Украине в 2022 году. При этом наблюдается необычайно сложное переплетение как внутренних, так и внешних факторов возможного развития кризиса.

Прежде всего, дальнейшее развитие получит энергетический кризис, который уже начался. Срыв подготовки к зимнему отопительному сезону, факты недостаточных объемов закачки газа в подземные хранилища, отсутствие нормативных запасов угля на угольных складах тепловых электростанций, необходимость импорта электроэнергии из-за рубежа – все это говорит либо о вопиющей некомпетентности и безответственности правительства, либо о сознательных действиях, направленных на подрыв государства.

За кулисами власти говорят о том, что ставка сделана на теплую зиму, для которой запасы газа будут достаточными, что за счет низких объемов закупки газа и угля достигнута экономия валютных средств в несколько миллиардов долларов, что благодаря этому у нас сохранены валютные резервы, обеспечено укрепление гривны и улучшились показатели платежного баланса. И действительно, если за январь-октябрь 2020 года дефицит платежного баланса составлял 833 миллионов долларов, то за тот же период 2021 года он снизился до 256 миллионов долларов.

Украинская власть вполне сознательно построила новую модель газового рынка, которая разрушительна для украинской экономики, но лично выгодна отдельным представителям этой власти.

Украина стала единственной страной в Европе, которая не имеет долгосрочных прямых контрактов на импорт газа по стабильным ценам, и весь импортный газ в условиях дефицита газа на внешних рынках закупается по намного более высоким ценам европейской биржи, которые доходят до 1,5-2 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров, через европейские фирмы-прокладки, которые добавляют к окончательной цене газа для Украины еще и свой интерес. Конечные бенефициары этих фирм-прокладок, надо надеяться, когда-нибудь будут установлены.

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Физически газ по-прежнему отбирается из транзитной газотранспортной системы на территории Украины и остается, естественно, газом российского происхождения, но юридически газ выступает как "европейский". В этом суть схемы так называемого "виртуального реверса", благодаря которому родились громкие политические заявления украинских президентов о том, что "начиная с 2015 года Украина слезла с российской газовой иглы". Представители украинской власти так ожесточенно борются за сохранение газового транзита через Украину именно потому, что без физического транзита российского газа невозможен и его "виртуальный реверс", и тогда придется строить систему реального (физического) реверса газа из Европы, что потребует огромных капиталовложений и приведет к потере доходов от посреднических фирм-прокладок. По этой же причине неприемлем возврат к заключению прямых долгосрочных договоров на поставку газа с Газпромом. Прямые контракты – это прямой вычет из объемов "виртуального реверса", вплоть до полной его ликвидации. С учетом того, что Украина импортирует около 10 миллиардов кубометров газа в год, речь идет об операциях на миллиарды долларов. Оформление таких объемов импорта российского газа в качестве "европейского" позволяет на эти миллиарды долларов статистически увеличить объем товарооборота между Украиной и Евросоюзом и на них же статистически уменьшить объем товарооборота между Украиной и Россией. Это "мелочь", конечно, но политически (в пропагандистском плане) важная мелочь.

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Теперь об организации внутреннего рынка газа. В условиях дефицита газа на внешних рынках и роста его биржевой цены, правительство Украины пошло по ошибочному пути сегментирования внутреннего рынка газа и дифференциации цен на него для разных категорий потребителей. Для населения (потенциальных избирателей) с учетом низкой покупательной способности граждан было введено государственное регулирование цен на газ. Домохозяйствам газ продается по 7960 гривен за тысячу кубометров, коммунальщикам для целей отопления населения – по 7420 гривен. Промышленности же было предложено покупать газ по ценам Украинской энергетической биржи. Эти цены растут практически ежедневно и на сегодня значительно превышают биржевые цены на газ в Европе, достигая уже 50-60 тысяч гривен за тысячу кубов. При этом промышленность европейских стран получает основную часть газа (до 80%) по прямым долгосрочным договорам, в которых цены на газ зафиксированы на уровне, значительно более низком, чем биржевые цены (в среднем около 300 долларов за тысячу кубометров).

Так правительством Украины были созданы предпосылки для глубокого кризиса украинской промышленности, агонию которой мы увидим во всей красе в 2022 году. По имеющимся оценкам, более 90% украинских предприятий, потребляющих газ, окажутся убыточными и прекратят работу, или будут вынуждены поднимать цены, становясь неконкурентоспособными по сравнению с иностранными производителями. Ситуация усугубляется нехваткой газа даже для нужд населения и теплокоммунэнерго как из-за недостаточности запасов газа, так и из-за необходимости дополнительно сжигать газ в топках тепловых электростанций из-за нехватки угля.

