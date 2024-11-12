Статистика ракетных ударов оккупантов по Украине

Было применено РОВ 22 ракеты разного типа, из которых сбито было 8.

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Ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Немного конкретики по ракетным ударам РОВ по Украине за первую неделю ноября…

РОВ применили:

Х-59/69 – 13 ракет, из которых сбито было 8 ракет;

Х-31П – 2 ракеты;

9М723 ОТРК "Искандер-М" – 3 ракеты;

Неустановленного типа – 4 ракеты.

Таким образом, было применено РОВ 22 ракеты разного типа, из которых сбито было 8.

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Отдельно на себя обращает внимание продолжающееся сохранение высоко показателя применения РОВ ракет тактической авиации, которая для выполнения боевых задач поднимается с авиабаз, размещённых в 300-километровой зоне от границы с Украиной. Той самой зоны, разрешения о нанесении ударов по которой дальнобойным западным ракетным вооружением Украина так и не получила, а министр обороны США Ллойд Остин даже отмечал, что в этой зоне нет объектов по которым имеет смысл наносить удары.

Каждое лживое слово наших "партнёров", оправдывающее отсутствие инициативы и решительности с их стороны, обходится украинцам кровью каждый день.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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