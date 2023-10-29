Слухи о смерти Путина

Протокол действий на случай смерти диктатора, согласованный с самим Путиным, безусловно, существует.

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Цель Путина - протестировать элиту на предмет ее лояльности и действий / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, kremlin.ru

Десятилетия наблюдения за особенностями поведения Путина как политика моли бы давно уже убедить, что мы имеем дело с неординарным автократическим лицом, которое для удержания или увеличения власти всегда использовало сложные аппаратные схемы, специально устроенные провокационные истории или информационные операции влияния.

Это связано с его профессиональным бэкграундом и патологическими особенностями психики, формировавшейся в токсичных условиях советских спецслужб с их влечением к многоходовым расчетам, всеобъемлющему недоверию и вседозволенности.

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Поэтому и сейчас из-за объективных обстоятельств возраста, возможно состояния здоровья и политического страха военной катастрофы накануне старта президентской кампании 2024 года Путин не способен действовать иным образом чем привычные для него практики социально-рефлексивного управления.

Когда возникают слухи о смерти "вождя" (а они в авторитарной политической культуре являются наиболее популярным способом управления массовым сознанием), имеющие еще и традиционную отсылку к аналогиям в российской истории (смерть Сталина, Брежнева и его преемников, болезни Ельцина и т.п.), то, как правило, у них несколько целей.

В случае с запуском слухов о смерти Путина, кстати, инспирированных источниками, которые совсем не заслуживают доверия, а больше указывают на желание создать искусственный ажиотаж на популярной теме (ТГ-канал "Генерал СВР", бывший разведчик Жирнов и эксцентричный профессор Соловей), информационные подразделения спецслужб Кремля достигают нескольких целей.

Первая цель - явить после сознательного разгона слухов "воскресшего "и здорового Путина для категорического закрепления в массовом сознании россиян убеждения, что Путин" в форме" и будет править вечно, ему нет альтернативы и надежды на его смерть напрасны. Достаточно простая технология накануне президентских выборов, которая позволяет спекулировать на страхе россиян относительно будущего РФ без Путина.

Вторая цель Путина - протестировать элиту на предмет ее лояльности и действий. Разбитая по чиновничьим и олигархическим группам элита давно думает о преемнике, поскольку от конфигурации власти после Путина зависит ее статус, ресурсы и влияние. Понятно, что российская элита живет в режиме "Путин пишу, а в уме преемник". Это просчитывает и сам российский диктатор, который не хотел бы пасти жертвой заговора или дворцового переворота. Стоит лишь вспомнить его испуганное выражение лица во время июньского выступления Пригожина.

Третья цель-перебить слухи о двойниках Путина, которые недавно начали активно прогоняться альтернативными источниками информации в самой России.

Запрос в гугле "Путин умер" возглавил тренды поиска. Но примечательны надежда, которую дарует смерть российского диктатора. В Украине-с этим связывают окончание войны. В России – ощущение необычности и страха перед будущим. И вот когда окажется, что он жив – украинцам придется безропотно мириться с идеей непобедимости Путина. Если он жив, значит его дело - кровавая война - может довольно долго продолжаться.

И еще одно. Весь этот шум косвенно внушает россиянам одну порочную идею – Путина можно будет избавиться только из-за его смерти. Никакие выборы не способны его сместить, а значит надежды на выборы как на шанс - безосновательны и наивны. И какой у них смысл, если избавиться от Путина можно быть лишь путем покорного ожидания его смерти.

Перенасыщая инфопространство различными впечатляющими месседжами, способными заполонить магическое сознание обычных граждан, можно смешать тему двойников с более эмоционально-насыщенной информацией и заставить граждан сформировать мнение о токсичности и искусственности всей информации, кружащей вокруг них.

Поэтому обсуждение преемников Путина в контексте этой очередной путинской информационно-психологической выходки не имеет своего публичного смысла. Но, протокол действий на случай смерти диктатора, согласованный с самим Путиным, безусловно, существует.

Правда, вряд ли там есть фамилия конкретного преемника. Среди множества фамилий – Собянин, Мишустин, Кириенко, Дюмин, Патрушев, которые называются разными источниками, потенциал каждого зависит от того, кто получит рукоположение от "чекистов", силовых структур и на кого будет работать пропагандистская медиамашина, а это предполагает тайный консенсус внутри правящей элиты.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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