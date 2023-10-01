УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сколько продлится война?

Александр Кочетков
1 октября 2023, 06:55
Украине надо таки отыскать собственные ресурсы, чтобы обеспечить наглядный разгром врага хотя бы на отдельном участке фронта.
Сколько продлится война?
Сколько продлится война / Facebook / NGUmainpage

Вижу все больше публикаций, что война может тянуться не месяцы, а годы. Хорошо, что это не очень приятное понимание возникает у мыслящих людей. Но овладела ли эта мысль нашим обществом? И что, собственно, должно измениться спустя годы относительно того, что есть сейчас?

На фронте продолжаются тяжелые кровавые, но позиционные бои. Так, сохраняются шансы на стратегический прорыв ВСУ, и наше командование пытается усилить наступление, чтобы достичь этого прорыва еще до осенних дождей. Но 50 на 50, что осень и грязь застанут нас примерно на тех же позициях, что и сегодня.

Атакамсы и Абрамсы в том количестве, что их предоставляют, усилят наши возможности, но не настолько, чтобы оборона врага сразу пала. Если подходить трезво, то война продолжится по крайней мере в следующем году.

видео дня

Шо надо понимать: недоимперия приспособилась к войне и готова тянуть ее хоть десятилетиями. Объем валютных поступлений от торговли энергоносителями в них уменьшился, но он позволяет финансировать армию, производить оружие и боеприпасы и — главное — удерживать силовиков, которые не допустят протестов и беспорядков.

В середине 2022 года наблюдалось отчаяние по причине санкций — возник дефицит товаров западного производства, сокращалось количество авиарейсов, россияне тихонько, в кулачок, но нервничали и ворчали. А сейчас в магазинах вновь полно подсанкционных товаров, ходят западные поезда и летают западные самолеты, которые должны были прикипеть к Земле. Русских прекращают пускать в Европу, но они переключились на арабский мир.

В большинстве из них все более-менее норм. И недовольство войной сейчас значительно меньше, чем в ее начале. Ибо она, как оказалось, затрагивает в первую очередь те слои населения недоимперии, которые пассивны и на все согласны.

Этому способствует и сознательная позиция коллективного Запада, которой панически боится неконтролируемого распада недоимперии, поэтому предоставляет нам оружия и боеприпасов столько, чтобы разгрома агрессора не произошло. Хотели бы разгрома-небо Украины уже бы пестрело от F-16, Апачей и Томагавков. При этом союзники уверяют, что не прекратят поддержки Украине столько, сколько надо.

Украина так и не стала на военные рельсы, и не похоже, чтобы наша власть имела такие планы. По крайней мере, до президентских и парламентских выборов.

Тогда на что нам надо рассчитывать? К сожалению, только на довольно иррациональные вещи. Прежде всего, через войну придется пройти почти всем, кто способен держать оружие. И будут огромные потери — людей, промышленности, инфраструктуры, жилья. К этому надо готовиться — сознательно, без паники и отчаяния. Помня: война и обоюдная ненависть зашли так далеко, что при капитуляции Украины враг нас не пожалеет и уничтожит по максимуму (в геноциде его уже обвинили, так чего сдерживаться?).

И Украине надо все-таки отыскать собственные ресурсы, чтобы обеспечить наглядный разгром врага хотя бы на отдельном участке фронта - возвращение Донецка или Мариуполя, заход в Крым, что-то такое, что ударит кувалдой по имперской напыщенности России. Только неоспоримое и обидное поражение может инициировать там те процессы распада, без которых мы не будем в исправной безопасности. Такое в истории рф было, а они, как известно, "могут повторить".

В советское время я был таким диссидентом-лайт: на собраниях критиковал начальство, читал запрещенную литературу, и сам писал то, что печатать регулярно отказывались. Но даже я и мои единомышленники не ожидали, что Советский Союз — настоящая сверхдержава — рухнет и развалится за считанные годы.

