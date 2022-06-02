Сто дней войны в Украине: затянется ли борьба с Россией на годы

Россия предпримет повторную попытку взять Киев, если украинские войска дадут слабину на юге и востоке / Коллаж Reuters

По прошествии ста дней войны с Россией много кто задается вопросом, когда она закончится и чем. Сказать сейчас, когда завершится война в Украине, я не готов, поскольку это будет зависеть от многих факторов: от наших грамотных и неграмотных действий на войне, стойкости наших солдат, талантливости наших полководцев, мобилизации всего общества, западной помощи и, конечно, от противника – России. Что бы мы ни делали, должны помнить, что противник – не дурак, прогнозирует, готовится, действует. Соответственно, завершение войны зависит не только от нас.

Естественно, изначально мы ожидали, что при таком колоссальном давлении мирового сообщества, которое сейчас оказывается на Россию, и при такой стойкости украинских солдат, всё завершится в течение трех месяцев. Мы рассчитывали, что в Кремле сидят не дураки, и они увидят, как стремительно нарастают их потери, какие санкции против них вводятся – и свернут эту затею. Однако, несмотря ни на что, Кремль ничего не сворачивает.

Так что война закончится только тогда, когда Украина одержит победу. Других вариантов нет и не может быть, потому что поражение для нас подобно смерти.

Для России поражение тоже подобно смерти, но смерти не РФ в целом, а путинского режима. Наша война с Россией однозначно закончится гибелью режима Путина. Хотя режим активно сопротивляется, рвется воевать, ведь он хочет выйти победителем из неё.

Отмечу, что не склонен считать, что все люди, проживающие в РФ, – наши враги. Но я знаю, как действует пропаганда, и что было с нацистской Германией в годы войны, как пропаганда оболванила миллионы людей. Такая же пропаганда была в Советском Союзе, и все считали, что Афганистан – это наша честь, и мы там выполняем некий интернациональный долг, хотя наша армия там была захватчиком, агрессором и оккупантом. Ровно такая же ситуация сейчас и в России. Думаю, что со смертью путинского режима в России появится сообщество нормальных людей. А то, что мы наблюдаем сегодня, станет последней реинкарнацией Российской империи в истории России, и нынешняя война будет последней между Россией и Украиной. Потому что это невероятно – жить на одном континенте, жить рядом и воевать.

Впрочем, война в Украине вряд ли затянется на годы. Для того, чтобы война длилась годами, воюющие страны должны обладать достаточно автономной экономикой, которая может работать как вещь в себе, обеспечивая все потребности страны во время войны. И страна должна быть достаточно сильно закрытой от мирового информационного пространства, чтобы можно было годами оболванивать ее граждан. Российская экономика неспособна существовать в вакууме, то есть под санкциями. Она сильно интегрирована в мировую и зависит от взаимодействия с другими странами. Так, отказ от российских углеводородов приведет к тому, что экономика РФ просто погибнет. А запрет на экспорт в Россию технологий, критически важных для военного производства, приведет к тому, что по нам просто перестанут бить российские ракеты и над нами прекратят летать российские самолёты – для производства всего этого активно используются западные комплектующие и технологии.

Так что Россия не выдержит войну на годы.

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А вот Украина – при помощи антипутинской коалиции государств – может. Сейчас мы наблюдаем уникальный случай, такое сложно припомнить в истории – массированная помощь со стороны западных союзников, когда поставляется все: оружие, боеприпасы, зарплаты бюджетникам и военным – все. Это невероятная поддержка, которой не было даже у Советского Союза в годы Второй мировой войны. Такая всесторонняя помощь поможет нам продержаться годы.

А помогают страны Запада Украине потому, что мы стали форпостом всей западной цивилизации и сдерживаем дикие азиатские орды оболваненных людей, которые слушают кремлёвскую пропаганду. США заинтересованы в ослаблении путинской России, и Украина заинтересована в том же.

