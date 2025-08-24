Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателем

Агентурная деятельность под любым прикрытием ничего тебе не гарантирует - особенно когда ценой становится предательство Родины.

Кирилл Вышинский / фото: УНИАН

В Москве умер исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский, один из главных организаторов и участников информационной войны России против Украины, верный соратник невменяемого Дмитрия Киселева и мой бывший сокурсник по университету в Днепре.

Более того - именно я на первом курсе филфака предложил Кириллу заниматься журналистикой. Вместе мы делали интервью с известными актерами и певцами, которые приезжали в Днепр и публиковали их в нашей университетской многотиражке. Продолжили общаться ￼- переписываться - когда Кирилла мобилизовали и после его возвращения из армии тоже. Но меня перевели в Москву, Вышинский остался в Днепре. С годами мы увиделись в Киеве. Я бы мог сказать, что это был уже совсем другой человек, но это будет не очень честно. Просто когда мы знакомились, никакой политики вокруг нас не было. А когда снова встретились, именно политические взгляды определяли мировоззрение.

Поэтому искать момент, когда Кирилл "изменился" я не буду. Многие могут считать, что это произошло под влиянием Дмитрия Киселева, который тогда работал в Киеве. Но я уверен, что оба "журналиста" уже тогда были не просто журналистами.

Когда произошел момент встречи Кирилла с теми, кто предложил ему сотрудничество, мы узнаем только из московских архивов - если узнаем вообще. Можно, конечно, думать, что это произошло во время службы в армии. Но рядом с нами - только на физтехе - учился Игорь Лапотенок, будущий режиссер пропагандистского фильма "Украина в огне" и продюсер Оливера Стоуна. Игорь в армии не служил, но "взглядов" стал придерживаться аналогичных. И если внимательно теперь посмотреть на биографии обоих приятелей моей юности, легко увидеть не столько идеологическое упорство, сколько несамостоятельность поступков, от которой нельзя избавиться, от этой страшной тени Москвы.

И потому оскверненная жизнь и ранняя смерть Кирилла - это напоминание всем тем, кто еще верит в эффективность сделок с собственной совестью или уверен, что отсутствие такой совести гарантирует счастливую успешную жизнь. Нет. Агентурная деятельность под любым прикрытием ничего тебе не гарантирует - особенно когда ценой становится предательство Родины.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