С Россией произойдет нечто подобное, как бы Запад не ходил вокруг нее на цыпочках. Потому что она при неадекватной власти уже перешла черту устойчивости, просто этого еще не видно, и все произойдет вдруг и как бы неизвестно почему. Но надо, чтобы к этому времени выстояла Украина.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

18:59 Украина
Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

17:53 Украина
Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

17:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:45

"Это может вызвать проблемы": в Конгрессе США призвали отказать Украине в помощи

19:11

Как хранить морковь, чтобы не гнила: 3 совета для длительного хранения

18:59

Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

18:51

Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы: эксперт объяснил заявление об эвакуации

18:44

Никогда не догадаетесь: что означает слово "пирхота" в украинском языке

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
18:09

"Угроза существует": в ГУР рассказали о передаче иранских ракет России

17:53

Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

17:22

Настоящая украинская юшка: Клопотенко удивил простым рецептом

17:21

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

Реклама
17:04

Лепс и Чичерина жидко опозорились с новым патриотическим треком

16:58

От россиян осталось мокрое место: украинские защитники взорвали "опорник" РФВидео

16:35

Гороскоп Таро на неделю 2-8 октября: Льву – улучшения, Раку – горечь реальности

16:20

Покрасил свою шевелюру в черный цвет: Мишина показала 11-летнего сына в новом имиджеВидео

16:17

Подоляк – об оккупации земель Украины: Россию ждет финал с мемуарами за решеткой

16:04

Почему ни в коем случае нельзя фотографировать спящего человека: потрясающие суеверия

15:54

Киев имеет право бить Taurus по территории РФ: в ФРГ сделали громкое заявление

15:23

Медведев бесплодно размечтался о присоединения новых украинских земель

15:14

Украина создает первый в мире флот морских дронов, РФ прячет корабли – Зеленский

15:13

Любовный гороскоп на неделю 2-8 октября: Рыбам – новый уровень, Раку - неприятности

15:06

Церковный праздник 1 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Реклама
14:50

Спустя 27 лет после убийства Тупака Шакура полиция задержала виновного в преступлении

14:46

Спецоперация ГУР: в плен сдались 12 военных РФ – детали уникальной вербовки

14:38

Африке нужно не только зерно из Украины: Кулеба раскрыл детали

14:26

Коля Серга расказал как встречался с Залужным и что просил главкома ВСУ

13:57

Ничем не хуже белого, а то и вкуснее: как найти и приготовить известный польский гриб

13:49

Армения уходит от Москвы: назван еще один регион, который может потерять РФВидео

13:48

Столтенберг назвал парадоксальный путь к миру в Украине

13:04

Гороскоп на завтра 1 октября 2023: Стрелец – важный звонок, Рыбам - достижение

13:00

"Сложная задача с жертвами": эксперт оценил, можно ли освободить Крым без F-16 и ATACMS

12:46

РФ ударила по важному объекту в Украине: названы цели атак вражеских дронов

12:15

Субсидии поменяются с 1 октября: но есть один нюанс

11:49

"Было интересное совещание": Буданов рассказал детали планов РФ по захвату ХарьковаВидео

11:42

Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра – Зеленский

11:40

Режиссер-воин Сеитаблаев сделал предложение молодой возлюбленной

11:14

Кайли Дженнер наконец-то официально сменила имя своего сына

11:01

Полтора года скрывались в оккупации: ВМС и ГУР сумели спасти двух десантников

10:45

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

10:14

Именины 1 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:11

"Понимаю, что это не моя заслуга": Харчишин рассказал, почему его сын пошел служить в ВСУ

09:57

В Украине вырастет "минималка": в Кабмине назвали сумму и сроки

Реклама
09:33

Пенсии в Украине в 2024-м масштабно пересчитают по-новому: сколько получат пенсионеры

09:02

Витовская объяснила, почему украинские актеры за мизерные деньги снимались у россиян

08:45

Грузинский ресторан отдыхает: рецепт ленивых хачапури на сковороде от Эктора за рекордные 15 минут

08:45

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и захватили высоту - ISW

08:12

Украину используют как большой рекламный роликмнение

07:41

Ночью РФ атаковала Винницкую область: есть "прилет" в объект инфраструктуры

06:22

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: какая главная проблема для наших ПВОмнение

05:30

В чем пойти на свидание: простые советы, которые подарят приятную встречу

04:45

Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл "огненный" сценарий

03:41

Гороскоп на октябрь 2023 для Дев: романтика, повышение на работе и путешествиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять