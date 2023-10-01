Украине надо таки отыскать собственные ресурсы, чтобы обеспечить наглядный разгром врага хотя бы на отдельном участке фронта.

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Сколько продлится война / Facebook / NGUmainpage

Вижу все больше публикаций, что война может тянуться не месяцы, а годы. Хорошо, что это не очень приятное понимание возникает у мыслящих людей. Но овладела ли эта мысль нашим обществом? И что, собственно, должно измениться спустя годы относительно того, что есть сейчас?

На фронте продолжаются тяжелые кровавые, но позиционные бои. Так, сохраняются шансы на стратегический прорыв ВСУ, и наше командование пытается усилить наступление, чтобы достичь этого прорыва еще до осенних дождей. Но 50 на 50, что осень и грязь застанут нас примерно на тех же позициях, что и сегодня.

Атакамсы и Абрамсы в том количестве, что их предоставляют, усилят наши возможности, но не настолько, чтобы оборона врага сразу пала. Если подходить трезво, то война продолжится по крайней мере в следующем году.

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Шо надо понимать: недоимперия приспособилась к войне и готова тянуть ее хоть десятилетиями. Объем валютных поступлений от торговли энергоносителями в них уменьшился, но он позволяет финансировать армию, производить оружие и боеприпасы и — главное — удерживать силовиков, которые не допустят протестов и беспорядков.

В середине 2022 года наблюдалось отчаяние по причине санкций — возник дефицит товаров западного производства, сокращалось количество авиарейсов, россияне тихонько, в кулачок, но нервничали и ворчали. А сейчас в магазинах вновь полно подсанкционных товаров, ходят западные поезда и летают западные самолеты, которые должны были прикипеть к Земле. Русских прекращают пускать в Европу, но они переключились на арабский мир.

В большинстве из них все более-менее норм. И недовольство войной сейчас значительно меньше, чем в ее начале. Ибо она, как оказалось, затрагивает в первую очередь те слои населения недоимперии, которые пассивны и на все согласны.

Этому способствует и сознательная позиция коллективного Запада, которой панически боится неконтролируемого распада недоимперии, поэтому предоставляет нам оружия и боеприпасов столько, чтобы разгрома агрессора не произошло. Хотели бы разгрома-небо Украины уже бы пестрело от F-16, Апачей и Томагавков. При этом союзники уверяют, что не прекратят поддержки Украине столько, сколько надо.

Украина так и не стала на военные рельсы, и не похоже, чтобы наша власть имела такие планы. По крайней мере, до президентских и парламентских выборов.

Тогда на что нам надо рассчитывать? К сожалению, только на довольно иррациональные вещи. Прежде всего, через войну придется пройти почти всем, кто способен держать оружие. И будут огромные потери — людей, промышленности, инфраструктуры, жилья. К этому надо готовиться — сознательно, без паники и отчаяния. Помня: война и обоюдная ненависть зашли так далеко, что при капитуляции Украины враг нас не пожалеет и уничтожит по максимуму (в геноциде его уже обвинили, так чего сдерживаться?).

И Украине надо все-таки отыскать собственные ресурсы, чтобы обеспечить наглядный разгром врага хотя бы на отдельном участке фронта - возвращение Донецка или Мариуполя, заход в Крым, что-то такое, что ударит кувалдой по имперской напыщенности России. Только неоспоримое и обидное поражение может инициировать там те процессы распада, без которых мы не будем в исправной безопасности. Такое в истории рф было, а они, как известно, "могут повторить".

В советское время я был таким диссидентом-лайт: на собраниях критиковал начальство, читал запрещенную литературу, и сам писал то, что печатать регулярно отказывались. Но даже я и мои единомышленники не ожидали, что Советский Союз — настоящая сверхдержава — рухнет и развалится за считанные годы.

С Россией произойдет нечто подобное, как бы Запад не ходил вокруг нее на цыпочках. Потому что она при неадекватной власти уже перешла черту устойчивости, просто этого еще не видно, и все произойдет вдруг и как бы неизвестно почему. Но надо, чтобы к этому времени выстояла Украина.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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