Очередной этап "реформ" на рынке газа должен пройти в 2022 году после окончания отопительного сезона. В соответствии с последним Меморандумом, который украинское руководство подготовило для МВФ, Украина должна будет отказаться от государственного регулирования цен на газ для населения. Кроме того, начиная с мая 2022 года до половины газа украинской добычи должно свободно продаваться на бирже, а с 2024 года – через биржу должен будет продаваться весь добываемый в Украине газ. Тем самым будут созданы условия для закупки газа иностранными покупателями с целью перекачки его, прежде всего, в Евросоюз, а, если будет возможно, то и в другие страны. Украинские покупатели как от лица промышленности, так и от лица населения, очевидно, будут неконкурентоспособными на рынке закупок газа ввиду низкой платежеспособности.

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Потому нам нужно готовиться к тому, что Украина будет превращаться в крупного экспортера газа собственной добычи, но при этом собственное население останется без газа. Процесс деиндустриализации страны может дойти до предела – до полного прекращения работы нашей промышленности. В социальном плане, когда подавляющая часть украинских граждан не сможет платить за газ по европейским ценам, состоится переход к "энергетической бедности". То есть население попросту не сможет оплачивать энергетические ресурсы. Все это приведет к резкому падению авторитета власти.

Важнейшей чертой развивающегося кризиса становится быстрый рост инфляции. По данным НБУ, уже в октябре 2021 года промышленная инфляция составила 57,2% по причине роста цен на энергоносители. Полный цикл раскрутки инфляции издержек еще далеко не завершен. Эта волна инфляции неизбежно накроет и рынок продовольствия и потребительских товаров, и будет подниматься все выше в 2022 году.

Наш Национальный банк при этом кажется просто собранием безумных оптимистов, которые обещают МВФ добиться снижения темпов инфляции в 2022 году до показателя 5% плюс-минус 1%. Средства жесткой монетарной политики, к которым собирается прибегнуть и уже прибегает НБУ, главным из которых является повышение ключевой ставки, в создавшихся условиях окажутся совершенно неэффективными и даже вредными. Серьезные и нарастающие расхождения во взглядах на экономическую политику между Офисом президента и правительством, с одной стороны, и НБУ, с другой стороны, скорее всего приведут к очередной смене руководства Национального банка и его политики.

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Видимо, будут нарастать проблемы, связанные с финансированием дефицита государственного бюджета Украины. Вложения нерезидентов в ОГВЗ за полгода сократились на 17,2 миллиардов гривен: со 110,5 миллиардов гривен на 1.07.2021 до 93,3 миллиарда гривен на 17.12.2021. Это, конечно, еще не бегство от государственных ценных бумаг Украины, но тенденция настораживает.

Особенностью 2022 года станет углубление кризиса инфраструктуры, унаследованной от Советского Союза, и возрастающая угроза техногенных катастроф. Да, есть программа "Большая стройка", но она касается только дорог. А ведь при этом происходит деградация и другой транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального хозяйства.

Особенно тревожна ситуация на железной дороге, которая стала полностью убыточной. Есть участки железной дороги, где движение поездов идет со скоростью 20 км/ч. Но даже несмотря на все эти меры, у нас периодически сходят с рельс поезда. Плюс – изношенные вагоны и локомотивы. А их производство находится в кризисном состоянии.

Назревают проблемы и в электроэнергетике – в ближайшие годы заканчивается срок эксплуатации реакторов наших атомных станций. Очень сомневаюсь в том, что подписанное предварительное соглашение о том, что Westinghouse построит в Украине новые атомные реакторы, будет реализовано (хотя бы ввиду сложного положения самой компании).

Кроме того, сохраняется необходимость все больше и больше расходовать бюджет на оборонные цели. Объективно необходимо закупать все больше вооружения и военной техники по импорту, ведь вооружение украинской армии, унаследованное от Советского Союза, уже несколько десятков лет как устарело. На повестке дня строительство нового флота. Частично власть дает заказы иностранным верфям, в частности, английским и турецким, на строительство новых кораблей. Самые молодые самолеты украинской авиации имеют возраст более 30 лет, то есть в боевом отношении они неконкурентоспособны, и у Украины в этом смысле проблемы с боевой авиацией. То же самое можно сказать и о системах ПВО. Хотя в пропагандистских целях украинская армия и объявлена "сильнейшей армией в Европе", но в плане технического оснащения она очень отстает. Собственный производственный потенциал украинской оборонной промышленности и науки при этом остается в основном не востребованным.

Столь же плачевная ситуация – во многих сферах.

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Огромных бюджетных расходов требует предотвращение глубокого кризиса социальной сферы. Уровень бедности граждан непрерывно растет и, по оценкам международных организаций, уже превышает 50%. Наиболее тяжелое положение – у пенсионеров. Вероятно, украинской власти рано или поздно придется реформировать солидарную пенсионную систему в более уравнительную, чтобы обеспечить всем пенсионерам минимальные доходы, хотя бы достаточные для физического выживания.

