Совершенная тупость Москвы, или Зачем в РФ ввели санкции против мертвых американских сенаторов

Санкции России против американского руководства – анекдот для США / Reuters

А московиты действительно конченные. Сначала половина их вермахта, возглавляемая армией кадыровских "боевых" тик-токеров, вполне серьезно выискивает живого Степана Бандеру в степях Украины. Затем дипломаты с пропагандонами объявляют даже евреев нацистами и очень удивляются, что после этого с теми отморозками никто не хочет общаться. А сейчас уже верхушка власти решила "напугать ежа голой задницей".

Как Байден переживет то, что отныне ему нельзя посетить желанную Кострому? Это они ввели "страшнейшие-престрашнейшие" санкции против американского руководства.

Вот только американским конгрессменам ездить в Московию особой нужды нет. Тогда как рашистам в Штаты очень хочется. А нельзя.

Поэтому для Байдена – это анекдот, а для Путина – унижение и трагедия.

Хотя за "хорошее поведение" против некоторых со временем санкции могли бы и смягчить. Но на этот случай всегда есть замечательный предохранитель – Путин со своими контрсанкциями. Вот сейчас именно таким образом в России довольно серьезно забетонировали все американские санкции против себя самих.

Это напоминает старую присказку: "А если всё пойдёт не так, тогда мы начнём бомбить свой город Воронеж".

Но то было лишь о тупости, а что русские не отличаются интеллектом, мы уже привыкли.

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Далее о совершенной тупости. В новом пакете российских санкций против американского руководства есть по крайней мере три человека, которые уже отошли в лучший мир и оттуда могут лишь хорошо нахохотаться в ответ на санкции против себя. Так, в списке из 963 американцев есть три умерших сенатора: Джон Маккейн, Оррин Гетч и Гарри Рид.

Там может быть и немало других покойников, но выискивать их жалко времени. Не знаю, что там с господами Гетчем и Ридом, а вот Маккейн даже после смерти пугает россиян.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины