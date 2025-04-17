Сколько будет длиться эта война

Система власти в Украине должна быть коренным образом изменена. Если Украина хочет выжить.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС

Раньше было - пародии всевозможные, стеб и высмеивание. А сейчас смотрю в среднесрочную перспективу без всякого энтузиазма. Потому что в украинском обществе отсутствует понимание происходящего и - главное - представление, что надо делать, чтобы избежать худших сценариев.

1. Мы должны наконец осознать, что агрессия России экзистенциальная (должна остаться только одна страна), но и объективная. То есть, война все равно бы началась. Поэтому она не закончится под внешним влиянием, даже при условии подыгрывания России со стороны США.

Эта война будет продолжаться, пока Россия способна продолжать агрессию, а Украина способна оказывать хоть какое-то сопротивление. Соответственно, для окончания войны должна принципиально поменяться страна-агрессор: сдохнуть Путин, пройти процессы, схожие с ХХ съездом КПСС, и тому подобное. Это - на десятилетия.

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2. Чтобы продержаться эти десятилетия, крайне необходимо кардинально менять подходы к управлению страной, к функционированию ВСУ, к развитию украинского ВПК.

Поясню на примерах. Чтобы предотвратить удары, подобные удару "Искандерами" по Сумам, надо иметь в распоряжении собственную баллистику, а также систему спутникового наблюдения, которые действуют в полуавтоматическом режиме: только "Искандер", или что-то подобное, начал выдвигаться на стартовую позицию, как по нему прилетела наша высокоточная ракета, а лучше - две.

Против "шахедов" возможно бороться только наладив производство эффективных дронов-перехватчиков в количестве, которое по крайней мере вдвое превышает количество "шахедов", которые производит враг.

И так далее по каждой позиции. Делать это нужно в кооперации с европейскими и азиатскими производителями. Но для этого надо принципиально поменять систему функционирования украинского ВПК. Сейчас мы видим непрофессионализм, который граничит с пособничеством врагу. Наш ВПК пополам с оружием производит анонсы для Телемаратона и материалы для антикоррупционных расследований.

Тоже самое с другим обеспечением ВСУ. Тоже самое с мобилизацией. И так далее.

Вся властная система не работает на победу, это же очевидно. В ней присутствуют все изъяны мирного времени (коррупция, безответственность, фаворитизм и т.д.), а еще добавились специфические риски военного времени - заработки на уклонистах от мобилизации, внесудебные расправы с гражданами Украины с помощью санкций и тому подобное.

Именно поэтому, система власти в Украине должна быть коренным образом изменена. Если Украина хочет выжить.

3. О Штатах надо забыть на те же самые десятилетия, пока там не переживут и не искоренят последствия сегодняшнего пира самовлюбленных разрушителей мирового экономического и безопасностного порядка.

Сейчас Штаты фактически выступают по отношению к Украине как стратегический мародер, с которым не надо портить отношения окончательно, но и рассчитывать на них нельзя.

Соответственно, мой профессиональный (как политтехнолога-государственника) пессимизм заключается в том, что те украинские деятели, которые потенциально могут быть избраны на ближайших выборах, не понимают и не хотят знать о том, что я изложил выше. А те, кто понимают, не могут быть избранными, потому что для электората они выглядят слишком радикальными. А наш избиратель подсознательно хочет все поменять, но так, чтобы ничего не менялось. И чтобы все, что надо, делал кто-то другой, а большинство просто наблюдало и либо критиковало, либо аплодировало - по настроению.

И что способно изменить эти пагубные мейнстримные настроения в нашем обществе, еще и усиленные вынужденной эмиграцией, если их не изменила полномасштабная война, я просто не знаю. Но уверен, что все, что произойдет, даже худшее, будет закономерным. Потому что оставляя все так, как есть, мы эти худшие сценарии фактически выбираем.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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