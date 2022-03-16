Смерть экономики России может быть остановлена только смертью Путина

Будет ли дефолт России – это не так и принципиально теперь, ведь все последствия дефолта и так уже есть / dw.de

А будет ли сегодня дефолт России? За такой вопрос еще полгода назад аналитика могли записать в профнепригодные. Банкира – уволить. Инвестора – поднять на смех. А сегодня этот вопрос не имеет значения.

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе…

Будет ли дефолт сегодня в России, не будет ли дефолта – это значения не имеет.

Почему? Потому что все последствия дефолта уже есть в российской экономике. И чисто технический вопрос, захотят ли русские или нет платить сейчас купон (процент) по своим еврооблигациям. И да, деньги у них есть. Пока что есть. И речь идет исключительно о желании или не желании платить. Если они заплатят в рублях, то это тоже дефолт. Потому что с таким же успехом можно платить ракушками.

Но ключевое, что экономические последствия дефолта уже есть.

Почему? Потому что санкции уже начали работать.

﻿И это только начало.

Вот на этой неделе ЕС вводит новые санкции. Передавая привет российским металлургам. Которые теперь только в своих снах будут видеть доступ к европейскому рынку. А экспорт металлургии – это, напомним, второй по масштабам объем экспортной валютной выручки.

Пока еще не все потенциальные санкции введены. Украина продолжает требовать тотальный бан на банковскую систему. Пока, к сожалению, под санкции попала только часть банковской системы, ведомая банком ВТБ. Но отсутствие тотального отключения российских банков, в том числе от системы SWIFT, делает эти санкции малоэффективными. Тем более, не попал в расстрельный список российских Сбербанк. И не забываем о полном эмбарго. Пока оно не действует, железный экономический занавес вокруг России остается дырявим.

Читайте такжеПочему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-м

Но. Но все равно удар по российской экономике нанесен колоссальный. В принципе еще никогда такую относительно большую экономику (относительно – потому что ВВП России не сильно отличается от ВВП Испании, например) и очень интегрированную в мировую экономику не отключали так стремительно. Да, санкции на Иран были сильнее, но Иран всегда был больше вещью в себе. Но это, одновременно, усложняет оценку того, что может случится с российской экономикой. Нет прецедентов. Нет моделей. Невозможно рассчитать, как сильно ударит по России введенные санкции.

Всем ясно, что будет больно. Но насколько больно – не ясно. А то, что вторжение в Украину вызревало всего в нескольких не самых здоровых головах, привело к тому, что и в России экономические власти не готовились. А, значит, начинается тотальный экспромт.

Но общий сценарий ясен. Санкции и контрсанкции приведут к девальвации. Уже привели, причем как в официальном пространстве, где девальвация ограничена. Так и в реальном, ведь реальный курс рубля теперь имеет мало общего с официальным. Это вызовет инфляцию. Усиленную уходом многих корпораций из России. Дефицит – такое приятное слово для фанатов СССР. А затем пойдут увольнения. Как в результате ухода компаний, так и в результате разрыва множества производственных цепочек. Ведь Россия была часть системы мировой экономики. Как пример, отпуск для сотрудников АвтоВАЗа. И это даже не иностранная компания.

Читайте такжеКогда закончится война и что остановит Путина – полковник запаса Жданов

В общем, была история про участника глобальной экономики. А теперь превращается в простой придаток Китая.

А потом просто в результате глубокого экономического кризиса люди начнут терять работу. Тот самый глубинный народ, что зигует новым фашистским символам Z и поддерживает Путина.

И мы уже видим, что процесс пошел. Всего три недели, и уже бабы (не женщины, простите, а именно бабы) дерутся за банку горошка в одном месте, за сахар – в другом, ищут гречку и не находят – в третьем. А цены на множество товаров уже выросли вплоть до 50%. Сами олигархи периодически выходят с заявлениями, которые вряд ли понравятся Кремлю. И это только начало.

Так что будет ли дефолт России – это не так и принципиально теперь. Ведь все последствия дефолта и так уже есть в экономике. Поэтому если Россия не пожелает заплатить (деньги, чтобы платить, у них сейчас есть, вопрос в желании), то будет дефолт. Формальный. Могут потянуть еще месяц, если не станут платить сегодня рублями. А могут даже заплатить. Но моральный дефолт и так состоялся. А это очень важно в современном мире, где изоляция смерти подобна. И смерть экономики России может быть остановлена только смертью Путина.

Читайте такжеТри варианта для Путина: чем может закончиться война в Украине

Сейчас больно Украине. И больно России. В экономике в том числе. Но это разная боль. Украина – как парень, сломавший ногу. Очень больно, трудно даже передвигаться, но доктор обещает, что через полгода ты сможешь бегать. А поддержка западных партнеров будет колоссальной. А вот у российской экономики диагностировали рак третьей степени. И если не ампутировать Путина, то летальный конец неизбежен.

И да, на развалинах российской экономики что-то будет. Какая-то экономика. Но это будет уже совсем другая история. И совсем другой уровень жизни. И это будет частью расплаты всех россиян за преступления их страны в Украине. И это справедливо. Платить должны все.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital