В течение второй недели июня РОВ имели возможность оккупировать 24 км² территории Украины.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

На фоне летней наступательной кампании российских войск становится все более актуальным вопрос соотношения понесенных потерь и достигнутых результатов на фронте. В этой колонке военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анализирует динамику продвижения российской армии в июне 2026 г. и оценивает эффективность ее штурмовых действий. На основе открытых данных автор сравнивает территориальные достижения противника с уровнем его потерь и обращает внимание на ключевые тенденции кампании. Публикуем его оценки на языке оригинала.

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю июня 2026 в цифрах… Завершилась третья неделя июня 2026 года и самое время подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины, как в недельном выражении, так и за 3/4 месяца. Особенно с учётом нахождения РОВ в самом разгаре летней фазы наступательной кампании 2026 года. видео дня

В течение второй недели июня РОВ имели возможность оккупировать 24 км² территории Украины, что немногим больше показателя второй недели, но всё равно представляет собой один из самых низких показателей продвижения РОВ. Заранее отмечу, что при наличии успешных контратак СОУ, в течении как третьей недели июня, так и всей 3/4 месяца, официальной информации о площади освобождённых территорий пока не поступало, а потому площади захваченных РОВ локаций будут ещё коррелироваться.

В целом же противник имел продвижение в следующих локациях:

Печаное - 7,6 км²;

Гуляйполе – 4 км²;

Резниковка – 4 км²;

Константиновка – 3,7 км²;

Резниковка – 4 км²;

Никоноровка - 1 км²;

Новодмитровка – 1,5 км²;

Родинское – 0,2 км².

РОВ потеряли в течение второй недели июня 8 950 чел убитыми, раненными и пленными. Пропорция потерь РОВ на 1 км² составляет 372 тел/1 км².

Количество боестолкновений за неделю составило 1 632, или в среднем 233 за сутки. Показатель потерь за боестолкновение превысил 5 л/с.

Пропорция эффективности штурмовой деятельности – 68 боестолкновений на захват 1 км².

В целом, за 3/4 июня РОВ потеряли 27 670 л/с при захвате 57,4 км² территорий Украины. Пропорция потерь к захватываемым территориям составила 482 тела на 1 км². Всего за 21 день противником было осуществлено 5 156 боестолкновений.

Исходя их вышеизложенных цифр, можно констатировать, что ситуация у РОВ с летним наступлением сохраняется на том же уровне, что и вначале месяца, а так же мало чем отличается от динамики провалившейся весенней фазы. Потери противник несёт чрезмерные, а результативность сводится к решению ограниченных тактических задач. Изменение тактики МТГ, с переходом к одиночным и парным инфильтрациям, лишь частично изменила динамику захватываемых территорий, но при этом вырос прирост потерь в категории "200-х", которые по итогу июня могут превысить 70% от общих потерь за месяц.

Главной же интригой июня остаётся верифицированная, официальная информация о количестве освобождённых территорий Украины, а, как известно, результативные контратаки СОУ проводили и проводят регулярно.

"Наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день!!!" – президент россии, военный преступник, владимир путин 29.05.2026.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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