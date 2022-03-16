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Старуха у разбитого корыта: как Запад принуждает Россию к смене правящих элит

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

16 марта 2022, 11:05

В условиях, когда вся знать РФ села под санкции, она сожрет любого, кто сумеет договориться и выторговать что-то лично для себя.

Владимир Путин, Совфед
Поскольку Россия — это диктатура, персональный состав правящей клики может смениться только силовым путем / kremlin.ru

Санкции, которыми обменялись Россия и Запад, включают несколько сотен человек с разных сторон. Российские выглядят повнушительнее, так как включают первых лиц — президентов, премьер-министров и глав внешнеполитических ведомств, ряд других министров.

Правда, рациональный смысл этих мероприятий начинает утрачиваться. По факту проще разорвать отношения, так как они сведены к такому минимуму, за которым их наличие или отсутствие перестает различаться между собой. Сам подход говорит о полной утрате какого-либо доверия друг к другу, что, в общем-то, уже "не лечится". Запад просто отказывается вести дела с нынешним составом российской верхушки, но так как Россия — это диктатура, персональный состав правящей клики может смениться только силовым путем. Другого у диктаторских режимов просто не предусмотрено. А значит — отношения прекращаются до ухода текущей правящей страты, остается лишь минимальный набор контактов технического или экстраординарного характера.

Ситуация, конечно, ненормальная и неприятная, но проблема в другом. Российская знать выстраивала свой персональный сценарий жизни на четком сюжете: мы воруем здесь, прячем там и обеспечиваем себя и будущие поколения своих отпрысков именно там. В рамках этой модели в Россию вкладывалось ровно столько, чтобы было комфортно воровать. В конце концов, офис ведь должен выглядеть солидно и работать в нем должно быть удобно. Это как Лахта-центр на фоне покосившихся хрущоб и деревянных домиков.

Однако модель дала системный сбой. Запад ломает смысл жизни для сотен тысяч воров и их обслуги. Они остаются как старуха — у разбитого корыта. "Там" их не ждут и более того — велика перспектива расстаться с непосильно украденным. "Тут" они построили только рабочую зону, но жить в ней всю оставшуюся жизнь?

Будь эта публика идейной, вопрос бы не возник. Перетерпим, переживем, построим лучше прежнего. Но беда в том, что система вобрала в себя не строителей, и уж точно не идейных. Она аккумулировала в себя всю дрянь, которая вообще набралась на наших просторах. Вся воровская пена, умеющая только рвать под себя — но не строить. Ожидать от нее созидания в ограбленной ими стране просто наивно.

Логика подсказывает, что очень скоро они начнут задаваться вопросом: а как бы все "вернуть взад". И придут к единственно возможному с их точки понимания выводу: нужно убрать то, что мешает вернуться. Что или кого.

Читайте такжеПочему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-мУсловия Запада стоят жесткие — никаких персональных договоренностей ни с кем. Если раньше можно было втихую поторговаться и что-то лично для себя выторговать, то сейчас это уже невозможно. В условиях, когда вся знать села под санкции, она сожрет любого, кто сумеет договориться и выторговать что-то лично для себя. Подыхать — так вместе. Известный феномен крабов в ведре: стоит одному начать выкарабкиваться, остальные его тут же спихивают обратно в кучу. Поэтому достаточно бросить их в ведро и можно не беспокоиться — они сами будут следить за тем, чтобы никто не сбежал.

Как поведет себя эта накипь, сказать сложно. Рациональное поведение для них недоступно. Любое живое существо балансирует между двумя базовыми поведенческими моделями — инстинктом самосохранения и инстинктом сохранения вида в целом. В любом животном или человеческом сообществе/социуме всегда возникает баланс разных особей, которые склонны к одной или другой модели поведения. Проблема российской знати в том, что при ее создании был проведен отбор, уничтожающий все модели поведения кроме одного: рвать под себя. Крайний индивидуализм, эгоизм и алчность. Других мотивов поведения там нет и быть уже не может. А потому как поведет себя такой искусственно созданный социальный субъект в критической обстановке, можно только предполагать.

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