США могут выдвинуть России жесткий ультиматум и поставить Путина на растяжку

Путин хочет договариваться с Трампом, но не о завершении войны в Украине. Если в США это поймут, станет очевидно, что делать дальше.

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У Путина сейчас двойной интерес, и Трампу легко поставить Россию на растяжку / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил готовность США отказаться от роли посредника между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира.

Принципиальной ошибкой американцев, которая завела переговоры в тупик, стал предложенный ими сырой, непоследовательный и противоречивый план, который предусматривал больше уступок со стороны Украины в пользу России. В команде Трампа этого еще не понимают, но именно тактика больших уступок в пользу Москвы завела переговорный процесс в тупик. Если американцы поставят правильный диагноз, тогда еще будет шанс продолжить переговоры. Если же они будут настаивать на дополнительных уступках со стороны Украины, переговорный процесс окончательно остановится.

Пока что Трамп не пришел к выводу о необходимости прекращения переговоров. Ситуация сейчас точно не такая, как пишет Financial Times – мол, Трамп ищет повод, чтобы выйти из переговоров. Это не так, потому что Трампу не нужен повод для таких шагов. Он неоднократно это доказывал в переговорах с Китаем и Северной Кореей.

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Проблема – в другом: Трамп до сих пор надеется на согласие Путина прекратить огонь, а, соответственно, на шанс завершить войну. Впрочем, считать, что Путин просто так на это согласится, – это иллюзия. Он может согласиться только ради того, чтобы продолжать переговоры с Трампом. Но для этого нужны соответствующие действия со стороны Вашингтона.

Как по мне, проблема на сегодня даже не в Трампе, а в Рубио. Заявление о том, что США могут выйти из переговоров, скорее является отражением позиции самого Рубио. Создается впечатление, что у Рубио ступор, он потерял надежду: Трамп требует от него результат, а результата он получить не может и не знает, что делать, как дальше двигаться.

При этом причина очередного кризиса в переговорном процессе – именно в России, которая не хочет соглашаться на мирный план, предложенный американцами. Москва выдвигает новые требования, и Рубио не знает, что с этим делать. А в этой ситуации следовало бы делать то, что Трамп обещал – усилить давление на Россию. Но ни Трамп, ни Рубио к этому не готовы. Впрочем, если США не будут давить на Россию, продвижения в переговорном процессе не будет.

Кроме того, очевидно, что Путин хочет договариваться с Трампом, но не о завершении войны. Если в Штатах это поймут, станет очевидно, что делать дальше – выдвинуть жесткие требования, даже ультиматум россиянам: если они хотят переговоров с Трампом по ведению бизнеса и снятию санкций, то первое, что должны сделать, – согласиться на прекращение огня, как минимум, начать переговоры об этом.

У Путина сейчас двойной интерес: он хочет и продолжать войну против Украины, и договариваться с Трампом. Его нужно поставить на растяжку, чтобы выбирал – либо продолжать войну, либо делать соответствующие шаги навстречу и договариваться о прекращении огня, если хочет разговаривать с Трампом.

Насколько я понимаю, США сегодня важнее прекратить войну. Если это так, они должны выдвинуть жесткое требование Путину. И тогда, если Путин не захочет прекращать войну, американцам надо выходить из переговоров с Россией вообще.

Выход США из переговоров будет иметь серьезные последствия. Прежде всего, в этом случае помощи со стороны Штатов Украине уже не будет. Но тогда нужно хотя бы добиться продажи американского оружия Украине, в частности, ракет для систем ПВО, а также других видов вооружений и боеприпасов. Это гораздо эффективнее повлияет на переговорный процесс, чем любые призывы, а, тем более, уступки с нашей стороны в пользу России.

Сам по себе выход США из переговорного процесса не остановит переговоры, разве что на несколько месяцев, возможно, до конца года приостановит их. Возобновление переговорного процесса будет зависеть от одной простой предпосылки – насколько нам удастся остановить наступление врага. Если нам это удастся, переговоры возобновятся. Другой вопрос – кто будет посредником: США, Турция, Китай или группа стран. США могут вернуться, если увидят реальный шанс закончить войну и готовность России договариваться. Ведь сейчас у россиян до сих пор есть иллюзия, что они могут выиграть войну.

Для Украины основные проблемы будут связаны не с выходом США из переговоров, а с тем, прекратят ли они предоставлять нам спутниковую информацию, разведывательные данные, а также будет ли возможность покупать американское оружие. Для нас важно именно это. Если американцы выйдут из переговоров, но мы будем иметь возможность покупать у них оружие и получать разведывательную информацию, это будет не слишком критично.

Зато для России риск заключается в том, что выход США из переговоров о завершении войны будет означать прекращение переговоров между американцами и россиянами вообще. И здесь очевидны рычаги влияния на Россию: если американцы хотят возобновления активного переговорного процесса, им надо поставить россиян на растяжку, чтобы выбирали – или война, или переговоры о завершении войны, иначе не будет дальнейших переговоров со Штатами вообще.

Другой вопрос – есть ли у США и команды Трампа политическая воля поставить Путина на растяжку. Здесь мы все сводим к санкциям. Как по мне, американцы давно сделали вывод о том, что санкции не повлияют на Путина. Боюсь, что в какой-то степени это так и есть. Да, санкции могут ухудшить экономическую ситуацию для России, если будут касаться российской нефти, но это будет означать, что США и Россия просто вернутся к прежнему противостоянию. И это не значит, что Путин сразу после введения санкций побежит договариваться о мире. Это не так.

У Путина другая логика, он мыслит не так, как нормальные люди и нормальные политики – у него логика войны. Поэтому Путин продолжит войну, а попытки договориться с Трампом просто исчезнут. А через некоторое время, возможно, Китай или кто-то другой скажет Путину: "Видишь, не получается, не выигрываешь ты войну, но создаешь нам проблемы. Поэтому давай завершать войну, и мы будем посредниками". Возможно, тогда переговоры возобновятся, но это уже будет совсем другая ситуация.

Поэтому сами по себе санкции не решат проблему. А вот желание и интерес Путина договариваться с Трампом является движущей силой. И Трамп может это использовать.

Но пока американской администрации не хватает креативности и энергичности, поэтому она действует слишком прямолинейно. Там на определенном этапе решили, что надо давить на Украину, потому что она является слабым звеном, поскольку зависима от США. И россияне подсказывали американцам именно этот вариант. И Штаты давили. Мы проявили максимум конструктивности, и при этом настояли, что Крым российским признавать не будем, а вот о прекращении огня готовы договариваться. Теперь США видят, что мы не пойдем на уступки по всем требованиям Москвы, не пойдем на мир на российских условиях. Для американцев важно найти хотя бы относительный компромисс, а Россия на это не соглашается. Вот американцы и в ступоре.

Трамп не заморачивается придумыванием "мирных планов", не он их создает. "Мирные планы" создают Уиткофф и Рубио, скорее всего, в данном случае под российским влиянием поработал Уиткофф. Но это не сработало. И сейчас самое время остановиться, проанализировать ошибки и сделать следующие конкретные шаги. Но пока команде Трампа не хватает ни энергичности, ни креативности – у нее психологический ступор, особенно у Рубио. Если у Трампа преодолеют это и поставят Россию на растяжку, то, возможно, результат будет.

К тому же, выход США из переговоров будет выглядеть проигрышем Трампа. Но Трампа такие вещи мало волнуют, если он сам решит, что в переговорах нет смысла, что они не имеют перспективы, или если он просто устанет, и у него исчезнет интерес к завершению войны в Украине. Такое, к сожалению, вполне возможно.

Но сейчас больше устал Рубио, чем Трамп. Поскольку сам Трамп не ведет переговоры, у него еще остаются иллюзии. Но если Трамп решит покинуть переговорный процесс, ему будет безразлично, что будут думать другие. И на вопросы журналистов он будет отвечать, что он искренне стремился закончить войну, а Россия и Украина не захотели, то есть он во всем обвинит Зеленского и Путина. Трамп при этом просто переключится на другую тему, например, на Китай, тарифную войну, торговые переговоры, Иран – на что угодно. А тема войны в Украине отойдет на второй, а то и на третий план.

Пока у Трампа остаются надежды, он будет давать своей команде установку продолжать переговоры. А решение о выходе из переговоров будет зависеть исключительно от позиции Трампа и его интереса к теме.

Вспомните, во время первого президентского срока Трамп почти договорился с Китаем о прекращении торговой войны, но буквально через неделю его позиция изменилась. Похожая история была с Северной Кореей: Трамп несколько раз встречался с молодым северокорейским диктатором, проводил переговоры, и тогда даже определенное напряжение сняли, но результата так и не достигли. И вдруг у Трампа пропал интерес, и он прекратил переговоры с Ким Чен Ыном.

Такой уж Трамп: ему не нужны поводы – все зависит от его внутреннего состояния, эмоций, настроения и его собственного интереса.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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