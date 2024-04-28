Стоит вспомнить об одном забытом проекте: чем примечателен Як-52Б

В период войны в Афганистане советские войска оказались в ситуации, когда у них не было эффективной штурмовой авиации. Одним из решений стала боевая модификация Як-52Б.

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Як-52 / Википедия

Думаю, стоит вспомнить об одном забытом проекте… Як-52Б

В период войны в Афганистане советские войска оказались в ситуации, когда у них не было эффективной штурмовой авиации (Су-25 тогда ещё не было), а потому, была поставлена задача быстрого создания лёгкого, манёвренного штурмовика, для борьбы с противником в районах без эшелонированной ПВО.

Одним из решений стала боевая модификация Як-52Б.

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На Як-52 был установлен подвесной контейнер УПК-23-250 и блоки НУРС УБ-32.

Казалось бы, дешёвый и действенный вариант, для борьбы с "тапочниками", но оказалось, что – нет.

Учебно-тренировочный самолёт Як-52 обладал слабым для штурмовика двигателем М-14П, мощностью 360 л.с. В результате, при выполнении штурмовым манёвров (пикирование) и отстреле НУРС, самолёт зависал, а так же терял курсовую устойчивость. Причем это касалось не только отстрела НУРС, но и стрельбы из УПК-23-250.

К 1983 году было принято решение закрыть проект, к тому же, на тот момент стала восходить звезда Су-25, а у "тапочников" в Афганистане ПЗРК становится штатным вооружением и потребность в дешёвом средстве по борьбе с партизанами отпала.

Но это я всё к чему?

Из Як-52Б не вышел штурмовик, хотя сами инженеры КБ Яковлева утверждали, что при наличие более мощного двигателя, лошадей на 800, можно было бы избавиться от проблем при стрельбе, но… Но тут другой момент. В ситуации с уничтожением БПЛА, посредством поршневой либо турбовинтовой авиации, применяется не совсем функционал штурмовика. Да и к тому же, у нас технологических решений, благодаря западным партнёрам, несколько больше, нежели у СССР в конце 1970-х.

Есть над чем задуматься. Причём не только для Одесской области. Российское разведывательное лайно разлеталось в последнее время по всей ближней и средней зоне от ЛБС.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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