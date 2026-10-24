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США торгуют тем, что им не принадлежит: Невзлин о новом "мирном плане"

Леонид Невзлин
24 октября 2026, 19:10
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Предприниматель считает, что Путин сорвет предметные переговоры, но продолжит соблазнять Вашингтон перспективами совместной коммерции во время войны.
Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины
Мірний план Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Израильский предприниматель, бывший совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин комментирует ставшие известными подробности нового "мирного плана" администрации США: демилитаризованная зона на Донбассе, смягчение санкций для РФ и возобновление поставок российского газа в Европу. Ссылаясь на The Economist, автор объясняет, почему посланники Трампа неверно понимают мотивы Путина, и прогнозирует, что Кремль будет тянуть время. Публикуем его размышления.

Новая версия "мирного плана" администрации США пока в целом остается загадкой. Но некоторые подробности все же стали известны. Речь идет о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. РФ при этом получит деловые соглашения с американскими компаниями, смягчение санкций и нормализацию политических отношений. Украина - инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Новым стимулом, предложенным Путину, стало возобновление поставок российского газа в Европу, которые предполагалось полностью прекратить к концу года, а также восстановление работы "Северного потока". Впрочем, как справедливо отмечает The Economist, в данном случае американцы торгуют тем, что им не принадлежит: такое предложение противоречит законодательству ЕС.

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Источник издания в американском правительстве настаивает, что Трамп не пытается принудить Украину к капитуляции, а сам стал жертвой "успешной российской информационной операции".

По словам собеседника, Трамп паникует из-за катастрофических результатов опросов общественного мнения накануне промежуточных выборов, а Зеленский оказался удобным козлом отпущения.

"Посланники Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - ошибочно считают, что мотивы Путина носят экономический и территориальный, а не националистический характер. Это делает их уязвимыми для российских манипуляций", - говорится в публикации.

Как бы в администрации США ни объясняли ужасающую политическую ситуацию последних недель, созданную ими самими, совершенно очевидно одно: Путин будет тянуть время, делать все для срыва предметных переговоров, но продолжать соблазнять Вашингтон перспективами совместной коммерции во время войны. И, вполне вероятно, небезуспешно.

А что касается путинских мотивов, достаточно послушать вчерашний поток его бреда о "генетических исследованиях, доказывающих, что украинцы и русские - один народ", и об "исторических землях". Он просто опасный психопат.

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О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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