Была ведь и ельцинская Россия, которая принесла Украине независимость фактически на блюдечке во время путча, а теперь мы должны отвоевывать свою независимость у путинской России. Разные России...

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Да, мы можем воевать годами, и на это у нас есть мотивация, потому что мы воюем за свою страну, на своей земле. Если бы мы сейчас воевали где-нибудь под Воронежем и взяли Смоленск, то не знаю, как и чем надо было бы мотивировать наших военнослужащих. У украинцев, к счастью, исчезло имперское начало, которое присутствовало у всех советских людей как следствие имперской пропаганды – мы не хотим воевать на чужой земле за непонятные имперские ценности, но свою землю мы не отдадим.

Может, конечно, вызывать опасения позиция Германии, Франции, Венгрии относительно войны в Украине. Но каждая страна, прежде всего, преследует свои собственные интересы, и в этом нет ничего удивительного. А эти интересы зависят от избирателей. Когда избиратель четко поймет, что опасность, которая исходит от рашистских орд, может прийти и к нему в дом (пока избиратели европейских стран этого не понимают: где Украина, а где они), ситуация изменится. Пока что Германия, Венгрия, Франция ориентируются на избирателей, уставших от беженцев, дополнительного бремени помощи Украине. Для европейцев это некомфортно, они ведь привыкли к размеренной жизни и постоянному росту доходов. А главное – они не чувствуют угрозы для себя, она для них призрачная.

На рубеже ста дней войны нам нужно не гадать, когда закончится война, а делать все необходимое для ее завершения. Например, ту же оборонку перевести нужно наконец на военные рельсы. Но мы берём у Запада оружие, часть которого вполне могли бы производить у себя.

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Война однозначно закончится победой Украины – освобождением всех территорий, оккупированных Россией. Невозможно просто вернуться к тем границам и линиям разграничения, что были до 24 февраля – пролито слишком много крови. Война сейчас вошла в очень жёсткую фазу, которую здесь, в Киеве, многие не видят и не понимают, что отход российских войск от Киева ещё не говорит об окончании войны. Войска РФ вновь могут вернуться к Киеву, если мы дадим слабину там, на юге и востоке. Россия ведь не отказалась от цели завоевать всю Украину.

Соответственно, для того, чтобы война закончилась нашей победой, должна произойти ликвидация военного потенциала России, то есть разгром ее вооруженных сил. Это наша первая и основная задача. На какой стадии эта задача будет выполнена – либо когда власть в Кремле поменяется, либо когда в РФ случится военный переворот, либо когда россияне выйдут на улицу с протестами, либо когда война перейдет из горячей фазы в фазу работы дипломатии, как всегда бывает в конце войны – сейчас сказать сложно. Но о победе мы сможем говорить только тогда, когда нам не будет угрожать российская военная машина. Мы ее должны ликвидировать.

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Понятно, что мы не можем ликвидировать ядерный потенциал РФ, но мы можем перемолоть наземные и воздушные российские силы до такого состояния, когда они уже не могут дальше продолжать войну и вести наступательные действия. Возможно, это случится в нынешних фронтовых линиях… После этого сможет начаться работа дипломатии, когда российский истеблишмент поймет, что дальнейшее продолжение войны будет означать не только то, что Украина освободит все свои территории, но и назревание большого бунта в самой России. Тогда РФ окажется перед выбором – наносить ли ядерный удар для того, чтобы хоть чем-то воевать, потому что ничего другого у нее уже не останется, или не наносить.

Впрочем, всегда будет сохраняться угроза, что после нашей победы Россия за несколько лет или десятков лет восстановит свои силы, войска и пожелает реванша. Так случится, если Россия не изменится, если не потерпит поражение империя. РФ должна вернуться, по крайней мере, в состояние ельцинской России, которая тяготела к европейским ценностям и придерживалась демократических норм. Для нас основная задача – добиться поражения империи, ее гибели.

Юрий Касьянов, генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер, специально для Главреда