Также нельзя не отметить тот факт, что в Украине крайне неудачно проводится медицинская реформа, и уровень медицинского обслуживания населения падает. Медицинское обслуживание, особенно специализированная медицинская помощь, остановится либо очень дорогим, либо вообще недоступным.

Далее – у нас стремительно деградирует сфера образования. Прежде всего потому, что промышленность и наука уже не предъявляют спрос на высококвалифицированных специалистов, особенно технического профиля.

Когда ни страна, ни учебные заведения не имеют средств на закупку научных приборов, современной научной литературы, обеспечение участия своих молодых ученых в разных международных конференциях… Когда происходит общий упадок науки и образования… Все это неизбежно, в свою очередь, приведет и к деградации промышленности. Тут все взаимосвязано.

Так что в 2022 году можно прогнозировать рост безработицы, падение доходов бюджета и начало бюджетного кризиса. Ну а вслед за масштабным экономическим кризисом всегда идет социально-политический кризис. И на повестке дня неизбежно появится вопрос о смене власти и, возможно, политического курса страны. Оппозиционные политики в Украине уже сейчас начали требовать проведения досрочных перевыборов президента страны и Верховной Рады.

Анализируя особенности развития кризиса в Украине, нельзя оставить в стороне воздействие политических факторов, ведущих к общей дестабилизации в стране, а именно войны на Донбассе и возрастания напряженности в отношениях между Западом и Россией.

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В средствах массовой информации Запада начата и продолжается беспрецедентная кампания по поводу якобы готовящегося "вторжения" России в Украину и угрозы полномасштабной войны с использованием всех современных вооружений. При этом в конце 2021 года Запад четко дал понять Украине, что НАТО ее защищать не будет и воевать за нее не станет, ограничившись введением новых экономических санкций против России.

Представители украинской власти переносят эту угрозу на 2022 год: сделано множество заявлений, в том числе руководителем украинской разведки, о том, что в конце января или в феврале начнется масштабное наступление России. Скорее всего, все эти заявления – фейковые, но они крайне негативно сказываются на украинской экономике, ухудшают инвестиционный климат, вынуждают украинский бизнес выводить свои капиталы из страны, стимулируют выезд граждан в более стабильные страны.

Запад такими заявлениями готовит общественное мнение своих стран к введению дополнительных санкций против России в рамках своей стратегии по "сдерживанию" России и геополитическому переделу мира, а украинское руководство, нагнетая напряженность вокруг угрозы внешней агрессии, пытается мобилизовать общество на собственную поддержку и переложить свою ответственность за провалы во внутренней и внешней политике страны на "агрессора".

На развитие кризиса в Украине влияют и другие внешние факторы. Ведь кризис переживает и западная экономика, в том числе американская. В США наблюдаются беспрецедентно высокие темпы инфляции, которые превысили уже 6% и, вероятно, будут раскручиваться дальше. А Украина, импортируя дорожающие иностранные товары, в возрастающих объемах импортирует и иностранную инфляцию.

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Действия Германии по поддержке строительства газопровода Северный поток-2 и готовящийся запуск этого газопровода в эксплуатацию создают угрозу транзиту газа через Украину и могут привести к многомиллиардным потерям и окончательной деградации нашей газотранспортной системы. Тогда будет нарушено газоснабжение всей Украины.

К внешнеэкономическим негативным факторам относится и то, что рост цен на традиционные сырьевые продукты украинского экспорта, который наблюдался в первой половине 2021 года, сменился другим трендом – снижением этих цен. Вероятным в 2022 году выглядит дальнейшее снижение мировых цен на железную руду, зерно, подсолнечное масло и другие сырьевые товары при росте себестоимости их производства внутри страны.

Какую сферу ни возьми, мы наталкиваемся на проблемы.

Потому 2022 год станет годом, когда кризис в одной сфере будет накладываться на кризисы в других сферах. Объем этих кризисов будет только увеличиваться. А рассчитывать в таких условиях на какой-то более-менее серьезный прогресс в решении военно-политических и экономических задач не приходится. Украина погружается в настолько сложную ситуацию, что роль государственного управления должна быть повышена. Уже не стоит рассчитывать на "невидимую руку рынка". Нужно вводить жесткую централизованную систему государственного управления и приводить к власти команду опытных управленцев, способную проводить протекционистскую политику в интересах развития Украины и способную принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.

Но тут мы наталкиваемся на другую проблему – проблему тотального кризиса нашего государственного управления ввиду крайне низкой компетентности украинской властной команды.

Одна проблема следует за другой… И вот в этих условиях Украина вступает в новый 2022 год.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда