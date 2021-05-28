Снова обманули: почему поставщики газа не стали снижать годовой тариф

Поставщики не стали снижать годовую цену газа для населения / УНИАН

Большинство поставщиков не стали снижать годовую цену газа для населения - несмотря на фиксированную Нафтогазом минимальную цену с 1 мая, стоимость газа варьируется от 7,80 гривен до 13,50 гривен за кубометр.

Отраслевым экспертам сразу было понятно: то, что обещают в правительстве, а именно - что цены будут снижать и они будут выгодны потребителям - обман.

В честь чего цены должны быть такими? Ведь никаких обязательств по снижению цены ни облгазы, ни Нафтогаз на себя не брали. Да и зачем им брать на себя такие обязательства, так как они являются субъектами хозяйствования, единственной целью которых является получение прибыли. Если нет никаких ограничителей и если нижняя планка цен на газ определена Нафтогазом, и он не собирается ниже опускать цены, которые привязаны к паритету импорта, то низкой цене в принципе неоткуда было взяться.

Потому и получается, что годовой газовый тариф, который расписан как нечто выдающееся и то, что спасет всех потребителей, на самом деле – выбор между плохим и очень плохим, который нам искусственно навязывают в правительстве.

Читайте такжеКабмин отдал цены на газ в Украине на откуп бизнесу: каких тарифов ожидатьВыбор более дешевой цены газа по факту существует лишь в фантазиях людей, которые считают, что введение годового тарифа решит все существующие проблемы между потребителями и поставщиками. Хотя нас никто не спрашивал, выгоден ли нам годовой тариф. Как и не поинтересовался, что для потребителя является доступной ценой.

Никто не собирается привязывать цену для потребителя к стоимости газа внутренней добычи, накапливать в подземных хранилищах газ по минимальной цене и потом по этой же цене продавать. Вместо этого все привязывают цену исключительно к спекулятивным внешним котировкам – то есть закупать газ по низкой цене, но потом продавать его по цене, которую власти считают справедливой. Мнение потребителя никого не интересует. И государство, вместо того, чтобы выступать на этом рынке в роли арбитра, откровенно приняло сторону олигархических структур, с которыми оно на словах борется.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда