США задабривают людоеда по его же схеме: Невзлин объяснил логику Путина

Пока западные разведки фиксируют расширение тайных операций Кремля в Европе, Вашингтон продолжает движение навстречу Москве.

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Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ, УНИАН

Пока Вашингтон ищет формулу урегулирования войны, страна-агрессор РФ расширяет тайные операции в Европе: по данным WSJ, американская разведка связывает серию поджогов и атак дронов со специальным подразделением ГРУ. Израильский предприниматель, бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин обращает внимание на разрыв между тем, что разведки Запада знают о планах Кремля, и тем, как администрация США выстраивает диалог с Путиным. Публикуем взгляд автора на языке оригинала.

Путин принимает Уиткоффа в Петербурге, куда американский эмиссар прибыл после вчерашних переговоров с украинцами и европейцами. Подробностей выработанных предложений пока нет, но Путин приготовил гостю "подарки" - заключённого в России гражданина США Хаббарда и танкер с дизельным топливом, который уже сегодня должен отправиться в Америку. Вся риторика, звучащая на этой встрече, подтверждает: цель Путина - разделить вопросы войны и совместной коммерции. Ему очень хочется втянуть США в совместный бизнес, добиться ослабления санкций и продолжать терзать Украину и всю Европу.

Более того, по сведениям WSJ, американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что Путин лично приказал развернуть целую кампанию диверсий и тайных операций против стран НАТО. И она уже идёт. После неудавшейся атаки в Лейпциге на грузовые самолёты, один из которых использовался для перевозки военной помощи Украине, европейские страны столкнулись с резким ростом числа так называемых атак в серой зоне. В августе поджигатели атаковали предприятия по производству беспилотников в Эстонии и Польше. В том же месяце власти Словакии сообщили, что предотвратили готовившийся поджог украинского завода беспилотников на своей территории.

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В последние недели Польша, Литва и Болгария сообщили о диверсиях против станций Starlink. Кроме того, произошла серия атак беспилотников на торговые суда в Чёрном море, вблизи территориальных вод стран НАТО - Болгарии и Румынии.

По данным западных официальных лиц, тайными российскими атаками руководит специальное подразделение ГРУ, созданное для ведения скрытой войны против Европы. Его возглавляет генерал-полковник Андрей Аверьянов, чьи подчинённые были связаны с убийствами, отравлениями и взрывами по всей Европе. Западные разведки установили, что за атакой в Лейпциге стоял один из руководителей этого подразделения - полковник Денис Смольянинов. Сама атака была частью более масштабной операции по размещению агентов, взрывчатки и оружия по всей Европе. Её целью было нанесение ударов по объектам, обеспечивающим поддержку Украины, а также создание хаоса, способного усилить политическую оппозицию военной помощи Киеву.

Всё это совершенно удивительная ситуация. Западные разведки, в том числе американская, прекрасно знают о планах эскалации, утверждённых лично Путиным. Знают исполнителей, маршруты, логистические хабы кремлёвских агентов. Но администрация США продолжает уверенное движение навстречу Путину, объясняя это тактикой задабривания людоеда. Причём ровно по той схеме, к которой сам людоед и стремился.

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О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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