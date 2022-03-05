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Сорванный план бункерного маньяка: как Украина спутала Путину все карты

Александр Кочетков

политический аналитик

5 марта 2022, 07:51

На захват Харькова отводилось максимум два дня, на падение Киева – от двух до четырех, на оккупацию всей Украины – две недели.

Наступление России выдыхается, и все идет по плану Украины
Кремлевский фюрер поплыл и засуетился / Reuters

А вы заметили, что фюрерок-то поплыл и засуетился? Вынужден собирать своих приспешников-подельников и втирать в эфире, что все как бы по плану. А они – уже сомневаются. И награждение какого-то типа "героя" за его выдуманный подвиг, списанный с выдуманной же истории ВОВ, никак сомнения не развеивает.

Путинские сенаторы не все же полные дебилы, могут и в интернет зайти, убедиться, как их "герои" в плену мамку зовут и божатся, что не знали, куда их отправляют.

Помните, как американцы в своих прогнозах сообщали, что Киев падет максимум через 96 часов? А откуда они взяли эту цифру, как и прочие свои прогнозы о вероломном нападении России на Украину? У них что, реальные Джеймсы Борны там повсюду?

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Нет, конечно. Вся эта инфа взята американцами из перехватов разговоров российских топ-чиновников, для этого давно создана спутниковая система "Эшелон". Кремлевский фюрер с намерением повязать кровью окружение довел до них содержание плана по захвату Украины. Они, кто с восторгом, кто с ужасом, начали делиться со своим окружением, то начало перетирать по телефонам – и пошли утечки.

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Вот откуда мы знаем, что на захват Харькова отводилось максимум два дня, на падение столицы – от двух до четырех, на оккупацию всей Украины с зачистками сопротивления – две недели.

А вот теперь судите сами, насколько выполняются планы агрессора.

Кстати, знаете, почему у агрессора так настаивают не на определении "война", а именно на "специальной военной операции"? Потому что по их закону при войне власть обязана информировать общество, в том числе, и о ходе событий, и о потерях, а при "операции" не обязана.

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Теперь представьте, насколько в Москве боятся обнародования своих реальных потерь, что даже срочно закон поменяли и срок за это назначили? Пятнадцать лет за правду — не хило так, СССР отдыхает.

Все по плану, да? И паническую мобилизацию в России затеять, чтобы защитить Донбасс путем варварских бомбежек Харькова и Мариуполя – это тоже план? Полагаю, мобилизация даже забитый российский глубинный народ проймет. Особенно, если дети начнут кушать просить, а родителям придется в ответ рассказывать про вечно живого Бандеру и базы НАТО на Луне…

Украина плана агрессии не составляла. Наступление врага выдыхается. Все идет по нашему плану Отечественной Народной войны.

Александр Кочетков, политический аналитик

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Александр Кочетков
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